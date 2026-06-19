Antonia Andrade rechaza a Sergio Andrade como padre y le exige entregarse: “Nunca fuimos tu familia”
Antonia estalla contra Sergio Andrade, lo desconoce como padre y le exige entregarse; denuncia daño, acoso y revictimización.
Antonia Andrade, hija del Sergio Andrade estalló y lanzó el golpe más duro contra el productor: lo desconoce como padre, lo acusa de seguir dañando y le exige entregarse. ¡Se le acabó el silencio!
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¿Qué dijo Antonia Andrade a Sergio Andrade? El mensaje completo que se volvió viral
Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, decidió romper el silencio con un mensaje directo, crudo y sin rodeos que rápidamente encendió redes sociales. Desde las primeras líneas, la joven dejó claro que no piensa callar más y que está cansada de las consecuencias que arrastra por el pasado del productor.
Todo comenzó con una advertencia clara y contundente dirigida directamente a él: “A ti, Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Parece que no te quedó claro lo que te dije. No te lo permitiré”.
Además, expone que Andrade sigue buscándola como si existiera un vínculo familiar normal, lo que para ella resulta inaceptable:
“Sigues escribiéndome como si nada mientras te pasas todo por el forro”.
¿Antonia Andrade rechaza a Sergio Andrade como su padre? Esto dijo sobre su familia y el daño causado
Uno de los momentos más contundentes del mensaje de Antonia Andrade fue cuando negó cualquier vínculo familiar con Sergio Andrade, una declaración que rápidamente se viralizó.
En su pronunciamiento escribió: “Nunca fuimos tu familia, aunque hayas forzado, amenazando y querido engañar y dividirnos a nosotras”.
En ese mismo mensaje, Antonia Andrade señaló que tanto ella como su madre y su hermana han sido mencionadas constantemente por situaciones relacionadas con el productor, lo que ha impactado su vida personal y seguridad.
“Nos siguen nombrando a mi madre, a mi hermana, a mi familia y a mí por tu culpa. Poniendo nuestras vidas en riesgo una vez más”.
En su mensaje también cuestiona que él no se haya asumido públicamente como responsable: “Nunca tuviste la cara ni siquiera para defendernos y nombrarte como el único responsable”.
También aseguró que no desea ser relacionada con ese vínculo ni con los hechos del pasado que rodean el caso.
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¿Por qué Antonia Andrade le exige justicia a Sergio Andrade?
A mitad del mensaje, Antonia Andrade espera que Sergio Andrade enfrente a la justicia de una vez por todas En letras mayúsculas, escribió:
“ENTRÉGATE Y CONFIESA. DEJA DE HUIR”.
La frase se convirtió en el eje de su postura. Para Antonia Andrade, ya no se trata solo de un tema personal, sino de responsabilidad legal y moral.
Incluso lo reta a reconocer públicamente lo que hizo: “Te dije que si de verdad te arrepentías y querías escribir de nosotras, que escribieras todo lo que nos hiciste y tuvieras los cojones de confesar”.
La joven también denuncia que, lejos de asumir su responsabilidad, Andrade sigue intentando construir una narrativa que lo favorezca: “Sigues escribiendo y hablando de nosotros para cubrirte y vender una imagen de que somos tu familia”.
En ese mismo punto, agrega: “Que lo escribieras sin errores, con puntos y comas, pidiendo perdón como bien te la sabes”.
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¿Qué dijo Antonia Andrade sobre el daño, acoso y exposición mediática por Sergio Andrade?
En la parte final de su mensaje, Antonia Andrade aborda uno de los temas más delicados: las consecuencias emocionales, mediáticas y personales que ha vivido su familia a lo largo de los años.
La joven denuncia revictimización, desinformación y acoso, asegurando que la exposición constante ha afectado su seguridad: “Sigues haciendo daño y poniendo nuestras vidas en riesgo”.
También lanza una advertencia contundente sobre cualquier posible consecuencia futura: “Si algo me pasa a mí, a mi madre, a mi hermana o a alguien de mi familia, será responsabilidad tuya”.
En uno de los fragmentos más directos, vuelve a referirse al vínculo personal:
“TÚ NO ERES MI PADRE. No sé por qué me sigues llamando hija”.
Antonia Andrade insiste en que no quiere seguir siendo relacionada con una historia que no eligió ni con un apellido que la persigue públicamente. Por eso, hace un llamado claro tanto a medios como al público: “Yo no he pedido que se me haga pública. No repitan la historia. No revictimicen”.