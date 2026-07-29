El IMPI resolvió que la editorial Penguin Random House no puede utilizar la imagen de Gloria Trevi y tiene 15 días para resolverlo

Gloria Trevi le vuelve a ganar otra resolución más a la editorial más grande del mundo, Penguin Ramdom House, ya que el IMPI (Instituto Mexicano de la propiedad Intelectual) determinó este lunes pasado que la casa editorial cometió una infracción de acuerdo con la Ley federal del Derecho de autor.

La casa editorial cometió una infracción que viene estipulada en el artículo 231, fracción II de la Ley Federal de derechos de autor, que se refiere al uso de la imagen; porque encontró que la editorial no ha comprobado que tenga la autorización para usar dicho nombre e imagen de Gloria Trevi. Esto quiere decir que este organismo le ordenó a Penguin Random que deje de utilizar la imagen de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz mejor conocida artísticamente como Gloria Trevi. Y tiene un plazo de 15 días hábiles para hacer lo correspondiente y no continuar cometiendo esta infracción.

Incluso con este fallo se destaca que en ningún momento se cuartó la libertad de expresión como se trató de señalar en un principio de este pleito legal, sino todo lo contrario; simplemente defendió sus derechos de imagen.

Recordemos que Gloria Trevi interpuso una demanda ante el IMPI, en 2024 en contra de la editorial Penguin Random House y Karla de la Cuesta quien publicó el libro ‘Todo a la luz. El caso que según ella México dejó en la oscuridad’, donde contó su propia historia que vivió en el clan Sergio Andrade, por lo que Gloria interpuso una demanda por la utilizaron de su nombre e imagen sin autorización.

Además, se inició una disputa en la que la editorial como Karla señalan que en varias ocasiones la cantante ha tratado de censurar dicha edición. Por su parte Gloria ha dicho que jamás intentó impedir el tiraje de este libro, sino al contrario, defender sus derechos de imagen.

A principios de este mes el Tribunal resolvió que nunca hubo censura previa, por lo que Karla publicó lo que quiso en su libro, y se consideró que no hubo ningún tipo de censura, sin embargo, este mismo organismo otorgó una multa de más de medio millón de pesos a la editorial Penguin Random House porque continuó con la distribución del libro a pesar de que había una medida provisional que lo prohibía.

Ahora Gloria logra una resolución histórica contra una de las editoriales más grandes del mundo. Este fallo representa un precedente importante en México, al reafirmar que ninguna persona o empresa, sin importar su tamaño o relevancia internacional, puede utilizar la imagen de alguien sin su autorización.

Esta es una de las primeras ocasiones en que una artista obtiene una resolución de esta naturaleza frente a una editorial de alcance internacional, fortaleciendo la protección del derecho a la propia imagen y dejando claro que la fama nunca implica renunciar a los derechos fundamentales.

