Sabrina Sabrok lo revela, ¿se subirá al cuadrilátero en eventos de box como Ring Royale? ¡Piensa en Karely! ¿Para?

La modelo y actriz Sabrina Sabrok volvió a colocarse en la conversación pública tras hablar abiertamente sobre la posibilidad de incursionar en el ring y su interés en participar en realities como La casa de los famosos México. ¿Habrá tiro con alguna famosa? Sabrina soltó el nombre de Karely, ¡te contamos como para qué le gusta!

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Sabrina Sabrok / Redes sociales

¿Sabrina Sabrok pelearía en algún evento de box tipo Ring Royale o Supernova?

De acuerdo con lo dicho por Sabrina Sabrok, durante el encuentro con la prensa, existen razones físicas que le impiden participar en una pelea o espectáculo de lucha. La actriz detalló que su historial de cirugías estéticas es un factor determinante.

“Eh, me gustaría, pero la verdad no puedo por los implantes que yo traigo. O sea, yo no podría luchar, ¿no? Exacto, por los implantes y porque llevo más de 50 cirugías plásticas, entonces me tengo que cuidar mi cuerpo” Sabrina Sabrok

Con esta declaración dejó claro que el tema físico nos impedirá verla en el cuadrilátero, pero sí mencionó que quiere hacer algo con Karely, quien resultó vencida frente a Marcela Mistral en el Ring Royale.

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Sabrina Sabrok / Redes sociales

¿Qué dijo Sabrina Sabrok sobre una colaboración con la influencer Karely?

La modelo y actriz Sabrina Sabrok explicó que la posible colaboración con la influencer Karely Ruiz no estaría enfocada en un enfrentamiento físico, sino en el tipo de contenido que ambas desarrollan actualmente.

Durante su declaración, Sabrok dejó claro que el acercamiento entre ambas figuras está relacionado con su presencia en plataformas de contenido privado, un ámbito en el que las dos han construido parte de su audiencia.

“Pero sí, está pendiente la colaboración con Karely así en cualquier momento” Sabrina Sabrok

Aunque Sabrina no dio detalles de cuándo y cómo, está sobre la mesa una colaboración, debido a que actualmente hay una tendencia creciente entre creadoras digitales de contenido privado en juntarse ¡y explotar en alcance y visibilidad!

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¿Por qué Sabrina Sabrok no ha entrado a La casa de los famosos?

Respecto a su ausencia en La casa de los famosos, Sabrina Sabrok aseguró en el mismo encuentro con la prensa, que sí ha existido interés, aunque no se ha concretado su participación. Según explicó, ha estado en procesos de selección en distintas ocasiones.

“Sí hubo acercamiento, de hecho yo estoy en el casting, tengo una productora que me pone en el casting siempre” Sabrina Sabrok

Sin embargo, también compartió su percepción sobre las razones por las que no ha sido elegida hasta ahora:

“Me tienen ahí como que claro, piensan que yo voy a hacer no sé en vivo o algo de eso, ¿no?”. Sabrina Sabrok

Asimismo, vinculó esta situación con su paso por Big brother VIP hace más de dos décadas, donde protagonizó momentos polémicos que aún son recordados.

“Sí, la verdad sí, porque mira, como yo hago me dedico al contenido fuerte, obviamente creen que yo voy a hacer algo ahí porque cuando estuve en Big Brother VIP hace más de 20 años pues armé un desmadre. Entonces ahora que hago más todavía, ¿no?” Sabrina Sabrok

Hasta el momento, no se ha confirmado su participación en futuras temporadas del reality, aunque sus declaraciones dejan ver que continúa interesada en formar parte del proyecto si se presenta la oportunidad. ¿Será que la veremos este 2026 en la casa más famosa de México?

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