Sabrina Sabrok está desesperada por dejar a su esposo y le pide ayuda al brujo Gabriel Guillén

Platicamos con uno de los brujos más famosos en el medio del espectáculo, Gabriel Guillén. Ha realizado trabajos a varias personalidades, tanto del medio como de la política.

Una de las famosas que recurría mucho a él era la polémica Sabrina Sabrok, quien incluso es su ahijada dentro de la religión Yoruba. Gabriel nos confesó que, harta de su matrimonio y del trato que le da su actual esposo, le pidió un ritual para dominarlo con brujería y alejarlo de ella.

-Gabriel, ¿cómo conociste a Sabrina?

“Nos conocimos hace más de 10 años. Nos presentó otra famosa que venía a consulta conmigo. Le trabajé muchas cosas. Ella siempre estaba contenta con los resultados de sus encargos. Jamás me quedó a deber nada. Siempre me pagó. De hecho, es mi ahijada dentro de la santería”.

-¿Qué significa ser tu ahijada?

“Yo fui quien la inició en la religión Yoruba. Yo soy de Tepito, y todos saben que es mi ahijada. Ella hizo muchas cosas dentro de la santería. Hasta que de repente comenzó a meterse mucho en el rollo del satanismo. No salía de los panteones, donde realizaba sus rituales. Yo le dije que no se podía revolver la santería con el satanismo. Posteriormente, ella comenzó a salir con su actual pareja (Alejandro), al cual no le caí nada bien. Por él, ella comenzó a alejarse de mí".

Gabriel ha trabajado con gente conocida, entre ellos, el famoso ‘tiktoker’ La Chule Ruiz, con quien lo vemos en esta foto. / Cortesía del brujo @gabojackson / Instagram

-¿Así de repente dejó de hablarte?

“Su alejamiento fue paulatino. Primero, nos dejamos de ver físicamente. Después, se mudó a Estados Unidos. Hace algunos meses me buscó por Instagram. Me dio mucho gusto. Me dijo que estaba pasando por un cuadro fuerte de esquizofrenia y que tenía muchos problemas con Alejandro. Viviendo en Estados Unidos, este sujeto la agredió físicamente y ella lo demandó penalmente. Con el tiempo se perdonaron. Después ella me volvió a hablar para decirme que le había pegado nuevamente y que estaba encerrada en el baño”.

“Estaba totalmente fuera de sí. Quería ya separarse de él y requería de mi ayuda especial. Cometió el error de casarse por bienes mancomunados y había sacado un auto de la agencia a nombre de él. Entonces ella sabía que, si se separaban, él le iba a quitar dinero y el carro. Así que no le quedó de otra más que continuar a su lado y seguir trabajando para él. De todo eso tengo capturas para que no diga que miento”.

-Me dices que te pidió “ayuda especial”. ¿A qué te refieres?

“Quería dominarlo con brujería. Me escribió: Necesito que me envíes un ritual para que valga v*rg4. Me pidió que lo hiciera por ella. Que dejara que le cayera dinero para pagarme. Pero después desapareció y ya no volvió a escribirme más. No sé si este chavo le encontró los mensajes, pero ya no volvió a contactarme”.

-¿Habrá sido por su afición al satanismo?

“No lo sé. Pero ella lo sigue practicando. Incluso tiene su canal de YouTube, donde sube sus rituales. El satanismo no se lleva con la santería. Son totalmente opuestos”.

Sabrino Sabrok ya no quiere seguir casada con Alejandro Hernández / Cortesía del brujo @gabojackson / Instagram

-¿Se puede alejar a alguien con uno de tus trabajos?

“Sí. Hacemos trabajos de destierro y de alejamiento. Para hacerlo se puede ocupar al muerto, al santo, desde un trabajo en panteón o de santeria. Se pueden hacer ofrendas o matanzas de animales para lograrlo. Esto es únicamente para alejarlo. No le pasa nada absolutamente a él. Ella lo único que buscaba era quitarlo de su vida”.

-¿En alguna ocasión te pidió un trabajo similar contra su ex, Erick Farjeat?

“Jamás. Pese a que ya no eran pareja, ella siempre me dijo que, si le iba mal a Erick, su hija estaría mal. Así que nunca hizo nada en contra de él. Tiempo después, me enteré por muchas fuentes que Sabrina quiso ofrecer a su hija en donación al demonio en un ritual satánico, aconsejada por su actual pareja, a cambio de obtener fama y dinero”.

“Son cosas muy fuertes las que han hecho. Cuando he llegado a hablar algo de ellos en los medios, me han amenazado. Me han enviado mensajes diciéndome: Te vas a m*rir, marrano asqueroso. No te puedo asegurar si fue ella o él. Espero que con esta entrevista no reciba amenazas nuevamente, porque sabré de dónde vienen”.

Sabrino Sabrok ya no quiere seguir casada con Alejandro Hernández / Cortesía del brujo @gabojackson / Instagram

-Con tus conocimientos de santería, ¿cómo la ves actualmente?

“Cuando le hice su iniciación en esta religión, le di sus collares y también la rayada (cortes que se hacen en la piel de la persona para ser aceptada en la religión). En su ceremonia de rayamiento le dijeron que tuviera cuidado con las operaciones, porque en una se iba a quedar o podría tener una hernia en la vértebra, por el peso de sus senos. Pero le valió. Ella siempre me dijo que era más ching*n4 que el diablo y que no le pasaría nada”.

-¿Ahora estará bien?

“No creo. Es una mujer infeliz, pero si quisiera, podría salir de ahí. Es una persona muy linda. Lo que vemos es solo un personaje. Pero Lorena (el nombre real de Sabrina) es súper introvertida. Como todos, tiene su lado truculento. Pero es súper humilde. De cariño siempre la llamé boludita”.

-¿Qué le aconsejarías para quitarse esa tristeza con la que vive?

“Que se quiera a ella misma. Queriéndose uno se quita de todas las barreras. Pero su miedo a la soledad es muy grande y este chavo ha sido tan astuto, que ya logró hacerla codependiente. Por eso no lo deja, pese a que la ha golpeado, la ha ahorcado, dicho por ella. Le quita el dinero, también dicho por ella. Ojalá pronto pueda salir de ahí. Porque cuando él la vea derrotada se irá de su lado”, concluyó.