Ricardo Peralta: En redes muestran pruebas de que ¡sí se movió durante el “freeze” en La casa de los famosos!

La noche del 20 de agosto en La casa de los famosos México se llevó a cabo la dinámica más esperada por muchos y que ya es tradición dentro del reality: el ¡freeze!

La prueba del freeze o congelado es una dinámica en la que al oír un sonido en específico como una alarma, deben parar lo que estén haciendo y quedar completamente inmóviles. Quien se mueva gana ¡pero la nominación! Y estaría en riesgo de salir el domingo.

La prueba suena fácil, pero el reto se complica cuando las puertas de La casa se abren y puede llegar un ser querido de alguno de los habitantes. Recordemos que los participantes están encerrados y por ningún motivo tienen contacto con el exterior, por lo que extrañar a personas amadas podría jugarles en contra al verlos y tenerlos tan cerca, como le sucedió a Ricardo Peralta.

Novio de Ricardo Peralta entra a ‘La casa de los famosos México’

Durante la dinámica de “congelados” en la cual, Ricardo Peralta y los demás habitantes no podían moverse, Carlos, el novio del influencer, ingresó por primera vez a La casa para celebrar una ocasión especial: su décimo aniversario de noviazgo.

Charly Portocarrero sorprendió al influencer al entrar con un ramo de rosas, abrazándolo y dedicándole unas emotivas palabras.

“El domingo cumplimos 10 años y te quiero decir que te amo mucho, que eres la mejor persona del mundo. Todo está bien. Quiero decirte que te amo mucho. Eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida y que recuerdes quién eres. Recuerda lo que te dijeron. No le des ese alimento a La casa. Eres divertido y alegre. Eres muy amado”, expresó con cariño Charly, con lo que le recordó además su propósito dentro del reality show.

Portocarrero también le entregó un anillo con huellitas de gatito, simbolizando su amor y apoyo. “Eres una persona que resuelve conflictos y escucha lo que te dijo Arath, lo que está aquí es para tus compañeros. Mucho gusto a todos y qué padre”, añadió, antes de despedirse.

Así fue el emotivo momento:

Momento en que el novio de Ricardo entra a la casa durante el “Freeze”, ¿qué opinan, se movió? 😱#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/vsRK74a9U9 — julio (@kenialegends) August 21, 2024

En redes muestran pruebas de que ¡sí se movió durante el freeze en La casa de los famosos!

Al ver a su pareja entrar, Ricardo Peralta no pudo evitar romper en llanto, emocionado por el inesperado reencuentro en un momento tan significativo. Charly en todo momento lo tranquilizó y le pedía no se moviera, pero en redes ya circulan pruebas de que sí se movió y piden que sea nominado como dictan las reglas de La casa.

Según las reglas de la Jefa: “El habitante que se mueva, emita un sonido, una risa, o haga cualquier movimiento en falso quedará automáticamente nominado”.

Ricardo no solo volteó a ver a su novio, sino que emitió sonidos al llorar, por lo que en redes piden que sea castigado.

Aquí algunos comentarios:

“Sí se movió. Fue una clara violación del “freeze”, “Depende cómo consideren el movimiento. Para mí sí se movió al inicio”, “Definitivamente se movió, pero seguro van a hacer como que no pasó nada para no meterlo en problemas.”, “Se movió, claro que síii, y no una, varias veces. NOMINADO!!!”, “Pero claro que se movió. Bajó y subió ligeramente la cabeza...’.

