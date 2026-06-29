Víctima de Sergio Andrade explota contra Aline Hernández: “Me pidió unirme a un documental por 150 mil pesos”

Tamara Zúñiga, quien se identifica como una de las víctimas de Sergio Andrade, reveló que Aline Hernández, quien en su momento también fue reclutada por el entonces productor musical, la invitó a que, a cambio de dinero, se uniera a un documental que realizó una televisora sobre lo que vivieron en el clan formado por Andrade, propuesta que ella decidió no aceptar.

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Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade, habla de Aline Hernández / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade, sobre Aline Hernández?

En entrevista, Zúñiga refirió: “Yo sé que él (Sergio Andrade) es el único responsable de todo el daño que nos ocasionó a todas. Hay muchas chicas que están atacando a Gloria (Trevi). De hecho, me contactaron para que me una a ellas a cambio de dinero, pero no lo voy a hacer, porque no tengo nada de qué acusarla”.

Reveló de quién habría venido esta propuesta, que además implicaba retirar una denuncia:

“Aline Hernández me dijo que me uniera a un documental con una televisora. Me ofrecían entre 100 y 150 mil dólares y no lo hice. Mi historia no tiene precio, y no hay forma de que yo me venda o mienta. Estuve en reuniones con Aline, Karla (de la Cuesta), Karina (Yapor), Guadalupe (Carrasco), para involucrar a Gloria y a María Raquenel, y que a Gabriela Holguín la dejara fuera de mi denuncia. Gabriela fue quien me llevó con Sergio para que abusara de mí. Incluso hizo cosas en contra de mí por órdenes de Andrade, yo teniendo 12 o 13 años”. Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade

Estas declaraciones se dan en medio de la controversia que sigue girando en torno al caso de Sergio Andrade, quien ha enfrentado diversas denuncias por presuntos delitos como abuso sexual, secuestro y otros ilícitos. Recientemente, su hija Antonia Ríos, estudiante de actuación en España, hizo públicos en redes sociales y ante las autoridades una serie de señalamientos en su contra. Además, compartió fotografías que muestran el aspecto físico actual del exproductor musical.

Ante estos acontecimientos, Tamara aseguró sentirse satisfecha:

Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade “Me da gusto que Antonia, su hija, al parecer, haya puesto una denuncia en contra de este señor. Para mí había sido una preocupación que Antonia, Sofía (hijas del productor) y Sonia (madre de las jóvenes) siguieran con él. El hecho de que ella esté alzando la voz, y aparentemente se alejó de él, es un alivio. Solo quiero justicia y que los últimos años que le quedan de vida los pase en la cárcel, de donde nunca debió salir”

Cuestionada sobre el motivo por el que Aline Hernández, Marlene Calderón y las hermanas De la Cuesta no han hablado públicamente acerca de las recientes fotografías de Andrade, respondió: “Yo siento que el objetivo de ellas es otro. Realmente no buscan justicia, sino desprestigiar a Gloria y su dinero”.

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Aline Hernández quiere hacer un documental con varias víctimas de Sergio Andrade / Archivo TVNotas y redes sociales

Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade, ya demandó al productor musical

La exintegrante del ‘clan Andrade’ aseguró:

“Interpuse una demanda desde 2023 en contra de Sergio por secuestro. Lamentablemente no se ha girado ninguna orden. Esto significa que puede andar con toda libertad en la calle. Yo siempre estuve en contra de mi voluntad, nunca quise estar ahí. Ahora hay otras opciones, puede ser por violación. El tipo me violó, no fue consensuado, y se podría agregar eso a mi denuncia. Les he pedido a las demás chicas que se unan. Pueden estar como testigos. Hasta ahora no he recibido respuesta de nadie. Con eso queda evidenciado que no buscan justicia. Les vuelvo a hacer un llamado para que testifiquen en contra de Andrade. Me refiero a Aline, Marlene y las hermanas De la Cuesta: Katia, Karla y Karola, para que esto salga más rápido y ver a este tipo en la cárcel”. Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade

Tamara recordó todo lo que vivió con Andrade, quien se aprovechó de su inocencia:

Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade “Ya son 30 años. Quisiera que ya termine esto. Lo que quiero es justicia para todas. En 1999, en Chile, puse una denuncia en su contra. Fui testigo en el caso de Karina (Yapor), cuando sus padres la estaban buscando. Tenía 12 o 13 años cuando llegué a Cuernavaca. Viví el infierno en la tierra, porque este tipo abusó (sexualmente) de mí. Me tenía sin alimentos. Traté de quitarme la vida al meterme al mar, pero cuando me sacaron me golpeó horrible y me encerró en el baño”.

Revela que otras de las chicas que estaban con Sergio también la maltrataban por órdenes del productor: “Quienes también me golpearon fueron Marlene y Sonia Ríos, por órdenes de él. Viví lo peor que le puede pasar al ser humano”, mencionó.

Tamara Zúñiga dejó claro que no tiene nada en contra de Gloria Trevi / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Sergio Andrade maltrataba a sus hijas?

