Gustavo Adolfo Infante denuncia amenazas de Poncho de Nigris tras exponer presunto fraude en Ring Royale

El Ring Royale está siendo tema de conversación en redes sociales. Recientemente, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que el evento había sido todo un “fraude”. Sostuvo que los combates ya estaban “arreglados” y hasta dijo tener cómo comprobarlo.

Tras sus polémicas declaraciones, Infante afirma que Poncho de Nigris, organizador del show, lo contactó para “amenazarlo”. Incluso, mostró un audio para confirmarlo. Esto es lo que está pasando.

Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

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¿Por qué se dice que Ring Royale fue un fraude?

El Ring Royale fue un evento organizado por Poncho de Nigris, como una aparente forma de competir contra el ‘Supernova Orígenes’. Diversas celebridades se enfrentaron en un ring de boxeo. Se celebró el 15 de marzo en la Arena Monterrey y entre los combates más destacados estuvieron:

Marcela Mistral vs. la influencer Karely Ruiz

Carlos Trejo vs. Alfredo Adame

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Abelito vs. Bull Terrie

El show fue un éxito total, contando con más de 7 millones de espectadores. A raíz de esto, Poncho confirmó una segunda edición para, tentativamente, 2027.

Según Gustavo Adolfo Infante, supuestamente todo fue “fraude”. Dijo tener pruebas y hasta el testimonio de uno de los participantes para confirmarlo. Si bien dijo que lo iba a ventilar todo en su programa, hasta ahora no ha mostrado nada que respalde sus afirmaciones.

“Hoy lo vamos a destapar con correos electrónicos, con llamadas, con grabaciones, con WhatsApp, y un integrante de la pelea nos va a venir a decir qué fue lo que pasó”, recalcó.

Ring Royale / Redes sociales

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¿Cómo fue la presunta amenaza de Poncho de Nigris a Gustavo Adolfo Infante?

En la más reciente emisión de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante dijo que Poncho de Nigris “le mandó mensajes amenazantes”. Según el periodista, Poncho le advirtió que lo golpearía si se lo llegaba a encontrar.

Posteriormente, mostró un audio atribuido a De Nigris para comprobarlo. En dicho material se escucha lo siguiente:

“No lo puedo entender. No sé si quieres causar morbo, polémica o qué, pero, ¿por qué demeritar? En lugar de… ¿para qué hacerte más enemigos?, ¿para qué cerrarte las puertas? En lugar de abrirte. Acuérdate de que siempre nos encontramos. Así como a Gabo, a lo mejor un día me voy a topar otra vez contigo como en Las Vegas. Ya no hagas daño. Ya suma, saca notas verdaderas” Poncho de Nigris

En respuesta, Gustavo dijo sostener sus afirmaciones y hasta prometió que muy pronto sacaría información sobre el presunto fraude alrededor del evento: “No me echo ni un milímetro para atrás”, expresó.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre las presuntas amenazas a Gustavo Adolfo Infante?

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha respondido de forma directa a las acusaciones de amenazas a Gustavo Adolfo Infante. No obstante, posteó un mensaje asegurando que no le interesan “las malas vibras”.

“Vacaciones bien merecidas. Bendiciones a todos y mucha salud y amor. Abrazos y besos para todos. Que vivan los que tiran buena vibra al universo, al mundo. Los podridos se empinan solos y al final todos acaban igual. Los quiero mucho”, manifestó.

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