Lapizito suma otra acusación de violencia; Gomita afirma que la agredió con un micrófono

Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como Lapizito, se encuentra en medio de la controversia a raíz de una serie de declaraciones realizadas por una de sus exparejas. Hace poco, Fernanda Durán afirmó que el influencer la maltrató de forma física y psicológica durante su noviazgo.

En el más reciente capítulo de ‘Un tal Fredo’, la joven relató los episodios de violencia que supuestamente vivió a lado del hermano de Gomita, a quien describió como una persona sumamente posesiva.

“Me tira al suelo. Me arranca el arete. Yo buscando el arete y él me dice: ‘Y si quiero, te arranco el otro porque te lo regaló tu pu… madre’. Yo tirada en el suelo. Me puse de rodillas y le dije: ‘Ya, mi amor, perdóname’. Él me decía: ‘Así me gusta tenerte’” Fernanda Durán

Recordemos que Alfredo y Fernanda comenzaron un romance en 2022. Si bien, al menos en redes sociales, parecía que todo iba bien entre ellos, en 2023 se separaron sin dar muchas explicaciones.

Lapizito también había agredido a Gomita

En medio de todo este escándalo, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, confesó que su hermano la agredió. Durante una conversación con el cuarto ‘Tierra’, la expresentadora de ‘Sabadazo’ sostuvo que Lapizito la golpeó con un micrófono previo a un show, provocándole una seria lesión en el rostro

“Se enojaba, se enojaba bien cul…Se enojaba porque hacía como chistes que le decía a los señores y las señoras así, me decía ‘no, no los hagas reír, tú los tienes que hacer enojar’” Gomita

De acuerdo con la creadora de contenido, a Alfredo le molestaba ver que ella entretenía al público por su cuenta, pues sentía que lo dejaba de lado.

“Él toca el teclado, había una rutina en la que nos teníamos que golpear, él le da y toca, pero ya de repente sentía los pu… de a deveras. yo decía ‘¿Qué pe…?”, expresó

Por supuesto, la revelación de Gomita dejó muy asombrados al resto de su equipo, principalmente a Adrián Marcelo, quien le comentó que debía hablar con su hermano sobre este asunto, señalando que las agresiones físicas eran algo “muy grave”.

Gomita afirma que Lapizito tiene actitudes “narcisistas”

Días antes de la confesión, Gomita expresó con sus compañeros de cuarto que Gala Montes le recordaba mucho a su hermano Lapizito, pues, según ella, ambos comparten las mismas actitudes “narcisistas”.

“Mira que aguantar a una narcisista así, loca, mitómana, manipuladora. Me enojan mucho estas actitudes, por eso no me hablo con mi hermano (Lapizito). Ya conozco este tipo de personalidades en persona”, indicó.