También habló sobre Sonia Ríos y sus 2 hijas, Sofía y Antonia, fruto de la relación que mantuvo con Sergio:

“Me tocó convivir muchísimos años con Sonia. Ella es la madre de Sofía y Antonia. A Antonia no la conocí, porque nació cuando pasó el proceso de Brasil y España. Yo no sabía que Sofía era hija de Sergio y Sonia. Me habían dicho que era sobrina de Gabriela Holguín, que era una persona que vivía ahí. Vi el maltrato de Sonia y Andrade en contra de Sofía, cómo la golpeaban, la obligaban a comer y vomitaba. Recuerdo que en una ocasión, en la casa de Ixtapa, la dejaron abajo junto a una moto con un pocillo y su vómito, y no se podía mover de ahí hasta que se comiera su vómito. En ese tiempo, Sofía tenía 4 o 5 años”. Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade

Al preguntarle si Antonia también habría sido víctima de Sergio y si presuntamente sufrió sus castigos, respondió: “Por lo que vimos todas y por lo que dice Antonia, nos queda claro que no fue solo cuando era una bebé. Lamentablemente, ella (Antonia) siguió con él ya de grande y ahora ya no. Por eso levantó la voz. Siento que a ella, lamentablemente, le tocó vivir muchas cosas por parte de este engendro. Por eso lo denunció”.

La chilena señaló que, según su información, Sonia Ríos podría seguir viviendo en México, aunque desconoce su ubicación exacta.

Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade “Yo logré tener su número de celular. Una persona trató de contactarla, y al parecer estaba en Pachuca, Hidalgo, donde ella nació y vive su familia. Antonia vive en España. Una periodista le marcó y reconocí la voz de Sonia, simplemente para saber si aún era el número, pero lamentablemente no tengo información de ellas”.

Respecto a la posibilidad de que Andrade pudiera estar con otro grupo de mujeres realizando las mismas actividades que ellas vivieron, señaló: “Espero que no, pero lamentablemente creo que Sofía sigue con él. Me he enterado de que ella es quien hace todos los trámites de dinero, médicos, etcétera. Desafortunadamente, Sofía no conoce otra vida, solo lo que le ha dado este tipo”.

Hizo un llamado a la ciudadanía en general, para que ayude a localizar a esta persona, con el fin de que se haga justicia:

“No hay otras demandas en contra de este tipo. Solo lo que se está sabiendo por Antonia. Ella sí está realizando las cosas en términos legales. En algún momento se supo que tenía su escuela para dar clases a niños. Es un ser malvado, diabólico. Por favor, no acerquen a niños ni mujeres, porque es una horrible persona”. Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade

Finalmente, compartió si ha recibido apoyo profesional para superar lo que sufrió con el exproductor musical: “Las cosas que viví no se pueden borrar. Hice mucho tiempo terapias. Soy muy aferrada a Dios. Él es mi mejor juez y abogado. El apoyo de mis padres ha sido fundamental. Desafortunadamente, ellas no se dan cuenta de que el único responsable es Andrade y no van tras de él, porque no tiene el dinero y la fama que tiene Gloria”.

Tamara Zúñiga habló del trato de Sergio Andrade hacia sus hijas / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue el caso legal contra Sergio Andrade?

En 1999 denunciaron a Sergio Andrade por corrupción, rapto, abuso y violación de menores.

Sergio se encontraba en España. Los papás de Karina Yapor la estaban buscando, y gracias a que las autoridades españolas informaron de que el hijo de Karina y Sergio estaba en un hospital, se dieron cuenta de que había salido del país.

Él estuvo en Brasil a principios de 1999, huyendo de la orden de aprehensión emitida por las autoridades de Chihuahua.

Fue detenido en Brasil, en 2000, y estuvo preso por 5 años.

Fue extraditado a Chihuahua, México, en 2005, donde fue juzgado y sentenciado a 7 años y 10 meses, por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores.

Apeló la sentencia y se la redujeron a 5 años, y en 2007 fue puesto en libertad.

Así luce Sergio Andrade actualmente / Archivo TVNotas y redes sociales

La demanda de Gloria Trevi contra Sergio Andrade

En 2023, la cantante contrademandó a Sergio Andrade en California, por abuso sexual y violencia física, entre otros delitos.

Se estipuló que Andrade sometía a otras chicas y a Gloria a un control total y a abusos sádicos.

La defensa de la cantante busca sacar a la luz las irregularidades del caso y establecer que Gloria también fue víctima.

La siguiente audiencia sería para julio de este año en California.

¿Quién es Antonia Ríos, hija de Sergio Andrade?

Es hija del matrimonio entre Sergio Andrade y Sonia Ríos, con quien tuvo 2 hijas. Su otra hija se llama Sofía.

Antonia ha sido muy reservada en cuestión de su vida personal, luego de que se supo que vivía con su mamá y hermana en Mérida y tenían un puesto de hamburguesas.

En 2023, Javier Ceriani la localizó en España. En esa ocasión, el periodista le preguntó sobre su padre, pero ella no quiso hablar del tema.

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