Gloria Trevi ¡la consentida de México! Hace historia con su presentación 51 en el Auditorio Nacional

Gloria Trevi volvió a demostrar porque es la consentida de México y del Auditorio Nacional. Es una de las artistas más importantes, queridas e influyentes de la música en español al conquistar por ocasión número 51 el escenario del Coloso de Reforma con su exitoso “Celebration Tour”. La cantante regiomontana ofreció una velada inolvidable en la que reafirmó su extraordinaria conexión con el público mexicano, consolidando una vez más el lugar privilegiado que ocupa dentro del espectáculo nacional.

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Gloria Trevi en el Auditorio Nacional / Alejandro Isunza

Hijas de Jenni Rivera en el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Con una energía arrolladora y una entrega absoluta sobre el escenario, Gloria Trevi protagonizó más de dos horas de espectáculo en las que repasó los grandes éxitos que han marcado distintas generaciones. Respaldada por una gran producción, coreografías únicas, efectos visuales y múltiples cambios de vestuario, la intérprete mantuvo cautivos a más de 10 mil asistentes que corearon cada canción de principio a fin.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Jacqie Rivera apareció en el escenario para interpretar junto a Gloria Trevi el tema “Abrazo”, una canción dedicada a la memoria de su madre, la inolvidable Jenni Rivera. La emotiva interpretación provocó lágrimas y una ovación del público. Posteriormente, Chiquis Rivera y Jenika se sumaron al escenario para expresar su cariño y admiración, protagonizando un encuentro cargado de sentimientos.

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Gloria Trevi hace homenaje a Jenni Rivera en el Auditorio Nacional / Alejandro Isunza

Gloria Trevi y Omar Chaparro cantan juntos en el Auditorio Nacional

Otro de los momentos únicos fue cuando Gloria invitó a Omar Chaparro a compartir el escenario para interpretar el clásico “Volver, Volver”, acompañados por mariachi. El dueto fue recibido con entusiasmo por los asistentes, quienes disfrutaron de una de las colaboraciones más especiales de la noche.

La sorpresa continuó con la aparición de Ángel Gabriel y Miguel Armando, hijos de la cantante, quienes se unieron a su madre para interpretar el tema “Intensamente”. El momento familiar desató una emotiva reacción entre los presentes, quienes al finalizar la canción no dejaron de gritar “¡Suegra, suegra!”.

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Gloria Trevi y Omar Chaparro cantan juntos en el Auditorio Nacional / Alejandro Isunza

Gloria Trevi apoya a la selección mexicana de fútbol desde el Auditorio Nacional

Otro de los instantes más significativos llegó cuando Gloria Trevi mostró su apoyo al “Tri” portando el jersey oficial de la selección mexicana. Incluso Gloria bajó del escenario provocando la euforia de su público.

Como es tradición en sus espectáculos, La Trevi sorprendió con espectaculares cambios de vestuario que combinaron elegancia, glamour y sensualidad. Entre los asistentes se encontraban Alex Bisogno, Lambda García y Ana Brenda. Gloria Trevi demuestra que continúa siendo una fuerza imparable dentro de la música latina, conquistando generaciones.