Luis de Llano es liberado de prisión tras incumplir sentencia en el caso de Sasha Sokol, ¿se disculpará? Esto sabemos

Luis de Llano fue arrestado de manera temporal por incumplir sentencia en el caso de Sasha Sokol; luego de 30 horas en prisión, el productor fue puesto en libertad pese a que se había especulado que presentó un amparo para obtener su libertad antes de tiempo. ¡Te contamos los detalles!

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Luis de Llano fue arrestado temporalmente por 15 horas acumulables. / Mezcalent.

¿Por qué el productor Luis de Llano pasó 30 horas en prisión?

Durante la tarde del 2 de septiembre se informó que elementos de la Secretaría Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron al productor Luis de Llano. De acuerdo con un documento difundido por el equipo legal de Sasha Sokol, se trató de una medida ante el incumplimiento de dos sentencias emitidas por la SCJN:



“De Llano se ha negado a grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública a Sasha Sokol”. “El condenado se ha negado, también, a publicar la síntesis de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de Sasha Sokol, al haberse comprobado que fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad”.

El mismo documento especificó que las medidas de apremio son recursos que la ley otorga con el fin de obligar a las personas a cumplir con las órdenes judiciales. Si el incumplimiento de la sentencia es permanente, podría tratarse de un delito que prevé hasta cinco años de prisión.

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Luis de Llano fue detenido el pasado 2 de septiembre / Mezcalent

¿Luis de Llano logró obtener amparo para salir antes de la cárcel?

Horas después de que se reportó que Luis de Llano fue arrestado por incumplir la sentencia en el caso de Sasha Sokol, se especuló que el productor había conseguido un amparo para salir antes de prisión.

De acuerdo con el periodista Ernesto Buitrón, la defensa del productor metió un amparo tras su arresto durante la madrugada del 3 de septiembre. Además, el abogado del productor declaró que su detención había sido “ilegal y arbitraria”, pero no dio más detalles.

Sin embargo, horas más tarde se notificó que Luis de Llano seguía en prisión y debía cumplir 15 horas más de arresto, ya que “tiene pendientes dos resoluciones judiciales por incumplimiento sistémico de su condena, en un caso por abuso en contra de la cantante Sasha Sokol”.

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¿Cómo fue la liberación de Luis de Llano tras pasar una noche en prisión?

Luego de la visita de Francisco de Llano al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social ‘San Fernando’, se notificó la liberación del productor Luis de Llano antes de las 30 horas, en medio de especulaciones de un posible amparo.

Se desconoce si Luis de Llano cumplirá su sentencia. / IG: @sashasokolova

En una cobertura en la que estuvo presente TVNotas, se dio a conocer que Luis de Llano salió de prisión. Entre jalones y empujones, el productor abandonó el lugar sin dar declaraciones a los medios. Cabe señalar que poco antes, su hijo Francisco de Llano aseguró que su papá se encontraba bien y estaba en espera de ser puesto en libertad.

Según Francisco de Llano, aun faltaba un rato para que su papá saliera de prisión, pero tan solo minutos después la prensa se percató de la salida del productor, quien hasta ahora, no ha dado declaraciones sobre el caso de Sasha Sokol y se desconoce si cumplirá la sentencia.

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