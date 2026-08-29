Emilio Osorio destapa la reacción de Juan Osorio ante las dudas de su paternidad; ¿no es hijo?: “Odia este tema”

Luego de que Emilio Osorio revela sentirse vulnerable con su familia, el joven actor acudió al programa ‘Miembros al aire’. Además de hablar sobre su trabajo en la serie ‘El otro padre’, confesó el señalamiento que lo acompañó en su adolescencia y es uno de los temas que odia su papá. ¿Duda de su paternidad? ¡Aquí te contamos!

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¿Emilio Osorio duda que Juan Osorio sea su papá? / Redes sociales.

¿Qué se dice sobre la paternidad del productor Juan Osorio?

Durante su plática con los conductores de ‘Miembros al aire’, Emilio Osorio confesó que durante la adolescencia se llegó a especular que el productor Juan Osorio no era su papá: “Yo en algún punto de mi carrera, desde que era adolescente, se decía que yo no era hijo de mi papá”, contó.

El joven actor detalló que era un tema recurrente en su familia, por lo que el productor de melodramas como ‘Mi corazón es tuyo’ y ‘Una familia con suerte’ llegó a odiar dichos señalamientos, pese a que conoce su historia con la vedette Niurka Marcos.

“Era un tema recurrente; evidentemente, él odia este tema, mi mamá también; ellos saben lo que vivieron y pasó. Entonces no se preocupen, hice cuentas y sí soy hijo de mi papá. Nos hacemos análisis todos los años”. Emilio Osorio

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El productor Juan Osorio es papá de Emilio Osorio, fruto de su relación con Niurka. / Redes sociales

¿Por qué Emilio Osorio reveló las dudas que existieron sobre la paternidad de Juan Osorio?

Cabe señalar que Emilio Osorio, quien rechazó completamente volver a ser parte de La casa de los famosos México, habló sobre la paternidad de Juan Osorio tras ser parte de ‘El otro padre’, donde interpreta al personaje de ‘Bernardo’.

Debido a que la serie aborda la historia de una mujer que descubre que su hija es producto de una infidelidad de hace 20 años, el joven actor compartió que ese tipo de secretos pueden existir en muchas familias, pero recalcó que él sí es hijo de Juan Osorio y solo recordó una anécdota de su juventud.

“El un tema real, que yo, con amigos que tengo cercanos, real, el hijo no se parece en nada; se sabe la historia del amigo. En todo el mundo seguro se han de callar unos secretos de que no quieren incomodar y no quieren quedar mal”, reflexionó el actor.

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¿Quién es Emilio Osorio y en qué proyectos ha participado?

Emilio Osorio Marcos, actor y cantante mexicano , es hijo del productor de telenovelas Juan Osorio y la vedette cubana Niurka Marcos.

, es hijo del productor de telenovelas Juan Osorio y la vedette cubana Niurka Marcos. Desde muy joven comenzó a participar en proyectos de televisión como ‘Porque el amor manda’, ‘Mi corazón es tuyo’, ‘Mi marido tiene familia’ y el spin-off ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’.

y el spin-off Sin embargo, uno de sus proyectos más conocidos de los últimos años fue ‘La casa de los famosos México’, donde fue parte del ‘Team infierno’ y le dieron el apoyo de ‘Halcón’.

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