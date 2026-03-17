¿Nicola Porcella fue multado por usar la bandera mexicana en el Ring Royale? Esto reveló el peruano

Uno de los temas más controversiales en torno a la Ring Royale, realizada el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey, fue la vestimenta de Nicola Porcella, quien peleó en contra de Aldo de Nigris en el evento. En sus shorts, utilizó la bandera mexicana, lo que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Y es que muchos se preguntaron si Porcella recibiría una multa. La ley dictamina que el símbolo patrio no puede modificarse y debe usarse con “respeto”, algo en lo que, para muchos, la celebridad habría incurrido. ¿Ya fue notificado de una posible sanción? Esto dijo.

Nicola Porcella / Redes sociales

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¿Qué dice la ley acerca del uso de la bandera de México y cuánto pagaría Nicola Porcella de multa por “faltarle al respeto”?

De acuerdo con sitios especializados en leyes, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, la bandera de México debe ser “tratada con honor. Puede ser exhibida por particulares en casas, negocios y vehículos sin autorización, siempre con respeto”.

Se dicta que el lábaro patrio no puede ser modificado de ninguna forma. Incluso se menciona que, si se tiene una bandera desgastada, “deberá ser incinerada en acto respetuoso y solemne”, es decir, no se puede tirar a la basura.

Nicola Porcella / Redes sociales

Se estima que la multa podría alcanzar hasta un millón 173 mil 100 pesos, ¡y se podría repetir por cada día que persista la infracción. También puede traer un arresto administrativo que puede durar de 6 meses a 4 años.

Entre los actos que se consideran como un “uso indebido” están: “alterar colores, escudos, usarla con fines de lucro sin autorización o usarla como prenda de vestir de forma irrespetuosa”. En el caso de Nicola Porcella, muchos consideran que usarla como parte de su vestimenta para el Ring Royale fue “irrespetuoso” y algunos han pedido que se le sancione.

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¿Cómo reaccionó Nicola Porcella ante la posible multa por usar a la bandera mexicana en su short?

En un reciente encuentro con los medios, Nicola Porcella negó estar enfrentando un proceso legal por “no respetar” la bandera mexicana. Sostuvo que no cometió “ningún delito”, ya que usó el símbolo patrio como “homenaje”.

Nicola Porcella “Primero, es cuando tú cambias los símbolos patrios; yo no cambié nada; yo no le hice nada; al contrario, hay cosas más importantes que estar hablando de un short mío… Puse las banderas en agradecimiento al país que me dio la oportunidad, que me dio todo lo que tengo hoy en día”.

Contó que, previo a crear su vestimenta, se asesoró para saber si no tendría problemas legales, por lo que no cree recibir ningún tipo de multa, como se ha especulado tanto.

“En ningún momento ha sido faltar al respeto. Se consultó; dijeron: ‘No hagas ningún cambio’. Ha sido una muestra de cariño a México…No le hice ningún cambio… Me siento orgulloso de estar en México. Me gustaría tener las dos nacionalidades”, expresó.

¿Nicola Porcella pedirá la revancha a Aldo de Nigris tras derrota en el Ring Royale?

Durante la conversación, Nicola Porcella dejó claro que no pedirá la revancha tras su derrota contra Aldo de Nigris en la Ring Royale. En primer lugar, explicó que ambos hicieron una especie de pacto no dicho prometiendo que su “rivalidad” solo duraría hasta la pelea.

Señaló que la intención principal era “dar show” y se siente satisfecho con la respuesta del público, por lo que no cree necesario retarlo nuevamente.

“Fue una noche de muchas emociones. Estoy muy agradecido; creo que todos ganamos algo. Todos los que subimos al ring, mis respetos… Aldo es un justo ganador”, puntualizó.

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