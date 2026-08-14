Gloria Trevi interpone demanda contra Aline Hernández, Guadalupe Carrasco y Marlene Calderón por intento de desprestigio

Gloria Trevi ganó la demanda legal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) interpuesta por Aline Hernández, Guadalupe Carrasco y Marlene Calderón, quienes buscaron, en abril de 2025, anular los derechos sobre el nombre artístico de la cantante, el cual es una marca registrada. Sin embargo, no contaron con que la autoridad desestimó la solicitud. El abogado Hugo Torres, explicó:

“En términos coloquiales, el pasado 11 de agosto, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual resolvió una impugnación que habían interpuesto Marlene (Calderón), Aline (Hernández) y Guadalupe Carrasco. ¿A qué se debió? Previamente ellas acudieron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se registran las marcas. Con el fin de pedir la anualidad de las 34 marcas que se vinculan a la señora Gloria Trevi”. Abogado de Gloria Trevi

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Aline Hernández demandó a Gloria Trevi por su nombre artístico / Redes sociales

¿Por qué quisieron demandar a Gloria Trevi?

De acuerdo con el abogado, las demandantes Carrasco, Hernández y Calderón argumentaron que el uso del nombre comercial, Gloria Trevi, estaba asociado supuestamente a violaciones de derechos humanos.

“Ellas justifican que la demanda se basa en que la marca (Gloria Trevi) fue usada como medio para cometer ilícitos en contra de las demandantes. Por eso piden la anualidad de las marcas de las que Gloria es dueña: su sello discográfico, presentaciones en vivo, ropa, calzado, sombrerería, joyería, bisutería, servicios artísticos, productos de belleza, entre otras más”. Abogado de Gloria Trevi

Al no contar con las pruebas suficientes ante dichos señalamientos, el IMPI resolvió a favor de la cantante al no encontrar indicios de mala fe.

“Entonces el IMPI les desechó de manera directa la demanda argumentando dos cosas en concreto: la primera es que ellas no demuestran de qué manera les afectó el otorgamiento de esas marcas y segundo, como estaban denunciando hechos que sean posiblemente constitutivos de delito, el IMPI es incompetente para atender ese tipo de cosas. Por ello, les dijo ‘no’”, resaltó.

Es por eso que Trevi conservó los derechos, el uso legal de su marca artística y sus variantes:

Abogado de Gloria Trevi “Por esa razón, ellas impugnan en la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual. A ellas ya les ratificaron esta decisión. El IMPI les dijo: ‘Ustedes no pueden tratar de afectar las marcas de Gloria así porque sí. Si no demuestran de qué manera les afectó”.

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Gloria Trevi ganó la demanda de Aline Hernández / Mezcalent

Puntos claves de la demanda de Gloria Trevi vs. Aline Hernández, Marlene Calderón y Guadalupe Carrasco

El licenciado, Hugo Torres, compartió el plan que tienen las demandantes contra Gloria:

Abogado de Gloria Trevi “La lectura jurídica que nosotros tenemos, porque es notoriamente improcedente esa acción y se nos hizo raro que su equipo legal no supiera eso, pero consideramos que es una estrategia para pegarle mediáticamente a la señora e intentar desprestigiarla. Casualmente, antes de que entrara esa demanda en el IMPI el año pasado, Karla de la Cuesta filtró que la marca de Gloria Trevi tenía un origen ilegal”.

Agregó: “La marca no puede tener un origen ilegal por una sola razón. Las marcas se crean para identificar los servicios que la señora da en el mercado. Cualquier artista tiene su nombre artístico y se crea justamente para eso”.

Para el abogado, la demanda fue una acción reprobable. Él asegura que no procederá.

“Por eso han estado impugnando. Saben que esta acción no puede prosperar. Están aprovechando que ella (Gloria Trevi) sigue viva para seguirla desprestigiando. Esto es algo descabellado. La ley no establece una causal de anualidad de marca. Nunca se había intentado quitar una marca por estos motivos”. Abogado de Gloria Trevi

“En su momento dijeron que el IMPI protege a Gloria y ahora dicen que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual también la protege y no es cierto. Cualquier resolución a favor o en contra de Gloria, será el pretexto para atacarla mediáticamente”, recalcó.

A pesar de que Gloria ya las demandó por intento de daño a la imagen, ellas podrían meter un amparo:

“Ellas todavía tienen una instancia más que es el amparo directo. Algo que nosotros vemos complicado. Es notorio que la acción es infundada. Es por eso que, a raíz de las publicaciones de Karla, Marlene, Aline y Guadalupe, quienes han dado una serie de entrevistas atacando a la marca (Gloria Trevi). Decidimos demandar a las 4 en el IMPI. Las cuatro están notificadas y tres están por resolverse. El de Aline sigue en proceso. Ahí sí hay una causa en la que si se intenta desprestigiar los servicios que presta un competidor en medios masivos, lo pueden sancionar. Ahora resulta que meten amparos para que no se resuelva. Esos amparos los perderán”. Abogado de Gloria Trevi

La demanda de Gloria Trevi vs. Aline Hernández / Mezcalent

¿Aline Hernández podría ir a la cárcel por la demanda de Gloria Trevi?

Lo cuestionamos: ¿Existe la posibilidad de que Aline, Guadalupe, Marlene y Karla vayan a la cárcel?

“No tenemos ninguna acción promovida contra ellas que pudiera representar un peligro de ir a la cárcel. Lo que sí es que las podrían sancionar con multas, entre 300 y 600 mil pesos. La reparación económica sí se podría hablar de millones. La marca ‘Gloria Trevi’ es muy valiosa y está evaluada en cientos de millones de pesos. Llegaremos hasta las últimas consecuencias por la vía legal”. Abogado de Gloria Trevi

El licenciado compartió cómo se encuentra la intérprete de ‘Todos Me Miran’ tras pasar por tantos procesos legales.

“He estado en algunas ocasiones con la señora y está muy tranquila. Con quien vemos todo es con su esposo, Armando Gómez. Con ella casi no, porque está trabajando. Quiero aclarar algo: cuando una persona sale absuelta, es porque fue declarada inocente y no fue liberada por falta de pruebas. Eso es una falsedad”, concluyó.

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