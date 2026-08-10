‘Polidraco’ revela vida de su hija hasta que fallece: “Le pedía a Dios que se fuera primero ella”

Una incompatibilidad en la sangre de sus padres hizo que Ailani Cristina Grado, hija del comediante José Arturo Grado Parra, ‘Polidraco’, tuviera problemas de salud de por vida. Lamentablemente, ella falleció hace unos días, a los 19 años, de un ataque cardíaco fulminante. El humorista nos contó la historia de su hija y confesó que en algún momento le pidió a Dios que se la llevara primero, pues su mayor temor era no saber quién la iba a cuidar en caso de que su exesposa o él murieran.

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Aquí vemos a Arturo con su pequeña. / Cortesía

¿Quién era Ailani Cristina, la hija de ‘Polidraco’, y por qué el comediante habló de ella hasta su fallecimiento?

Fue hasta el día de su fallecimiento que ‘Polidraco’ hizo pública la existencia de su hija. Nos comparte que fue para protegerla a ella y a su exesposa, pues él crea contenido muy pesado y la gente es muy cruel.

Polidraco “Es una parte en donde saco mi alter ego (en su contenido), esa parte oscura que uno tiene para estar en equilibrio… Por lo regular, públicamente, lo que me funciona es sacar mi parte mala, he vivido del hate”.

Arturo relató la situación de su hija: “Me casé a los 21 años. Tuvimos a Ailani. Nació con problemas. Le subió la bilirrubina. Su mamá es sangre O negativo, y la mía O positivo, de ahí se desencadenó todo”.

Ailani, nos platica el comediante, fue sometida a una intervención quirúrgica desde muy pequeña:

Polidraco “Al año de nacida, le detectaron craneoestenosis (se cierran prematuramente las molleras y empieza a haber una deformación). Necesitaba una operación. Fue muy duro meter a una niña al quirófano. La cirugía implicaba todos los riesgos. Me la arrancaron de los brazos, es un recuerdo muy duro”.

Conforme la niña creció, narró Arturo, le diagnosticaron otras afecciones: “Se empezó a recuperar lentamente. Nos dimos cuenta de que tenía problemas de psicomotricidad. La llevábamos a terapias para que caminara, lo hizo hasta los 6 años. Tampoco hablaba, le detectaron autismo desde los 5 años. Casi cada 6 meses había que internarla, porque empezó a tener ataques epilépticos”.

A los 4 años de casado, Arturo dejó la carrera de Derecho en Chihuahua para estudiar actuación en la CDMX, y su esposa le pidió el divorcio. “Era comprensible que me dijera: ‘¡Hasta aquí, no mames! No estamos como para que cumplas tus sueños’. Tenía razón, pero yo era prácticamente un niño. Fue muy dura mi separación, pero me dio fuerza para decir: ‘Va, me la rifo’. Me fui a la escuela de Luis Felipe Tovar, me metí a Televisa, entré de extra. Empecé a repartir currículums”.

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Archivo TVNotas / Redes sociales

¿Por qué ‘Polidraco’ pidió a Dios que su hija muriera antes que él?

‘Polidraco’ señala que visitaba a su hija cada 3 meses. Como iba empezando, apenas completaba para la renta. Regularmente, llegaba en diciembre para estar 2 semanas con Ailani, después viajaba cada 2 meses para estar una semana en Chihuahua y regresar a la CDMX. “Me acostumbré a que me llamaran para decirme que la niña estaba en el hospital. Su familia materna y su abuela paterna la apoyaban. Les doy un agradecimiento de corazón. Últimamente, eran 2 ingresos al hospital por año. Entraba en coma, la intubaban y salía. Le pasaba de todo. Nunca tuvimos un diagnóstico exacto. Pienso que cuando la operaron por la craneoestenosis, tuvo daño cerebral en el lado izquierdo que coordina la motricidad”.

Debido a las circunstancias, relata, pensaba que su hija no viviría muchos años: “Me acuerdo que le dije a mi exesposa, antes de que falleciera Ailani: ‘Ya nos alcanzó el futuro’. Se ofendió, con justa razón. Yo ya me lo esperaba. Todos los años me preparé. Por selección natural sobrevive el más fuerte… Si uno que está más o menos, nos va de la fregada. ¿Qué le puede esperar a alguien con esas condiciones? Entonces, le pedía a Dios: ‘Que primero se vaya ella’, aunque fuera muy doloroso… Era un temor no estar como papás y no saber quién se quedaría con ella”.

Él ya presentía su muerte porque la joven tuvo una complicación en urgencias que la llevó a estar 3 meses intubada y con daño cerebral.

Archivo TVNotas / Redes sociales

¿De qué murió la hija de ‘Polidraco’ y cómo fueron sus últimos días?

