Javier Ceriani asegura que Gustavo Adolfo Infante le habría pedido disculpas tras polémica por “pelea” en TV

El conflicto entre Javier Ceriani y Gustavo Adolfo Infante volvió a colocarse en la conversación luego de que el conductor argentino afirmara que presuntamente recibió una disculpa pública tras los comentarios emitidos en televisión. La situación surge después de que Infante mencionara, en su programa, que le gustaría enfrentarse físicamente con Ceriani, lo que generó reacciones en la audiencia.

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Javier Ceriani / Redes sociales

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre una pelea con Javier Ceriani?

Durante el programa de Sale el sol, la conductora Joanna Vega-Biestro planteó un escenario hipotético en el que el periodista debía decidir si aceptaría participar en una pelea con alguien con quien tuviera diferencias, a cambio de dinero. Fue en ese contexto que Infante reveló que ya había recibido una propuesta similar.

El conductor explicó que le ofrecieron una suma económica para participar en Ring Royale, específicamente para enfrentarse al actor Rodrigo Vidal. Sin embargo, aseguró que rechazó la oferta.

“Ya me ofrecieron, me ofreció 2 millones de pesos por subirme, de Nigris. Quería que me subiera contra Rodrigo Vidal, pero yo a Rodrigo Vidal no le voy a recuperar la carrera”. Gustavo Adolfo Infante

Posteriormente, el periodista fue cuestionado sobre si aceptaría pelear con alguien más. Fue entonces cuando mencionó directamente a Javier Ceriani, señalando que sí consideraría enfrentarse a él incluso sin recibir pago.

“Hay fulanos que hasta gratis les daba, fíjate. Hay un fulano que ese sí es hasta personal el asunto y donde me lo encuentre, sí le parto la mad**, a Javier Ceriani”. Gustavo Adolfo Infante

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en el foro y se sumaron a los desencuentros previos entre ambos comunicadores.

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Javier Ceriani le contesta a Gustavo Adolfo Infante sobre su pelea / Redes sociales / Canva

¿Cómo reaccionó Javier Ceriani a las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante sobre una pelea?

Luego de que Gustavo Adolfo Infante mencionara en Sale el sol la posibilidad de enfrentarse físicamente con Javier Ceriani, el conductor argentino respondió desde su programa digital, donde retomó los comentarios y fijó su postura.

Durante su transmisión, Ceriani reprodujo fragmentos de las declaraciones y aseguró que el mensaje incluía señalamientos directos hacia él. En ese contexto, vinculó el origen del conflicto con información que previamente había difundido sobre el entorno de Infante.

“Gustavo se enchila, ¿por qué? Porque su excolaborador, Lord Ramsés, le sabe todos los secretos, le sabe toda su vida, sabe todo... ¿Te acuerdas lo que hiciste en Las Vegas la última vez con Lord Ramsés? Javier Ceriani

En su intervención, Ceriani también hizo referencia a otros episodios de confrontación que, según dijo, ha enfrentado anteriormente con distintas figuras públicas, al tiempo que respondió directamente al señalamiento de una posible pelea.

“Ya me pegó Sergio Mayer, ya me pegó Juan Rivera. Crees que voy a tenerle miedo a alguien que no está a mi altura periodística. No te preocupes Gustavo, cálmate. No te enchiles, el que se enoja pierde. Sergio Mayer tuvo los hue...s de hacerlo aquí en los Estados Unidos. Tú quieres que vaya a México y ahí me destruyan. Estoy acostumbrado” Javier Ceriani

Además, el periodista señaló:

“Primero se lo voy a mandar a los ejecutivos de Grupo Imagen. Ya se lo mandé.” Javier Ceriani

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Javier Ceriani / Instagram: @javierceriani

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre las disculpas de Gustavo Adolfo Infante en vivo?

En la misma emisión de Sale el sol, Gustavo Adolfo Infante ofreció una disculpa dirigida a la audiencia por lo ocurrido en días anteriores. Sin embargo, no mencionó a Javier Ceriani.

“La semana pasada en esta misma sección hice algunos comentarios sobre con quién me gustaría subirme al ring. Quiero aclarar que aunque esta dinámica se basa únicamente en sus posiciones, ofrezco una disculpa de lo que si alguien se sintió ofendido de la audiencia”. Gustavo Adolfo Infante

Tras este mensaje, Javier Ceriani aseguró que la disculpa estaba dirigida hacia él, aunque no se mencionó su nombre directamente durante la transmisión.

“Y hoy fue obligado Gustavo Adolfo Infante a pedirme perdón. Como no tuvo los hue... para decir mi nombre, lo disfrazó de una forma pero en las disculpas entendió todo el set de ‘Sale el sol’, toda la televisora lo sabe y todos los ejecutivos lo saben que las disculpas son para Javier Ceriani” Javier Ceriani

Además, Ceriani agregó que consideró adecuado que se ofreciera una disculpa, señalando:

“Me parece muy bien que haya pedido disculpas porque ha cometido muchos errores los últimos años”. Javier Ceriani

Hasta el momento, Gustavo Adolfo Infante no ha emitido una postura adicional sobre la interpretación de Ceriani respecto a la disculpa. La situación se mantiene como parte de la conversación en torno a los contenidos del programa y las declaraciones entre ambos periodistas.

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Así lo dijo Javier Ceriani en 2:03:44