Gloria Trevi impone récord en la Arena Guadalajara: “¡En medio de la tempestad!”

Los truenos, la intensa lluvia e incluso el apagón que sorprendieron a Guadalajara quedaron en segundo plano ante el arrollador espectáculo, llamado Celebration, que Gloria Trevi ofreció el pasado fin de semana en la Arena Guadalajara.

La estrella logró un récord al convertirse en la única mujer latina en realizar 2 presentaciones icónicas en este recinto, ambas con lleno total, gracias a la conexión inigualable que hay entre ella y su público.

La noche se convirtió en una verdadera fiesta, donde miles de fans cantaron, bailaron y celebraron junto a su ídola. Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Wendy Guevara, quien encendió aún más el ánimo de los asistentes.

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Wendy Guevara fue la invitada especial del concierto de Gloria Trevi en la Arena Guadalajara / Cortesía de la artísta

La presentación de Gloria Trevi en la Arena Guadalajara

Fiel a su estilo, la llamada ‘Show woman de Latinoamérica’ también compartió un emotivo mensaje: Reconoció que ha enfrentado ataques, críticas y una demanda en EU que la tiene en el ojo del huracán, pero pidió a sus seguidores responder siempre con amor y nunca con odio. Una vez más, Trevi demostró por qué sigue siendo una de las figuras más poderosas y queridas del espectáculo.

Desde el primer momento, ‘la Trevi’ desató la euforia de miles de seguidores que corearon éxitos como “Doctor psiquiatra”, “No querías lastimarme”, “5 minutos”, “El recuento de los daños” y “Esa hembra es mala”, tema que cobró una fuerza especial al ser interpretado con mariachi en vivo. Además de un popurrí de clásicos de la música mexicana, como “La ley del monte”, “Para qué me haces llorar” y “Volver volver”.

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Gloria Trevi en la Arena Guadalajara / Cortesía de la artista

¿Cuándo se presenta Gloria Trevi en el Auditorio Nacional?

La producción fue uno de los grandes atractivos de la noche. Cerca de 8 cambios de vestuario, 9 bailarines en escena, 15 músicos, 5 coros magistrales y espectaculares efectos visuales, que dieron forma a un show vibrante y lleno de energía.

Cabe señalar que el próximo concierto de Gloria será en la Ciudad de México, el sábado 20 de junio, en el Auditorio Nacional.

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