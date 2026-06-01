¡Chumel Torres contra las cuerdas! Gloria Trevi gana una batalla y mantiene abierto un segundo frente contra el conductor

Las polémicas han acompañado a Chumel Torres a lo largo de su carrera y, recientemente, volvió a colocarse en el ojo del huracán. El conductor fue duramente criticado tras utilizar la imagen de una persona con síndrome de Down para burlarse de un comentario del escritor Adrián Chávez en X. La publicación desató una ola de rechazo por usar una discapacidad como motivo de burla, por lo que terminó eliminándola y ofreciendo una disculpa pública que no fue tomada en serio.

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¿Por qué Gloria Trevi demandó a Chumel Torres por “Todos me miran” y daño moral?

En 2022, Gloria Trevi emprendió acciones legales contra Chumel Torres por presunto daño moral, violencia de género y uso indebido de su canción “Todos me miran” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Cabe resaltar que el conductor aseguró que había llegado a un acuerdo conciliatorio con el equipo legal de la cantante y que ya no pagaría la multa interpuesta de medio millón de pesos. Sin embargo, nos enteramos que fue una mentira de Chumel, pues, aunque han pasado varios años desde el inicio del conflicto, el equipo legal de la intérprete, encabezado por su esposo Armando Gómez, mantiene firme la batalla judicial en busca de una resolución favorable.

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Gloria Trevi gana una batalla legal contra Chumel Torres: ¿qué pasó con la multa de más de medio millón de pesos?

Mientras una autoridad ya determinó que existió una explotación no autorizada de la obra e impuso una multa superior al medio millón de pesos, una segunda acción legal continúa su curso y mantiene abierto uno de los litigios más relevantes en materia de derechos de autor dentro del mundo del espectáculo.

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Gloria Trevi / Facebook: Gloria Trevi

¿Qué busca Gloria Trevi con la acción civil por los derechos de autor de “Todos me miran”?

De manera paralela, Gloria Trevi promovió una acción civil mediante la cual busca la tutela y protección de los derechos que le corresponden como autora de la obra, en un procedimiento independiente que continúa su curso ante las instancias competentes.

Mientras una acción sanciona la conducta infractora, la otra permite analizar y resolver aspectos diversos relacionados con los derechos de la autora y las consecuencias jurídicas.

La resolución favorable obtenida por Gloria Trevi en la vía administrativa no solo derivó en una sanción económica, sino que además abre la puerta a la reclamación de los daños y perjuicios que legalmente correspondan por la explotación no autorizada de la obra.

Gloria Trevi ya obtuvo una resolución favorable en uno de los frentes legales; sin embargo, la disputa jurídica por “Todos me miran” aún no ha llegado a su último capítulo.

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