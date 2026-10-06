¿'Timbiriche, la serie’ no tiene permiso de integrantes originales? Nueva polémica en la producción: ¿Cancelada?

Timbiriche, la serie está a punto de estrenarse, luego de generar una amplia expectativa entre todos aquellos que crecieron con su música, pero también de quienes conocen sus polémicas alrededor. Sin embargo, su producción podría no haber sido permitida por sus integrantes originales. ¿Qué dijeron sus creadores?

¿Integrantes de Timbiriche permitieron serie de la banda? / Archivo TVNotas

¿Creadores de la serie de Timbiriche podrían ser demandados?

Como te contamos aquí en TVNotas, una fuente cercana nos contó la posibilidad de que Sasha Sokol pudiera emprender acciones legales en contra de los creadores de Timbiriche, la serie, pues la producción abordará lo ocurrido entre ella y Luis de Llano.

Según nuestra fuente, algunos de los miembros de Timbiriche fueron contactados para la producción de la serie, aunque tiempo después ya no avanzaron las conversaciones.

En palabras de la fuente, Sasha Sokol presuntamente estará pendiente de los capítulos, para poder analizar si el contenido atenta directamente contra ella:

Pero también, si se llega más lejos con su historia, sin su autorización, hablamos de cosas más graves, como una demanda por daño moral, por el derecho de la imagen y privacidad, perspectiva de género y muchas cosas más. Fuente a TVNotas

No obstante, la misma fuente confirmó que Sasha se encontraría tranquila, pero espera que con el paso de los días la situación cambie con el estreno de la serie, ya que comenzaran a buscarla “por todos lados”.

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Sasha Sokol podría demandar tras estreno de la serie de Timbiriche / Archivo TVNotas, redes sociales: @vix, YouTube Ventaneando e internet

¿Integrantes de Timbiriche dieron permiso para la realización de la serie?

Esta es una de las preguntas que más se han hecho los fans del grupo, Timbiriche, la serie planea ser una de las más vistas en todo el año, sin embargo, la situación parece estar más complicada.

En un reciente encuentro con la prensa, previo al gran estreno, elenco y creadores de la serie se dieron cita para dar detalles. TVNotas estuvo presente y logró preguntarle a la producción sobre los integrantes originales y la posibilidad de que ellos “hayan permitido” mostrar este contenido.

La respuesta de uno de los creadores fue la siguiente:

Esta serie está inspirada en eventos reales, hicimos una investigación larguísima, muy profunda. (...) Juntamos toda esa información y nos inspiramos para escribir una ficción. Es nuestra interpretación de lo que pasó y la manera en la que nosotros estamos haciendo homenaje a la banda. Producción de Timbiriche

Posteriormente, comenzaron a hablar sobre algunos momentos plasmados en la serie, uno de ellos, el litigio entre Sasha Sokol y Luis de Llano, tema que sí se mencionará en algún momento:

Somos muy conscientes del litigio y de todos los pasos que se han tomado de parte de Sasha contra Luis de Llano. Producción de Timbiriche

El mensaje proyectado en la pantalla sobre el tema de Sasha, fue el siguiente:

La pelea de Sasha Sokol abre una nueva vía para que quienes fueron abusados sexualmente siendo menores, encuentren justicia. Video de la producción de Timbiriche, la serie

Dicho mensaje también fue acompañado con una breve introducción sobre la batalla legal que ambos mantienen, desde la decisión de Sasha de llevarla a cabo, hasta la resolución del juez.

Por tanto, se especula que, en efecto, los integrantes originales de Timbiriche NO habrían formado parte de esta producción, y que presuntamente tampoco otorgaron el permiso de que se llevara a cabo. ¿Podría haber consecuencias?

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¿Cómo reaccionó la agrupación original de Timbiriche a la creación de la serie?

Mientras todo ocurría en la conferencia de prensa de Timbiriche, la serie, paralelamente la agrupación original lanzó un comunicado, asegurando que ninguno de ellos formó parte de la producción.

No solo eso, también afirman que NO fueron invitados a verla, por lo que desconocen el contenido que pueda mostrarse:

Ante el próximo estreno en ViX de una serie llamada “Timbiriche” queremos hablar con claridad y con una sola voz. Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad. Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido. Comunicado de Timbiriche

La preocupación para ellos llegó a partir de saber que se abordarían algunos temas que podrían estar mezclarse con la ficción y generar confusión.

Aunque no están en contra de la “libertad creativa”, creen que se les tuvo que considerar para la elaboración de la misma, y que esta producción NO corresponde a una historia contada por ellos:

Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado. A quienes nos han acompañado durante tantos años, gracias por comprender esta diferencia. La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros. Comunicado de Timbiriche

Por último, no cerraron la puerta a que en algún momento decidan contar su versión de los hechos, la cual, sería desde el respeto.

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Comunicado de Timbiriche / Redes sociales

¿Timbiriche, la serie podría cancelarse?

Hasta el momento de esta nota, NO existe información que confirme que el estreno de Timbiriche, la serie pudiera estar en riesgo durante estos días, tras lo ocurrido entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

Por ahora, fans y seguidores de la agrupación se mantienen a la expectativa de nueva información que pueda salir tras el estreno, pues algunas controversias podrían aclararse.

Este tipo de polémicas han acompañado no solo a este proyecto, pues han habido otros trabajos biográficos que han causado molestia en algunos artistas, uno de ellos, Chespirito: Sin querer queriendo, serie que fue reprobada totalmente por Florinda Meza.

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