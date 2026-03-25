¿Ring Royale fue un fraude? Gustavo Adolfo Infante señala que hubo peleas arregladas y ¿mostró pruebas? VIDEO

La polémica rodea a Ring Royale, el evento de boxeo de exhibición realizado por el creador de contenido Poncho de Nigris, que reunió a influencers y celebridades en un formato de entretenimiento deportivo. En los últimas minutos, el tema ha escalado luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante hiciera declaraciones en Sale el sol donde sugirió que el espectáculo podría haber sido manipulado. ¿Será? Esto reveló.

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¿Qué es Ring Royale?

Ring Royale es un evento mexicano de boxeo de exhibición que mezcla deporte y entretenimiento, también conocido como sportainment. Fue creado por Poncho de Nigris y reúne a figuras del espectáculo, influencers y personajes mediáticos en combates que buscan atraer la atención del público digital.

La primera edición se llevó a cabo en marzo de 2026 en la Arena Monterrey, con una propuesta centrada en la viralidad, rivalidades mediáticas y la combinación de peleas con presentaciones musicales. Entre las peleas más destacadas estuvieron:



Marcela Mistral vs. la influencer Karely Ruiz

Carlos Trejo vs. Alfredo Adame

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Abelito vs. Bull Terrie

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Marcela Mistral envía mensaje tras pelea con Karely Ruiz / Captura de pantalla

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre el supuesto fraude del Ring Royale?

Durante la transmisión del programa Sale el sol, Gustavo Adolfo Infante lanzó una serie de declaraciones que encendieron la controversia. En el espacio televisivo, el periodista planteó directamente la posibilidad de que el evento supuestamente sería un “fraude”.

“¿Qué pensarías si te digo que todo fue un fraude?”, expresó al inicio de su intervención dirigiéndose a Joanna Vega-Biestro. Posteriormente, agregó:

“¿O qué pensarías si te digo que Ring Royale todo fue escrito y fue un fraude todas las peleas?”. Gustavo Adolfo Infante

El conductor también señaló la seriedad de lo que estaba diciendo: “Fíjate lo que te estoy diciendo y la responsabilidad”. Durante el mismo segmento, se mencionó que, de comprobarse, podría haber implicaciones debido a que algunas personas habrían realizado apuestas relacionadas con las peleas.

Además, adelantó que en su programa De primera mano presentaría evidencia:

“Hoy lo vamos a destapar con correos electrónicos, con llamadas, con grabaciones, con WhatsApp, y un integrante de la pelea nos va a venir a decir qué fue lo que pasó”. Gustavo Adolfo Infante

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Gustavo Adolfo Infante arremete contra el Ring Royal y Montserrat Oliver / Capturas de pantalla

¿Qué pruebas mostró Gustavo Adolfo Infante sobre el supuesto fraude de Ring Royale?

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