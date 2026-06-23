Filtran la última dirección de Sergio Andrade en México, ¿ya fue detenido? Esto se sabe: FOTOS
El periodista Álex Rodríguez filtró las últimas direcciones conocidas de Sergio Andrade. También reveló por qué no pueden detenerlo.
Sergio Andrade ha sido tendencia en redes sociales luego de que su hija, Antonia Andrade, pidiera ayuda para su localización. La chica dijo tener miedo por su seguridad y la de su familia, y por ello busca que sea detenido por las autoridades.
En medio de todo el revuelo, se filtran imágenes y videos de los lugares en los que se tiene registro de presuntamente dónde vivió. Esto es todo lo que se sabe.
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¿Por qué la hija de Sergio Andrade lo denunció públicamente?
Desde hace varios días, Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, ha lanzado muchos mensajes en contra de su padre. La chica no solo lo ha repudiado, sino que también le ha exigido que se entregue a las autoridades para resarcir el daño que le ha hecho a “sus víctimas”.
Aunque no quiso dar muchos detalles al respecto, dejó ver que Sergio era un hombre que la lastimó mucho y la acosa constantemente, pese a que ya le ha dicho que no quiere saber más de él.
“Sigues escribiéndome como si nada mientras te pasas todo por el forro. Nunca fuimos tu familia, aunque hayas forzado, amenazado y querido engañar y dividirnos a nosotras. Ambos sabemos que es toda responsabilidad sólo tuya y de tus manejos. Era una niña, pero tengo muy buena memoria y me encargué de que no se me olvidará ni ‘pio’”, indicó.
Aunado a todo esto, Antonia compartió una foto actual de su papá, con la esperanza de que, quien lo reconozca en la calle, pueda reportarlo a las autoridades y así dejar un “registro”.
“Es horrible saber que puede haber más gente dañada o arrastrada injustamente por todo lo que hace o dice”, expresó.
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¿Cuál fue la última dirección de Sergio Andrade en México?
A través del programa ‘Siéntese quien pueda’, el periodista Álex Rodríguez habló sobre las últimas direcciones de Sergio Andrade en México. Mencionó que, tras salir de prisión, el productor musical presuntamente estuvo viviendo en Cuernavaca, Morelos. También mostró fotos de cómo luce el lugar actualmente.
“Hoy en día, no hay ni rastro de personas en este lugar”.
Supuestamente, después se habría ido a Tlanepantla, Estado de México. Vecinos de la zona habrían testificado que sí estuvo viviendo allí por un tiempo y después se fue. Rodríguez señaló que el pasaporte de Sergio presuntamente indica como última dirección una casa de Yucatán.
“Los vecinos nos cuentan que hace meses se fue de aquí y que su paradero es desconocido. No ha actualizado su nueva dirección”, indicó.
En tanto que, en la licencia de conducir, menciona que presuntamente vive en Veracruz. Álex dijo que, si bien siguió investigando, no pudo obtener más información que pudiera dar con el paradero de Sergio. Hay muchas teorías sobre dónde está actualmente. La más sonada es que se mudó al extranjero.
¿Por qué no detienen a Sergio Andrade?
De acuerdo con información de Álex Rodríguez, hay una razón por la que Sergio Andrade está detenido, pese a que hay denuncias en su contra. Y es que, al parecer, no existe una orden de aprehensión en su contra, lo que impediría su arresto.
“No tiene orden de aprehensión. Ni en Argentina, ni en México, ni en Estados Unidos, por lo tanto puede moverse por donde quiera. No se sabe nada de él y la pregunta es ¿por que huye?”, indicó.
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