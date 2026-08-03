A Emilio Osorio, ¿ya le pesa la fama? dice: “Todo el tiempo me siento vulnerable, con mi papá, mi mamá, mi pareja”

Emilio Osorio trabaja desde los 11 años, pero alcanzó la fama con el personaje de “Aristóteles” en Mi marido tiene familia. También canta y le fue muy bien en La casa de los famosos México. Este año, además de su participación en la serie El otro padre, de Netflix, lo veremos en la telenovela Tierra de amor y Coraje, un remake de Hermanos Coraje, bajo la producción de José Alberto Castro.

Lleva uno de los papeles protagónicos, al lado de Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Sofía Castro.

“Esta historia habla mucho de la vulnerabilidad de los hombres. Creo que hoy en día no se investiga tanto ni se habla mucho del tema. Estamos en un cambio cultural, social bastante importante, que tiene que ver con el feminismo y con el movimiento social que las mujeres están logrando, y que, desde la parte de los hombres, que las amamos y respetamos, es un gran momento, pese a todo lo malo que nos rodea”. Emilio Osorio

No te pierdas: ¿Emilio Osorio estrenaría romance? Niurka revela que está conquistando a una “chica bien” ¿Quién es?

Emilio Osorio es hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos / Redes sociales, Mezcalent y cortesía

¿Por qué Emilio Osorio dice sentirse vulnerable?

La vulnerabilidad masculina se aborda a través de los hermanos “Coraje”: “Son 3 hombres bastante vulnerables, con una parte femenina bastante real. Creo que se va a transmitir mucho amor, como también la parte del deseo, el romanticismo, y el drama de las telenovelas de nuestro país”.

Al respecto, nos comparte que él sí se siente así: “Todo el tiempo me siento vulnerable. Soy vulnerable con mi papá, mi mamá, mi pareja, los fans. Esta postura de ser fuerte siempre es insostenible. Creo que también es parte de una educación que, si se sabe dosificar de bonita manera, hay una atención y un cuidado hacia nuestro sexo opuesto, que en momentos adecuados es romántico, respetuoso, tiene valores de por medio, sin menospreciar las habilidades de las mujeres”.

“Tierra de amor y Coraje representa a 3 hombres que pueden ser serviciales, proteger, cuidar; sin embargo, se enamoran de esta única persona que no necesita nada de eso, porque es autosuficiente, independiente, clara. Todo este proceso está llevado a lo actual y podrá generar una empatía en los televidentes”. Emilio Osorio

Emilio Osorio está trabajando en diversos proyectos / Redes sociales, Mezcalent y cortesía

La relación entre Emilio Osorio y sus papás, Niurka Marcos y Juan Osorio

Juan Osorio y Niurka Marcos, sus papás, tienen un carácter fuertísimo. ¿Cómo influyó su personalidad en él?: “Ella es muy relajada y ha sido una gran mamá. Y mi papá, un gran padre. El reflejo está no solo en la carrera que han hecho los 2, sino en los valores que protejo todos los días. Han influido hasta ahorita de una manera muy positiva en mí”.

Para Emilio, su familia lo es todo. Este año tuvo que viajar a Arizona, donde se grabaron muchas escenas de la telenovela, y para él no fue fácil, pues, aunque vive solo desde hace 3 años, es muy apegado a los suyos.

Emilio Osorio “No estoy preparado. Me da miedo dejar a mi familia, como buen mexa soy un ‘muégano’. Vivo solo, pero son mi vida. Si no estoy en el set, en el estudio de grabación o arriba de un escenario, estoy con ellos. Es difícil estar fuera. Es una gran oportunidad. Estoy muy feliz. Me ha tocado un equipo que me cuida, que me entiende. No hay egos de por medio, gracias a Dios, pero evidentemente es complicado”.

Juan Osorio ha sido un gran mentor para Emilio: “Agradezco la escuela que tuve de mi papá, y la intento llevar a todos lados. Siempre le digo: ‘Ando acá defendiendo el apellido’. Creo que lo más bonito que puede existir es sentirse orgulloso de lo que representamos, de lo que pisamos y respiramos todos los días”.

Para la telenovela, Emilio ha tenido que construir aún más su físico:

“Verse bien en la pantalla siempre te va a generar seguridad. He trabajado bastante mi disciplina para tener un ‘Lalo Coraje’ sabroso, lo suficientemente bonito”.

Para concluir, nos dice qué espera de “Lalo”: “Nunca espero nada, porque el público decide y luego uno, como artista, queda mal. Estoy metiéndole muchas ganas, mucho amor”.

No te pierdas: Emilio Osorio presume físico de impacto en redes sociales: ¡El cantante luce lavadero! FOTO

Emilio Osorio habla de sus padres / Redes sociales, Mezcalent y cortesía

¿Quién es Emilio Osorio?

Es un reconocido actor y cantante de 23 años. Pertenece a una famosa dinastía del entretenimiento, ya que es hijo del productor de televisión Juan Osorio y de la actriz y vedette Niurka Marcos.

Debutó en Porque el amor manda (2012). Consolidó su presencia en Mi corazón es tuyo (2014). Logró fama internacional gracias al dúo “Aristemo” (foto), junto a Joaquín Bondoni, en Mi marido tiene familia (2017).

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Leslie Gallardo no quiere saber nada de Emilio Osorio: Explota en entrevista al preguntarle de él: “Me retiro”