Karla de la Cuesta pierde otra batalla legal: tribunal rechaza su amparo y confirma que Gloria Trevi no la censuró ni cuarteó la libertad de expresión

La batalla legal entre Gloria Trevi, Penguin Random House y Karla de la Cuesta acaba de dar un giro importante. Hace unas semanas El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el amparo que promovieron Karla de la Cuesta y la editorial.

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Karla de la Cuesta / Archivo TVNotas

¿Por qué se originó el pleito entre Gloria Trevi y Karla de la Cuesta?

Y es que, en el 2024, Karla de la Cuesta publicó el libro, “Todo a la luz. El caso que según ella México dejó en la oscuridad”, en el que relata su experiencia dentro del llamado clan Sergio Andrade y comparte su versión sobre uno de los episodios más polémicos del mundo del espectáculo en México.

Tras su lanzamiento, Gloria Trevi emprendió acciones legales al considerar que en la obra y en su promoción se utilizaban su nombre e imagen sin autorización. Desde entonces comenzó una disputa en la que la que Penguin Random House y Karla aseguraron en varias ocasiones que la cantante buscaba “censurar” su libro, mientras que la intérprete sostuvo que nunca intentó impedir su publicación, sino defender sus derechos de imagen.

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Gloria Trevi en concierto / Alejandro Isunza

¿En qué va la demanda de Gloria Trevi contra Karla de la Cuesta?

Ahora, el Tribunal resolvió que no hubo censura previa, como argumentaban. De acuerdo con la sentencia, ella pudo publicar y expresar lo que quiso en su libro, por lo que las medidas legales no representaron un acto de censura.

Pero eso no fue todo. El Tribunal le otorgó una multa superior al medio millón de pesos a la editorial Penguin Random House por haber seguido distribuyendo el libro a pesar de que existía una medida provisional que se lo prohibía.

La resolución representa un duro revés para Karla de la Cuesta, quien durante todo el proceso sostuvo que las acciones legales promovidas por Gloria Trevi eran un intento por silenciar su historia.

Sin embargo, con esta sentencia el tribunal rechazó ese argumento y dejó claro que, a su juicio, no existió censura previa. Esta resolución representa una importante victoria legal para Gloria Trevi.

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Gloria Trevi / Facebook: Gloria Trevi

¿De que trata el libro de Karla de la Cuesta?

Relata su supuesta vivencia como una de las víctimas del clan Sergio Andrade. Desde su perspectiva, describe manipulación, tortura, esclavitud y abusos por parte del productor musical que según ella a más de 40 adolescentes y jóvenes. El libro narra el escándalo que surgió alrededor del productor musical y otras de sus víctimas Gloria Trevi y Mary Boquitas, que derivó en investigaciones, procesos judiciales que determinaron que ni Gloria Trevi ni Mari Boquitas fueron responsables y salieron absueltas en primera instancia y esta absolución fue confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Sin duda un gran impacto mediático en los años 90 y 2000 y de gran derrama económica para una televisora.