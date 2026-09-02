Luis de Llano es arrestado temporalmente por incumplir sentencia en el caso de Sasha Sokol; esto sabemos

Durante la tarde de este 2 de septiembre se informó la detención del productor Luis de Llano tras incumplimiento en la sentencia del caso de Sasha Sokol. De acuerdo con las autoridades, la orden emitida por una juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México contempla 15 horas de arresto acumulables como medida ante su negativa.

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¿Por qué fue detenido temporalmente el productor Luis de Llano?

De acuerdo con los representantes legales de Sasha Sokol, el productor Luis de Llano fue detenido por elementos de la Secretaría Ciudadana de la Ciudad de México la tarde del 2 de septiembre en incumplimiento a dos sentencias emitidas por la SCJN:



“De Llano se ha negado a grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública a Sasha Sokol”. “El condenado se ha negado, también, a publicar la síntesis de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de Sasha Sokol, al haberse comprobado que fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad”.

En el mismo documento se detalla que las medidas de apremio son herramientas que la ley proporciona para obligar a las personas a acatar las órdenes judiciales. En caso de que el incumplimiento a la sentencia permanezca, se podría configurar un delito que contempla hasta cinco años de prisión.

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Luis de Llano es arrestado temporalmente por 15 horas acumulables. / Mezcalent.

¿Qué dijo Luis de Llano sobre las disculpas a Sasha Sokol tras sentencia?

En un breve encuentro con la prensa, Luis de Llano rompió el silencio sobre su negativa a disculparse con Sasha Sokol pese a la sentencia emitida por un juez. Antes de ser detenido temporalmente, el productor explicó:

“Esa disculpa es un amparo. Cuando tienes una cosa que tú, de alguna forma, apelas y amparas, ya no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición de hablar siempre con ustedes (los reporteros). De eso no puedo hablar. Hay reglas”. Luis de Llano.

En ese mismo encuentro con la prensa, el pasado 7 de agosto, dijo sentirse tranquilo pese a la sentencia que recibió; incluso resaltó que si no ha salido a hablar a lo largo del proceso (4 años), es porque no tiene nada que decir. “Mi conciencia está más tranquila que nunca. Yo me siento libre y soy feliz”, sentenció.

Días antes de las declaraciones de Luis de Llano, Sasha Sokol hizo pública su tristeza ante la negativa del productor a cumplir la sentencia que se dictó hace más de un año. “¿Cuánto tiempo más hay que esperar? La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”.

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Sasha Sokol ya había manifestado su tristeza ante la negativa de Luis de Llano. / Redes sociales

¿Cuándo inicio el proceso legal de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano?

En 2022, Luis de Llano Yordi Rosado haber tenido un romance con Sasha Sokol durante su tiempo en Timbiriche, cuando ella tenía 14 y él 39.

haber tenido un romance con Sasha Sokol durante su tiempo en cuando Aunque el productor aseguró que todo había sido consensuado, Sasha Sokol contó su versión y dijo haber sido manipulada ; además, señaló que Llano se aprovechó de su jerarquía.

; además, señaló que Llano se aprovechó de su jerarquía. Tras contar su historia inició un proceso legal contra Luis de Llano, por lo que en 2023 un juez falló a favor de la cantante y se ordenó que al productor pagar una indemnización y pedir una disculpa pública.

y se ordenó que al productor pagar una indemnización y pedir una disculpa pública. Luis de Llano interpuso un amparo; aunque le fue negado en 2025, sigue sin cumplir la sentencia y hoy enfrenta un arresto temporal en medio de su retiro de la vida pública.

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