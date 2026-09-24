¡IMÁGENES exclusivas de la serie sobre Timbiriche! ¿Tocará la demanda de Sasha Sokol vs. Luis de Llano?

En exclusiva, TVNOTAS te presenta este arte original de Timbiriche, la serie de ficción de ViX que dará cuenta de hechos reales de momentos clave de la exitosa agrupación mexicana de los años 80.

En la imagen aparecen los actores Alberto Guerra y Osvaldo Benavides. El primero encarna a un personaje inventado por completo que representa a un alto ejecutivo de Televisa, mientras que el segundo interpreta al productor musical Luis de Llano.

El tráiler, lanzado hoy, apenas hace unos minutos, ya revela polémicas, como el reproche del personaje de Guerra al de Benavides de que no está bien que haya salido a cenar con Sasha (entonces miembro del grupo infantil).

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¿Cuándo y dónde ver la serie sobre Timbiriche?

La serie, que contará con 8 capítulos de 45 minutos cada uno y cuyo estreno será el viernes 9 de octubre, ya ha encendido mecha en redes sociales con los fans, quienes ya se expresan sobre el elenco:

Clara Dalmao interpreta a Thalía

Edu Maruri es Eduardo Capetillo

Sol Wainer como Mariana Garza

Jesusa Ochoa da vida a Alix Bauer

Michelle Pellicer es Paulina Rubio

Iker Solano caracteriza a Diego Schoening

Luis de la Rosa como Erik Rubín

Sebastián Poza es Benny Ibarra

Macarena García personificará a Sasha Sokol

Timbiriche, la serie, mostrará la controversial relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol / Archivo TVNotas

¿Qué temas abordará la serie sobre Timbiriche?

La serie Timbiriche explorará los años previos a la fama de sus integrantes, cuando aún eran jóvenes con aspiraciones y desafíos propios de su edad. A través de una narrativa inspirada en acontecimientos verificables, la producción mostrará cómo el inesperado éxito que cambió sus vidas y los llevó a enfrentar la presión de la popularidad, los reflectores y las exigencias de una industria en constante crecimiento.

No obstante, la trama también ofrecerá situaciones ficticias con el ánimo de inyectarle al espectador el interés por una historia de época llena de complejidades.

Además de retratar el fenómeno musical que conquistó a millones de seguidores, la producción abordará temas como la amistad, las relaciones personales, las ambiciones juveniles y los obstáculos que surgieron a medida que la fama crecía. Todo ello enmarcado en una de las etapas más emblemáticas de la cultura pop latinoamericana.

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Timbiriche, la serie, contará con un gran elenco / Archivo TVNotas

¿Qué opinan los exintegrantes de Timbiriche sobre este proyecto?

Algo que destaca a nivel visual de esta propuesta es el rescate de una etapa fundamental de la música y la televisión en español. A través de una recreación cuidadosamente ambientada, “Timbiriche” invitará al público a revivir la emoción por una época y una industria musical de ensueño.

Previo a su estreno, ninguno de los miembros de la banda se ha pronunciado al respecto, pues, al parecer, esperan ver cómo son mostrados ellos y sus carreras.

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