Gustavo Adolfo Infante reta a Javier Ceriani a golpes y él responde en su programa: “El que se enoja pierde”

La tensión entre los periodistas Javier Ceriani y Gustavo Adolfo Infante volvió a escalar luego de que este último mencionara públicamente la posibilidad de enfrentarse a golpes con su colega. Las declaraciones surgieron durante una emisión del programa Sale el sol, donde el conductor aseguró que no necesitaría incentivo económico para aceptar una pelea si el rival fuera Ceriani. ¡Ahora Ceriani le contesta!

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Gustavo Adolfo Infante lanza advertencia tras rechazar propuesta del Ring Royal / Redes sociales

¿Gustavo Adolfo Infante retó a Javier Ceriani a una pelea?

Durante una reciente emisión de Sale el sol, Gustavo Adolfo Infante habló sobre la posibilidad de participar en una pelea, luego del éxito del Ring Royale, un evento amateur que enfrentó a diferentes famosos en el cuadrilátero. El periodista mencionó directamente a Javier Ceriani como un posible contrincante.

Según sus declaraciones, aceptaría enfrentarlo incluso sin recibir pago, al tratarse de un tema que calificó como personal. En el programa expresó que habría personas con las que pelearía “hasta gratis”, y al referirse a Ceriani señaló que lo enfrentaría en caso de encontrarlo.

Aunque no existe un anuncio formal sobre un combate, el comentario abrió la conversación sobre un posible enfrentamiento en el futuro.

“Hay un fulano que ese sí es hasta personal el asunto y donde me lo encuentre, sí le parto la mad**, a Javier Ceriani... Es más, gratis y donde me lo encuentre.” Gustavo Adolfo Infante

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Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante?

Tras la difusión de estos comentarios, Javier Ceriani respondió a través de su programa digital, donde aseguró haber recibido las declaraciones emitidas por Gustavo Adolfo Infante. En su intervención, Ceriani reprodujo fragmentos del mensaje y afirmó que contenía amenazas en su contra.

El periodista también vinculó el enojo de Infante con información relacionada con un excolaborador, destapada anteriormente por él, a quien identificó como “Lord Ramsés”, señalando que esta persona tendría conocimiento de aspectos personales del conductor y hasta sembró la semilla un posible nuevo chisme.

“Gustavo se enchila, ¿por qué? Porque su ex colaborador, Lord Ramsés, le sabe todos los secretos, le sabe toda su vida, sabe todo... ¿Te acuerdas lo que hiciste en Las Vegas la última vez con Lord Ramsés? ¿Te recuerdo lo que compraste en una casa de juguetes para usar con Mayela? Lo que pasa en Las Vegas no siempre se queda en Las Vegas...” Javier Ceriani

Además, Ceriani hizo referencia a diversos episodios que, según su versión, han formado parte de su trayectoria, incluyendo conflictos con otras figuras públicas. En su mensaje, mencionó situaciones pasadas en las que habría tenido confrontaciones, sin detallar fechas específicas.

“Ya me pegó Sergio Mayer, ya me pegó Juan Rivera. Crees que voy a tenerle miedo a alguien que no está a mi altura periodística. No te preocupes Gustavo, cálmate. No te enchiles, el que se enoja pierde. Sergio Mayer tuvo los hue...s de hacerlo aquí en los Estados Unidos. Tú quieres que vaya a México y ahí me destruyan. Estoy acostumbrado” Javier Ceriani

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¿Habrá pelea entre Javier Ceriani y Gustavo Adolfo Infante?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que se vaya a realizar una pelea entre Javier Ceriani y Gustavo Adolfo Infante. Las declaraciones se han mantenido en el terreno mediático, sin que haya un anuncio formal por parte de alguna empresa o promotora.

Sin embargo, durante su transmisión, Javier antes de presentar el audio de Gustavo Adolfo diciendo en ‘Sale el sol’ que le iba a romper la madre, indicó que se lo mandaría a ejecutivos de Grupo Imagen, sin especificar para qué.

“Primero se lo voy a mandar a los ejecutivos de Grupo Imagen. Ya se lo mandé.” Javier Ceriani

Por ahora, el intercambio se mantiene como parte de un conflicto verbal que ha sido expuesto tanto en televisión como en plataformas digitales. ¿Será que se viene la pelea del siglo?

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