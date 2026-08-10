Sabrina Sabrok lleva 15 años rechazando a su hija con autismo y su ex dice: “Estoy viviendo lo que una mamá soltera”

Sabrina Sabrok, de 55 años, ha expresado públicamente que no le interesa mantener un vínculo con su hija Luna, de 15 años, a quien procreó con el músico Erick Farjeat, y este ha asumido por completo su crianza. A lo largo de los años, ha enfrentado solo el reto de educar a su hija, quien tiene autismo, y asegura que esta experiencia le ha dado una nueva perspectiva sobre el esfuerzo y la dedicación que implica la maternidad en solitario. Eso sí, dejó claro que no le guarda rencor a Sabrina por haber abandonado a la pequeña.

Sabrina Sabrok y su hija Luna / Isunza y Mancera

¿Qué opina Erick Farjeat sobre el “rechazo” de Sabrina Sabrok a su hija?

“No te odio, no te guardo rencor, no soy tu enemigo. Nos separamos hace 15 años. Cada uno tiene el resultado de sus propias decisiones, yo estoy a todo dar. Estoy viviendo lo que pasa una mamá soltera y estoy haciendo lo que me corresponde. Lo hago con todo mi corazón, porque me encanta estar con mi hija. Siento gacho que Sabrina esté tan enojada con la vida. Si dice que es una mujer inteligente, chingon*, empoderada, entonces por qué está así”.

El músico opinó sobre la pensión que su expareja asegura que le deposita desde hace 15 años para los gastos de la niña. “Si lo dice con tanta seguridad, supongo que no tendría algún problema en mostrar los recibos de depósitos de cada mes hasta agosto de 2026”.

Se dijo también que Sabrina no quería ser mamá y que supuestamente Erick la obligó a tener hijos. Al respecto, señaló: “Hay muchos videos, revistas, programas de internet antes, durante y después de su embarazo. Hay una entrevista en la que se dijo que tuvimos un aborto espontáneo. Estaba triste, pero que íbamos a estar en tratamiento para volvernos a embarazar, y ustedes fueron a Argentina a cubrir la nota. No lo voy a decir yo, ahí está la nota”.

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Erick Farjeat cuida a su hija Luna / Isunza y Mancera

¿Sabrina Sabrok lo abandonó a él y a su hija?

Al preguntarle si ella lo abandonó con todo e hija, Erick Farjeat comentó: “Ella sabe quién terminó la relación. A lo mejor sigue teniendo ese coraje, no lo sé. Pero, conociéndola, ella quiere ser la protagonista de todas las historias, y sabe quién decidió quedarse con la niña. Su propia abogada me dijo que no me la pelearían y que conmigo estaría mejor”.

Sabrina comentó que no veía a su hija porque su expareja la grababa todo el tiempo. “La grababa con el reloj, pero era para tener evidencias, porque dice tantas mentiras acomodadas a su conveniencia, y no solo de nuestra relación, sino de su carrera, sus escándalos. Yo me tengo que proteger de todas las discusiones, y de las conversaciones ahí están las capturas de pantalla y los audios que le grabé cada vez que hablábamos por teléfono”.

Sin embargo, está dispuesto a que su hija vuelva a ver a su mamá. “La niña es su hija. Yo no se la voy a negar, pero sí tomaría las medidas necesarias, porque no es una persona capaz de cuidarla. Mi hija tiene 15 años, pero tiene autismo”.

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¿Sabrina Sabrok abandonó a su hija y a Erick Farjeat? / Isunza y Mancera

¿Sabrina Sabrok mantiene a su ex Erick Farjeat y a su hija?

Tras las declaraciones de Sabrina Sabrok, en que ha mencionado que mantiene a sus parejas, Erick aclara: “A mí me encanta trabajar. Soy autosuficiente, genero mi propio empleo, no puedo tener un horario fijo, porque tengo que cumplir con las necesidades de mi hija. No tengo quien la vaya a ver a la escuela si le pasa algo. Cuando nos conocimos yo tenía un local de tatuajes, uno de ropa y accesorios y ponía extensiones de cabello, además de una agencia de publicidad. Por manejar su carrera dejé todo eso. Yo hacía sus canciones, las mezclas, tocaba algunos instrumentos, coros, grababa y hacía la edición y el vestuario. Hasta fui su mánager”.

Respecto cada cuánto la cantante deposita la pensión, Erick mencionó: “El costo de tener una persona con autismo es muy alto. Va desde educación especial, médicos especiales, medicamentos. Es una pensión para los gastos de ella. A mí no me mantiene. Yo hago lo que tengo que hacer para tener bien a mi hija. Ni siquiera es el 40% de las necesidades de ella solita . Además, falta ropa, alimentos, entrenamientos, que yo cubro”.

Sobre si la niña pregunta por su mamá o él le habla de ella, comentó: “Cuando era chiquita tenía una carpeta con fotos de mi mamá, mías, de sus tíos y de su mamá. Un día sacó las fotos de Sabrina y las hizo a un lado. Vi que las agarró, las fue haciendo cachitos y las tiró. Yo no le hablo nada de su mamá, y no presta atención a ella, porque es una persona que dejó de ser parte de su vida”.

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¿Sabrina Sabrok mantiene a su hija Luna? / Isunza y Mancera

¿Erick Farjeat tiene contacto con la hija mayor de Sabrina Sabrok, Dulcinea?

Nos cuenta si en algún momento ha tenido contacto con Dulcinea (hija mayor de Sabrina Sabrok), para ver la posibilidad de que conviva con su hermana. “Yo la conozco desde que tenía 5 años. En vacaciones se iba a quedar con nosotros. Incluso me llevo muy bien con Roberto, el papá de la joven, porque éramos compañeros de banda. Cuando mi hija tenía 4 años lo busqué y le dije que si en algún momento su hija quería ver a su hermana, adelante, sin problema. Tal vez en redes busco a Roberto, porque perdí su contacto, o a Dulcinea, estaría increíble”.

