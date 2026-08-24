Arrestan a influencer de 26 años acusada de quemar a sus hijas con cera y provocar un incendio en su casa VIDEO

A unos días de que se hiciera viral el caso de la influencer Xoch Covarrubias por denunciar discriminación en un bar, otro caso que involucra a una creadora de contenido ha generado gran controversia en los últimos días.

La influencer cubana Meliza Campos-Sánchez, de 26 años, enfrenta a la justicia estadounidense luego de ser acusada de quemar a sus dos hijas pequeñas y provocar un incendio en su vivienda. El caso ha causado indignación, pero también ha generado dudas sobre el estado mental de la mujer y qué pudo haberla llevado a realizar estas acciones. ¿Qué es lo que se sabe del caso? Te contamos.

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Meliza Campos-Sanchez / Instagram

¿Quién es Meliza Campos, la influencer acusada de quemar con cera a sus hijas?

Meliza Campos es una mujer de 26 años, de origen cubano, que radica en Miami, Florida.

Profesionalmente, se dedica al sector inmobiliario como agente de bienes raíces, actividad con la que ayuda principalmente a mujeres interesadas en invertir en patrimonio y adquirir viviendas. En paralelo, Campos comparte contenido en sus redes sociales relacionado con su trabajo, su estilo de vida y distintos momentos junto a sus dos hijas.

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Meliza Campos, influencer cubana / Instagram

¿Cómo fue el momento en el que Meliza Campos causó indignación?

Dos videos en específico fueron los que causaron mayor indignación en redes sociales, debido a la conducta de Meliza Campos y a las acciones que realizó hacia ella misma y sus dos hijas, ambas menores de edad.

En uno de los videos, la influencer aparece dejando caer cera caliente de una vela sobre su pierna y posteriormente sobre las manos de sus dos hijas. La niña mayor incluso se resistió cuando su mamá intentó hacerlo.

En otro video, Campos aparece dentro de la cocina de su vivienda y provocó intencionalmente un incendio utilizando un encendedor y un líquido inflamable, mientras sus hijas se encontraban dentro de la casa. Los investigadores determinaron que el fuego no habría sido accidental.

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Meliza Campos-Sánchez, de 26 años, entró ILEGALMENTE por Florida en mayo de 2022. Hoy enfrenta cargos de MALTRATO INFANTIL, NEGLIGENCIA e INCENDIO PROVOCADO en primer grado.



Ella misma publicó los videos en INSTAGRAM, donde tenía más de 50,000 seguidores. En uno vierte cera… pic.twitter.com/JgTGfpS3Y1 — Cubanos por el Mundo (@Cubanoselmundo) August 22, 2026

¿Por qué Meliza Campos, acusada de regar cera caliente a sus hijas, sonrió ante un juez?

La influencer fue arrestada por autoridades de Florida, luego de ser acusada de quemar a sus hijas y provocar un incendio en su vivienda.

Meliza compareció ante un juez y enfrenta cargos por abuso y negligencia infantil, además de incendio provocado, mientras permanece detenida sin derecho a fianza durante el proceso penal.

Además, la creadora de contenido será sometida a evaluaciones de competencia mental, con las que se busca determinar si cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar el proceso judicial.

En paralelo, también se investiga su situación migratoria. De acuerdo con los reportes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó que permanezca bajo custodia, por lo que su situación legal podría complicarse aún más.

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