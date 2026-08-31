¡Juan Osorio podría ir a la cárcel! Enfrenta millonaria demanda, ¡por el fracaso de Aventurera!

Tras el rotundo fracaso hace 2 años de la obra Aventurera, bajo la producción de Juan Osorio, ahora su accionista y socio Rafael Portillo nos dice que confió ciegamente en él y le soltó 10 millones de pesos para el proyecto, que hasta hoy no ha pagado. Harto de largas promesas vacías y pretextos, el empresario tomó acciones legales y no le importa si el productor cambia los foros por una celda.

Te recomendamos: Olga Breeskin revela que Juan Osorio pidió votar para decidir si Irina Baeva se quedaba en “Aventurera”

Juan Osorio podría enfrentar demanda por fracaso en Aventurera. / Twitter

¿Cómo fue el trato entre Juan Osorio y Rafael Portillo para la obra Aventurera?

Rafael nos relató: “Vine a México porque ya estoy harto de que me vea la cara mi compadre Juan Osorio. Me reuní con mi abogado, Gerardo Rincón, en el caso que llevaré contra él”.

Asegura que el productor fue padrino de su hija quinceañera y lo invitó a ser socio al 50% de la obra Aventurera: “Me endulzó. Es bueno para eso. Me había dicho una cantidad, pero al final me dijo que eran 10 millones de pesos. Tengo muchas propiedades, inversiones en Estados Unidos y tuve que pedir aquí en México el dinero prestado”.

El empresario nos cuenta que empeñó algunas propiedades. “Una en Val’Quirico (Tetlatlahuca, Tlaxcala), otra en Pachuca y otra en Polanco. Tengo una maestría en Economía. Él se iba a hacer cargo de lo artístico y yo de las finanzas. Al final del día, no puso ni el 10% del dinero que le di en la obra”.

Portillo narró: “Vi otras obras en México y nada que ver con la de él. No tuve acceso al dinero, pero él me dijo, a través de mensajes de audio, que dejaría de pagarles a actores y producción para pagarme. ¿Qué le hacía al dinero?”.

Cuando entrevistaron a los actores, el empresario se dio cuenta de que él no era el único inversionista. “Había otros más. Yo estaba todos los días en la obra y a la tercera semana le pedí ver cuentas, y así me trajo de pendejo por 16 semanas. El dinero se lo entregué en efectivo. Mi culpa fue confiar; no pensé que pasaría algo así. No le hice firmar nada”.

Lee: Lyn May sorprende con su elasticidad en “Perfume de gardenia” y desata reacciones en redes: ¿Cuál es su edad?

En 2024, Juan Osorio y Rafael Portillo fueron captados en Aventurera. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía de Rafael Portillo

¿Por qué Rafael Portillo quiere emprender acciones legales contra Juan Osorio?

La semana pasada decidió emprender acciones legales. “Es una burla lo que hace. Le di 1 año para que me hablara y me dijera qué sucedía. Me bloqueó de redes sociales y de los celulares. En una ocasión, fui a la empresa donde trabaja y seguridad me sacó”.

De acuerdo con Portillo, no solo le adeuda los 10 millones de pesos. “Hasta el día de hoy, sigo pagando réditos, porque no quiero perder mis propiedades por culpa de alguien que no fue transparente. En una ocasión me mandó solo 15 mil pesos”.

Explicó la razón por la cual confió en Juan: “Mi familia, mis hijos y yo lo considerábamos un amigo, ‘mi compa’. Vivo en Estados Unidos y navego en negocios así, pero no todos son amigos. Con su novia (Eva Daniela), cuando aún no era su esposa, viajamos a París, a Milán, y nosotros pagábamos todo”.

Lee: Juan Osorio molesto con la hija de Carmen Salinas por decir que Niurka debió ser la nueva ‘Aventurera’

Juan Osorio y Rafael Portillo pasan de la amistad a una demanda. / Alejandro Isunza

¿Cuáles son las pruebas que Rafael Portillo tiene contra Juan Osorio?

Nos aseguró que tiene comprobantes y grabaciones de la voz de Osorio, que ya están en manos de la justicia. “Son más de 150 audios en los que dice que anda tras la chuleta y que me va a pagar. Llevo todos los detalles de la obra, entradas, reportes, que él decía que eran pérdidas y yo cuantifico en ganancias. Hasta un Excel de él”.

Exige que Juan Osorio pague la deuda más los intereses. “Él sabe sus consecuencias. Voy a irme con toda la fuerza de la ley, porque yo batallo en pagar intereses y él anda de viaje en Turquía, en Italia, y yo chingándome acá. No es justo”.



Audio 1 (24/10/2024): “Compita, estoy haciendo cuentas, dejaré de pagar la renta al Salón Los Ángeles y te voy a depositar 40 mil pesos, para que tengas. Haciendo este juego de ajedrez, porque la estamos pasando cabrón... Van a tratar de hacerte ese depósito ahorita, van a ver si se logra” (de acuerdo con Portillo, nunca recibió ese dinero).”

