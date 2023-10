Erick Farjeat celebró los 13 años de su hija; cambios físicos y una madre ausente no paran al papá

Como padre soltero, el músico combina su trabajo con los cuidados que debe llevar la nena entre terapías, sus tareas de escuela, jugar con ella, y sobre todo darle mucho amor.



El pasado 18 de octubre, la pequeña Metztli, hija del músico Erick Farjeat y Sabrina Sabrok celebró sus 13 años. Desde su nacimiento, quien ha estado a su lado es su padre quien en todo este tiempo se ha encargado de los cuidados y educación de esta pequeña que padece autismo. Recordemos que desde los seis años su madre ya no ha vuelto a verla y la dejó al cuidado del padre, aunque sigue pasándoles manutención, ya que así se lo ordenó la ley. Para celebrarla, su padre le organizó una carne asada y su pastel en compañía de familiares.

“Todavía no lo puedo creer. Ya está cursando segundo de secundaria en la escuela de educación especia. SIgue con sus terapías y tratamientos. Recién le cambiaron por su edad el medicamento que tomaba, de suspensión a pastillas. Ya no para controlar sus emociones, sino para poder dormir, porque estaba durmiendo sólo dos o tres horas por noche.” Erick Farjeat



Hace seis meses le llegó su primer periodo a la nena, situación que le preocupaba mucho al padre ya que podría significar algo agresivo para ella en su condición: “su primer periodo fue en marzo y aunque me aterraba que por su autismo se espantará al ver sangre de la nada, por fortuna lo tomo con calma, aunque la note demasiado efusiva, con sus emociones al límite. Todo era muy exagerado. Si estaba contenta, enojada o triste era en demasía.”

Metztli es feliz al lado de su padre quien la ha procurado en todo momento desde el momento en que su mamá los dejo e inicio una vida aparte. / Luis Pérez

Como padre soltero él mismo tuvo que explicarle lo que estaba pasando en su cuerpo: “aunque no habla, me entiende perfectamente lo que le digo. Yo mismo le expliqué de estos cambios naturales en su cuerpo de la manera más sencilla, que no es algo malo y que a todas las niñas les pasa. Me asesoré con una ginecóloga y fue quien me dijo cómo abordar el tema. Ella me entiende perfecto y se quedó más tranquila.”

“En unos días la llevaré a su primer cita con la ginecóloga y ella me dirá que es lo que podemos hacer. En su momento me recomendaron hacerle esta operación de retirarle la matriz para que la llegada de su periodo no fuera algo agresivo para ella, ya que muchas niñas en su condición no entienden por qué sangran y esto las lleva a autolesionarse al vivir este proceso. Gracias a Dios no fue su caso, así que me apegaré a lo que diga la especialista.” Erick Farjeat

Como padre soltero, el musico combina su trabajo con los cuidados que debe llevar la nena entre terapías, sus tareas de escuela, jugar con ella, dormirla, bañarla, peinarla y sobre todo darle mucho amor.

/ Luis Pérez

A palabras del músico, la última vez que la nena convivió con su famosa madre fue hace siete años: “Como todos los años, la mamá como siempre brilló por su ausencia. Es algo que ya ni esperamos. Lo raro sería que lo hiciera, pero así estamos bien. La nena no pregunta por ella y yo no tendría la confianza de dejársela sola ni cinco minutos. Metztli es feliz con mis hermanos, sus primos y mi madre. La pensión la sigue depositando cada que puede y cuando se acuerda,” concluyó.