¿Si Luna no tuviera esta condición, la historia podría ser otra? “Mira, se dijo que a Dulcinea Sabrina la abandonó, pero, te digo, yo la conozco desde chiquita. Dulcinea tal vez tiene la idea de que por su hermana hubo ese distanciamiento con ella, pero no fue así. Cuando nos regresamos de España le dije a Sabrina que buscáramos a su hija mayor, pero ella dijo que no, que nos enfocáramos en el trabajo y en la niña”.

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Sabrina Sabrok y su hija mayor, Dulcinea / Isunza y Mancera

¿Cómo es la vida de Luna, hija con autismo de Erick Farjeat y Sabrina Sabrok?

Respecto a la condición de autismo de Luna, Erick Farjeat nos explicó: “Ya tiene 15 años, en 2 meses cumple 16. Va súper bien. Ya terminó la secundaria. Está en una escuela equivalente a la prepa. Ya cursó 1 año. La escuela tiene una atención personalizada. La veo muy bien, mucho más organizada. Comienza a llevar un orden en todo. Es más independiente. De repente sí llegué a sobreprotegerla, como por ejemplo, si quería agua yo se la servía. Ahora no, ella se la sirve. Prácticamente ya hace las cosas por sí sola, aunque la sigo apoyando para hacerle de comer, pero si tiene hambre va y agarra lo que quiere comerse ”.

Erick nos contó los avances de su hija, pese su condición. “Puede caminar normal. Le encanta el deporte. Está inscrita en un gimnasio y le gusta hacer cardio. Dice algunos monosílabos, pero se da a entender”. Incluso, nos comparte cómo ha sido el proceso de la menstruación de su hija. “Esta etapa de la ve de manera natural. La primera vez se lo expliqué, pero todo lo platico con su ginecóloga, con la psicóloga y terapeuta, para que sepan lo que está pasando”.

Farjeat nos cuenta en qué proyectos está trabajando. “Estoy haciendo una nueva banda de rock. Llevamos juntos mes y medio y ya tenemos presentaciones. También soy el conductor y editor de un reality”.

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Sabrina Sabrok habló de su hija / Isunza y Mancera

¿Cuál es la trayectoria de Sabrina Sabrok?

Es una actriz, modelo y presentadora argentina.

En 1996 formó un grupo musical, llamado Primeras Impresiones.

Llegó a México en 2000, y participó en programas como La hora pico.

Ha participado en algunos realities como Big brother VIP, Bailando por un sueño y Las nenas de Sabrina , entre otros.

como y , entre otros. Participó en algunas series, como: Son de diez, Zona de riesgo, 90-60- 90 modelos y Buenos vecinos .

y . Posó para algunas revistas para caballeros. Tiene más de 15 operaciones estéticas entre labios, senos y lipos.

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Trayectoria de Sabrina Sabrok / Redes sociales

¿Qué es el autismo?

Constituye a un grupo de afecciones relacionadas con el funcionamiento del cerebro .

. Se puede detectar en la primera infancia o años más tarde. Uno de cada 100 niños es diagnosticado con esta condición.

Las personas con esta condición pueden llegar a vivir solas de forma independiente y otras necesitan ayuda a lo largo de su vida.

Presentan algunos problemas para desenvolverse socialmente.

Hay niños que se desarrollan de manera normal en el primer año.

No tiene cura, pero es controlable

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¿Qué es el autismo? / Canva

¿Qué dijo Sabrina Sabrok sobre su hija de hace 15 años?

“ Yo sigo siendo muy libre, un desmadre mi forma de ser. Por algo grabo películas para adultos . A mi edad, 55, no cualquiera. Me considero que tengo la mente joven y no quiero llegar a vieja como la mayoría, como deprimidas. No, no, no. Soy una mujer que me gusta hacer lo que quiero ”.

. A mi edad, 55, no cualquiera. Me considero que tengo la mente joven y no quiero llegar a vieja como la mayoría, como deprimidas. ”. Sobre el tema con su expareja y papá de su hija Luna: “ Le paso la pensión hace 15 años. Así todos los meses ”.

”. Respecto a si ve a su hija, comentó: “ No me interesa ver a mi hija. Yo solo cumplo con lo que me dicta el juez, la pensión y ya . Porque las veces que la vi, el papá me pone cámaras escondidas y cosas. No quiero lidiar con eso”.

. Porque las veces que la vi, el papá me pone cámaras escondidas y cosas. No quiero lidiar con eso”. Si en algún momento su hija la podría buscar, comentó: “No lo creo, porque ella tiene una condición y no debe saber que yo soy la mamá, obvio. Ni idea, pero yo cumplo con la pensión , porque luego la gente en las redes anda inventando. Yo la pago”.

, porque luego la gente en las redes anda inventando. Yo la pago”. Sobre si considera que abusan de ella por ser figura pública, respondió: “ Es eso. Como soy mujer, me atacan más. Las mujeres también abandonamos a los maridos . Eso es una realidad. Uno no puede estar reprimida toda la vida con un solo hombre, por los hijos o porque el marido te mantiene”.

. Eso es una realidad. Uno no puede estar reprimida toda la vida con un solo hombre, por los hijos o porque el marido te mantiene”. “A mí nunca me mantuvo un hombre. Yo siempre mantuve, siempre trabajé. A mis 55 seguí trabajando y pagando la pensión. Yo no puedo criar hijos”.

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