“Compita, estoy haciendo cuentas, dejaré de pagar la renta al Salón Los Ángeles y te voy a depositar 40 mil pesos, para que tengas. Haciendo este juego de ajedrez, porque la estamos pasando cabrón... Van a tratar de hacerte ese depósito ahorita, van a ver si se logra” (de acuerdo con Portillo, nunca recibió ese dinero).” Audio 2 (31/10/2024): “Le juro, por la memoria de mi santa madre, que jamás pensé en utilizarlo, y que me dé chance... Poco a poco le voy a ir recuperando ese dinero... Acuérdese, por el dinero que pactamos y con el que me hizo el favor de apoyarme y entrarle a este negocio, no nos fue bien, pero hasta aquí no llega la vida”.

Lee: Kimberly Irene aplica un ‘Pedro Sola’ y confunde ‘Aventurera’ con ‘Perfume de Gardenia’

Juan Osorio y Rafael Portillo llegaron a viajar juntos. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía de Rafael Portillo

¿Qué dice Gerardo Rincón, abogado de Rafael Portillo, sobre el caso contra Juan Osorio?

“Eran amigos, compadres. Le pidió una cantidad a Rafael para un proyecto que se llevó a cabo. Mi representado fue engañado. Estamos iniciando una demanda por daño moral y otra penal”.

Estamos iniciando una demanda por daño moral y otra penal”. “Hay pruebas suficientes. Cuento con audios certificados por un perito especialista . Se validaron y se inician los procesos. Está reconocido el adeudo de Osorio y otros procesos en la Fiscalía que no puedo mencionar, por el momento”.

. Se validaron y se inician los procesos. Está reconocido el adeudo de Osorio y otros procesos en la Fiscalía que no puedo mencionar, por el momento”. Nos explicó si, debido a las cantidades elevadas, se trataría de un fraude: “Se configura el delito, pero en ambas vías va muy fuerte, en lo civil y lo penal. Todos los delitos tienen sanciones, no solo este. Habría más, porque hay una dama que tiene un procedimiento sobre Juan y se van a incrementar los asuntos en su contra, juicios civiles, mercantiles. Está comprobado el daño moral y otro delito. Osorio se quiso proteger con una carta que mandó a Portillo con una litigante, intentando asustarlo, amedrentarlo, y esto agrava más la situación. Después de pedir dinero, no pagar y mandar a amenazar a Portillo, se comprueba la forma cobarde de no pagarle a un amigo, además de amenazas contra patrimonio y libertad. Causó daño emocional”.

Está comprobado el daño moral y otro delito. Osorio se quiso proteger con una carta que mandó a Portillo con una litigante, intentando asustarlo, amedrentarlo, y esto agrava más la situación. Después de pedir dinero, no pagar y mandar a amenazar a Portillo, se comprueba la forma cobarde de no pagarle a un amigo, además de amenazas contra patrimonio y libertad. Causó daño emocional”. Sobre si se le cobrarán intereses por el dinero no pagado, dijo:"Ese es otro procedimiento adicional. El dinero que Portillo le consiguió a Juan, lo solicitó a personas por medio de convenios que sigue pagando. Hay carpeta adicional de investigación de la que no puedo hablar. Va con todo el peso de la ley ”.

”. Al cuestionarle si el productor podría eludir a la justicia, el abogado señaló: “Tengo testimonios. Si está respaldado por alguien, tratarán de justificar con golpeteos bajos para cubrirlo, pero nadie está por encima de la ley”.

Lee: ¿Andrea Escalona buscó a Juan Osorio para ser ‘Aventurera’? La conductora responde

Socio de Juan Osorio en Aventurera exige 10 millones al productor. / Redes sociales

Cronología del escándalo entre Rafael Portillo y Juan Osorio

Mediados de 2024: Osorio estrena Aventurera. La crítica la destroza y las taquillas reportan el teatro vacío. Circulan rumores de que la producción está perdiendo dinero.

Osorio estrena Aventurera. La crítica la destroza y las taquillas reportan el teatro vacío. Circulan rumores de que la producción está perdiendo dinero. Finales de 2024: La obra termina su ciclo. Se filtra que los socios están furiosos.

La obra termina su ciclo. Se filtra que los socios están furiosos. Mediados de 2025: Periodistas de espectáculos comienzan a mencionar el nombre de Rafael Portillo como el principal afectado. Se rumorea que él exige cuentas claras.

Periodistas de espectáculos comienzan a mencionar el nombre de Rafael Portillo como el principal afectado. Se rumorea que él exige cuentas claras. Principios de 2026: Se filtran documentos y audios que sugieren que los abogados de Portillo están armando un caso por abuso de confianza y fraude. Juan Osorio evade a la prensa.

Se filtran documentos y audios que sugieren que los abogados de Portillo están armando un caso por abuso de confianza y fraude. Juan Osorio evade a la prensa. Agosto de 2026: Portillo procede legalmente contra Juan Osorio.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.