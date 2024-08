Juan Osorio molesto con la hija de Carmen Salinas por decir que Niurka debió ser la nueva ‘Aventurera’

La nueva versión de ‘Aventurera’ sigue causando controversia, principalmente por su protagonista. Juan Osorio, el encargado de producir esta obra, escogió a Irina Baeva para interpretar a la icónica Elena Tejero.

Muchos han asegurado que la actriz rusa no “baila bien en el escenario”, en comparación con otras celebridades que han estado en su posición como Edith González, Maribel Guardia o Itatí Cantoral.

Recientemente, quien también se mostró inconforme con la actuación de Baeva fue María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, actriz que en el pasado también participó en ‘Aventurera’.

En un encuentro con los medios, la hija de la fallecida actriz expresó que, si bien Irina Baeva es una actriz muy bonita, dejó mucho qué desear y admitió que le hubiera gustado ver a Niurka Marcos en su lugar.

“Yo no sé qué pasó con Juan porque pudo haber llevado a las que ya estuvieron. Por ejemplo, a Susana González, la misma Niurka, Maribel Guardia, todavía dan. Esta niña (Irina Baeva) tan hermosa y todo, pero le faltó el caché de una latina” María Eugenia Plascencia

¿Qué pasó ahí? María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, reclama a Juan Osorio, productor de ‘Aventurera’, por poner personajes ‘de la televisión’ en lugar de buscar a actores con experiencia en teatro.#TodoParaLaMujer con @lizz_lopezc pic.twitter.com/BoS8g2nxgX — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 20, 2024

Juan Osorio explota contra la hija de Carmen Salinas

Tras estas declaraciones, Juan Osorio tuvo un encuentro con los medios de comunicación en el que se le preguntó sobre la opinión de María Eugenia Plascencia.

Evidentemente molesto, el productor afirmó que la hija de Carmen Salinas no tenía el “derecho” de hablar sobre sus decisiones con respecto al elenco de ‘Aventurera’, pues ella nunca estuvo involucrada en el proyecto.

“Cuando produzca su obra de teatro, su propia serie o lo que va a hacer, que haga su propio reparto. Este fue mi reparto. Esta fue mi apuesta y punto. No hay vuelta de hoja” Juan Osorio

Asimismo, dejó en claro que, pese a las críticas, no habrá cambio de reparto en las últimas funciones de ‘Aventurera’.

Juan Osorio adelanta que habrá una segunda temporada de ‘Aventurera’ en 2025

Durante la conversación, la expareja de Niurka contó que, si bien pronto culminarán las presentaciones de ‘Aventurera’ en CDMX, hará una pequeña gira en México próximamente y adelantó que, en 2025, hará una segunda temporada de la obra.

Pese a la insistencia de los reporteros, Juan no quiso dar muchos detalles al respecto y tampoco aclaró si Irina Baeva volverá como protagonista el próximo año.

“Vamos a hacer giras, no muchas. Se cierra un ciclo de ‘Aventurera’. El próximo año haré una segunda temporada, pero ya con otro objetivo. Ya no es homenaje a Carmen Salinas. Me siento contento. No lo sé todavía (si Irina Baeva seguirá de protagonista). Creo que haré audición y tendré a otros galanes”, señaló.

El productor concluyó abruptamente la entrevista al escuchar que un reportero quería hacerle una pregunta sobre Niurka Marcos: “Saben qué, si me dicen ese nombre, se acabó”, indicó antes de irse en su camioneta.

