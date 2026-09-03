¿Luis de Llano sale de prisión? Se ampara tras detención por incumplir condena en demanda de Sasha Sokol

El caso legal de Sasha Sokol vs. Luis de Llano dio un giro inesperado. Durante la noche del pasado 2 de septiembre, se dio a conocer que el productor fue detenido por incumplir la sentencia tras perder la demanda que interpuso la cantante en su contra.

Horas después de que la noticia se viralizara, se reportó que, presuntamente, se había amparado para obtener su libertad antes de tiempo. Te contamos lo que se sabe.

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Luis de Llano fue detenido el pasado 2 de septiembre / Mezcalent

¿Por qué Sasha Sokol demandó a Luis de Llano y cuál fue la sentencia contra el productor?

Todo se remonta a 2022. En aquel entonces, Luis de Llano admitió en entrevista con Yordi Rosado que había mantenido una relación sentimental con Sasha Sokol cuando él tenía 39 y ella 14. Dejó ver que el asunto fue consensual y que hasta los padres de ella estaban conscientes.

Ante esto, la cantante emitió un comunicado asegurando que él usó su poder como productor de ‘Timbiriche’ para manipularla. También sostuvo que sus papás no eran conscientes de la situación al principio. Dijo que, en cuanto se enteraron, la sacaron del grupo musical y la enviaron al extranjero para alejarla de él.

Tras esto, ella inició un proceso legal en su contra por el delito de daño moral. En 2023, un juez falló a su favor. La sentencia fue una reparación económica, ofrecer una disculpa pública y no mencionar a Sokol de nuevo. La celebridad indicó que usaría el dinero para donarlo a una asociación que ayuda a las mujeres.

El productor metió un amparo en 2025, el cual no procedió. Pese a esto, no ha querido acatar el dictamen de la autoridad. Hace algunas semanas, la prensa le preguntó la razón detrás de esto. La respuesta fue la siguiente:

“Esa disculpa es un amparo. Cuando tienes una cosa que tú, de alguna forma, apelas y amparas, ya no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición de hablar siempre con ustedes (los reporteros). De eso no puedo hablar. Hay reglas”. Luis de Llano

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Sasha Sokol demandó a Luis de Llano en 2023 por daño moral / Redes sociales

Luis de Llano metió otro amparo tras ser arrestado, aseguran

El pasado miércoles 2 de septiembre, se dio a conocer que Luis de Llano había sido detenido temporalmente por no cumplir la sentencia por el caso de Sasha Sokol. Según lo que se dijo, el arresto sería de 15 horas.

Durante la madrugada de este 3 de septiembre, el periodista Ernesto Buitrón informó que la defensa del productor habría metido un nuevo amparo tras el arresto. Si bien no dio más detalles, indicó que Luis podría salir antes de prisión.

Incluso mostró imágenes en la que se puede ver a una persona llegando al centro donde lo tienen detenido para entregar dicho amparo y recuperar su libertad.

“LUIS DE LLANO SE AMPARA TRAS DETENCIÓN. Alrededor de las 2:20 am llega el documento para liberarlo”, reportó.

Por su parte, el abogado de Luis declaró ante la prensa que, presuntamente, el arresto fue “ilegal y arbitrario”. No quiso decir mucho, pero insistió en que “la autoridad actuó mal”.

Hasta el momento, al menos oficialmente, se desconoce si el productor ya fue liberado. En tanto que los familiares de Luis solo se han limitado a decir que lo apoyarán en estos momentos tan complicados.

Confirman segundo arresto contra Luis de Llano

Hace unos momentos, se dio a conocer que las autoridades notificaron un segundo arresto contra Luis de Llano por desacato. También sería por 15 horas, lo que acumularía un total de 30 horas en prisión.

“Tiene pendientes dos resoluciones judiciales por incumplimiento sistémico de su condena, en un caso por abuso en contra de la cantante Sasha Sokol. Cada una de estas medidas o resoluciones judiciales es por un arresto de 15 horas acumulables”, expresó.

Señalaron que “las primeras 15 horas se cumplieron y que ahora está corriendo la segunda por 15 horas más”. Indicaron que, en caso de que el amparo que metió no funcione, saldría hasta la medianoche. También puntualizaron que, si continúa sin cumplir, podría haber mayores consecuencias.

¿Qué dijo Sasha Sokol ante la detención temporal de Luis de Llano?

Hasta el momento, Sasha Sokol no ha reaccionado ante la detención temporal de Luis de Llano. Se sabe que la intérprete de ‘Volver a comenzar’ estaba muy enojada por el incumplimiento de la sentencia.

Incluso, a finales de junio emitió un comunicado manifestando que Luis ha querido “prolongar el proceso” para evitar cumplir su condena, pese a que la misma es “irrevocable”. También dejó ver que no se rendiría hasta obtener justicia.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”, puntualizó.

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