Pese a la situación, el creador de contenido no dejó de trabajar. “Este año he estado de gira con el ‘Norteño’ (Edson Zúñiga), a quien agradezco su apoyo. Ahora que se enteró, me habló para ofrecerme lo que se necesitara. Estaba en Aguascalientes cuando recibí la llamada de que Ailani estaba hospitalizada. Luego me dijeron: ‘Está grave, le dio un infarto’. La pasé muy mal. Dije: ‘Si ya tiene problemas, va a tener secuelas por falta de oxígeno en el cerebro’. No dije nada en la producción. Pensé: ‘Tengo que trabajar, ahorita las oportunidades están muy escasas’. Acabé la gira. Llegué a Chihuahua. La niña ya llevaba 1 mes en el hospital, luego 2. Me volví a ir. Mi mamá estaba muy unida a ella y me daba cierta paz, pero, por otro lado, sabía que esto estaba por terminar”.

Recuerda que, cada que la adolescente salía del nosocomio, lo hacía más fuerte, ya que aunque estuviera muy mal, de repente se recuperaba, pero esta vez no fue así. La joven salió del hospital y su mamá le acondicionó la casa para atenderla, pero, finalmente, falleció hace unos días de un ataque cardíaco fulminante.

“Cuando salió del hospital, me dio mucho miedo, dije: ‘¿Cómo le vamos a hacer?’. Mi exesposa puso casi un hospital. Vi muy mal a la niña, casi me solté llorando, cuando siempre he sido muy fuerte para ocultar mis sentimientos. Por lo mismo que hago, no me gusta verme vulnerable”. Polidraco

Sin embargo, le ganó el sentimiento: “El lunes me levanté casi llorando. No sabía por qué. El 16 de agosto de 2010 me fui a la CDMX a estudiar sin conocer a nadie. No sabes a lo que te enfrentas hasta que estás allá. Decía: ‘¿Qué hice?’. Me arrepentí, pero pensaba: ‘No voy a volver a Chihuahua como fracasado, voy a quedar muy mal’. Me aferré y lo estoy sacando como puedo, bien o mal estoy haciendo contenido. Yo pensé que estaba llorando por la nostalgia, pero más bien creo que la muerte te avisa”.

El viernes 7 de agosto, se celebrará una misa en memoria de la hija de Polidraco / Redes sociales

¿Cómo recibió ‘Polidraco’ la noticia de la muerte de su hija Ailani?

El comediante nos revela cómo fue que recibió la fatal noticia de la pérdida de su hija. “Estaba en mi cuarto, viendo lo de unos boletos de avión para el show del 15 de agosto. Un día antes, mi exesposa me pidió que las llevara con los especialistas. El miércoles (5 de agosto) me marca para decirme: ‘Ya se fue, le dio un infarto’. Había ido la doctora que le cuidaba las ampollas, pero a los 10 minutos que se fue, empezó a estar mal. Mientras llegaban los paramédicos, su mamá y una de sus primas le dieron primeros auxilios, pero ya no hubo nada que hacer”.

Su madre tomó con fortaleza la noticia, y con su padre, nos confesó, no tiene relación, pues nunca aceptó a la niña.

“No lloré en el funeral. No me gusta hacerlo en público, me siento vulnerable, a lo mejor me la he creído demasiado lo de ‘Polidraco’”. Polidraco

Tras esta pérdida, el comediante dice sentirse tranquilo y reiteró por qué ocultó esta parte de su vida. “No es fácil tener una persona en esta situación y tampoco estar cubriendo un secreto, menos en esta carrera. Hasta ahora por mi boca lo saben. Lo que hago es mucha vagancia… y claro que el que se ríe se lleva, pudieron detectarme ese punto débil y ahí a lo mejor no iba a aguantar”.

Finalmente, expresó que ante esto debe ser fuerte y trató de transmitírselo a su exesposa. “Le dije a Cristina: ‘Ailani nos quiere fuertes, no te vas a dejar morir. La vida es muy corta, vívela, quiero que seas feliz, que rehagas tu vida, sé que es muy difícil’. Es una mentada de madre, porque estaba entregada a la niña. Yo, desde lo que me pasó con mi papá (que no reconoció a su hija), fue como una muerte y siempre he sido muy fuerte. Tengo una mentalidad muy competitiva. Creo que eso me rescata de mi desgracia”.

Ella era Ailani Cristina, la hija única de Arturo Grado, “Polidraco”, que falleció este 5 de agosto, víctima de un infarto fulminante. / Cortesía

¿Quién es ‘Polidraco’ y cuál es su trayectoria como comediante y creador de contenido?

José Arturo Grado Parra nació el 24 de septiembre de 1984, en Chihuahua. Es actor y creador de contenido, conocido por su personaje ‘Polidraco’, que hace bromas vestido de policía.

Se casó con Cristina Echavarría en 2006 y se divorció 4 años después. Tuvieron una sola hija: Ailani Cristina.

Estudió actuación en la escuela El Set, de Luis Felipe Tovar.

Ha participado en programas de televisión como Sabadazo y Las lavanderas , también en Bandamax.

y , también en Bandamax. Colaboró en el programa Hoy .

. Ha trabajado en las telenovelas Qué pobres tan ricos y Por ella soy Eva .

y . Tuvo un canal al lado de ‘Rey Grupero’, en el que hacían bromas en la calle.

Fue campeón de fisicoculturismo en 2005.

Actualmente trabaja con Edson Zúñiga, ‘El Norteño’, en shows públicos y privados.

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