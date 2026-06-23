¿Dónde está Sergio Andrade? Su hija difunde FOTO actual de él y pide que lo reporten a las autoridades

Sergio Andrade vuelve a acaparar las redes sociales. Y es que recientemente su hija, Antonia Andrade, lo repudió públicamente. La mujer no solo lo desconoció como padre, sino que también lo acusó de seguir haciendo daño y exige que se entregue a la policía.

En medio del escándalo, Antonia reaparece mostrando una foto actual de su papá y pide al público que lo reporte a las autoridades si lo llegan a ver. Te contamos lo que se sabe.

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Ella es la hija de Sergio Andrade / Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Sergio Andrade sobre el productor musical?

A través de redes sociales, la hija de Sergio Andrade, quien en su momento fue considerado uno de los productores más influyentes de México, expresó que ya estaba cansada de su actitud. Afirmó que, durante mucho tiempo, la ha lastimado a ella y a su familia.

Lo que más llamó la atención en su primer mensaje es que le exigiera que se entregara a las autoridades. Nunca mencionó la razón exacta, pero señaló que esa sería la única forma de resarcir el daño que le hizo a sus “víctimas”.

“Que uno sea gente sensible e intente no lastimar a los suyos, no significa que sea estúpido y se quede de brazos cruzados. Siguen señalando a mi familia por cosas que hablas con otros o publicas sin nuestro consentimiento. Ambos sabemos que es toda responsabilidad sólo tuya y de tus manejos. Era una niña, pero tengo muy buena memoria y me encargué de que no se me olvidara ni ‘pio’”. Antonia Andrade

También dijo que Sergio sería el único responsable, en caso de que algo le pasara a ella o a su familia. Finalmente, le pidió a la gente que no le exijan más detalles de su historia con el productor, asegurando que las autoridades son las que se deben encargar de todo este asunto.

“Otra cosa muy importante: Por favor dejen de pedir historias detalladas sobre cosas que tienen que ser habladas con las autoridades, y que así está siendo. Entiendan que un dolor ajeno no es para irse exponiendo porque eso puede seguir haciendo mucho daño físico y psicológico”, expresó.

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Denuncia contra Sergio Andrade / Mezcalent

Piden ayuda para localizar a Sergio Andrade

La hija de Sergio Andrade reapareció en redes sociales para compartir una foto actual de su padre. Antonia tiene la esperanza de que esto sirva para su pronta localización. Y es que la joven le suplicó a los internautas que, si lo llegan a ver, lo reportaran a las autoridades.

Señaló que ya existe un proceso legal en su contra, pero que este ha sido muy “engorroso” debido a ciertos atrasos. No obstante, dejó ver que no se rendirá hasta que sea localizado y detenido, pues no quiere que le haga daño a más personas.

“SI LO VEN, POR FAVOR AVISEN A SUS AUTORIDADES TAMBIÉN. ESO PUEDE AYUDAR A QUE QUEDE CONSTANCIA Y MÁS INFORMACIÓN REGISTRADA DE LA QUE YA SE HA ESTADO INFORMANDO SOBRE POSIBLES PARADEROS PARA FACILITAR LA INVESTIGACIÓN”. Antonia Andrade

Y añadió: “Es horrible saber que puede haber más gente dañada o arrastrada injustamente por todo lo que hace o dice”.

¿Por qué la hija de Sergio Andrade no se ha cambiado el apellido?

Antonia Andrade aprovechó para aclarar el motivo por el que no se ha cambiado el apellido. La respuesta es simple: pereza. La chica resaltó que los trámites para hacerlo suelen ser muy tardados y, en estos momentos, no tiene el ánimo de hacerlo.

Sin embargo, indicó que solo el apellido de su mamá es el que la representa, por lo que no le toma mucha importancia a su nombre legal.

“Y con respecto a cierto apellido. Lo llevo aún oficialmente y la verdad me da mucha pereza darle espacio siquiera para estar pensando en quitármelo, y encima perder tiempo por ahora en eso cuando tengo otras cosas en las que avanzar y poner mi energía. No me define, el RÍOS sí”, expresó.

Pese a todo, no descarta la posibilidad de hacerlo algún día, pues no quiere que se le siga relacionando con el productor: “Y quién sabe... hasta tal vez se renueva de aquí en adelante aunque sea por aquellos que lo comparten, y a quienes se les pudiera asociar a todo este tema aunque nada tengan que ver con esto”, concluyó.

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