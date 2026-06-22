¿Emilio Osorio busca recalentado con Leslie Gallardo? Hace fuerte revelación de su ex tras presumir su físico

A más de un año de que Leslie Gallardo confirmó su ruptura con Emilio Osorio, la posibilidad de un recalentado sigue dando de qué hablar en las entrevistas del actor; más ahora que está por estrenar proyecto y Gallardo sigue al frente de la conducción de MasterChef México 24/7. ¿Quiere una segunda oportunidad el hijo de Juan Osorio?

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¿Emilio Osorio quiere recalentado con Leslie Gallardo? / Foto: Redes sociales

¿Por qué terminaron Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

Fue en mayo de 2025 cuando la pareja anunció que su relación había llegado al final. En medio de rumores sobre infidelidad, Leslie Gallardo confesó la verdad sobre el fin de su historia y negó que fuera una tercera persona la culpable.

“Nada, hermana. En realidad, la vida es movimiento. Los ciclos terminan. Emilio es una persona que me enseñó muchas cosas. Aprendí mucho con él. Fue un ciclo hermoso. No tengo absolutamente nada en contra de él”, dijo en el programa de radio La Caminera.

Las palabras de la influencer parecieron no ser suficientes, ya que los rumores siguieron dando de qué hablar y el actor se pronunció hasta semanas después sobre el tema, pero no quiso dar detalles.

“Conforme a ese tema, no hablo mucho, pero estoy feliz. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy con mucha salud que es lo importante”, afirmó para las cámaras del programa Hoy.

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Leslie Gallardo y Emilio Osorio terminaron en mayo de 2025. / Instagram: @_lesliegallardo

¿Emilio Osorio busca una segunda oportunidad con Leslie Gallardo a un año de su ruptura?

Después de que Emilio Osorio impacto con su físico en redes con su “lavadero”, volvió a ser cuestionado sobre su ex Leslie Gallardo y los supuestos rumores de que intentó recuperarla tras su ruptura.

Sin querer dar grandes detalles, aseguró en el programa Piky promise que no comparte las ideas del amarillismo y tampoco busca generar conflictos, por lo que negó seguir interesado en su ex, como se ha especulado

“La verdad, yo le deseo todo lo mejor siempre; o sea, no me gustan las peleas, no las disfruto y el amarillismo, no lo comparto. No me llevo bien con la polémica, no sé hacerla, la verdad. No es verdad que traté de reconquistarla, ni mucho menos, al contrario, fue un gran ciclo y le deseo lo mejor de todo corazón”. Emilio Osorio

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¿Cómo fue la historia de amor entre Emilio Osorio y Leslie Gallardo?

Leslie Gallardo y Emilio Osorio comenzaron su relación poco después de que el hijo de Niurka Marcos concluyó su participación en La casa de los famosos México 2023 y terminó formalmente su relación con la cantante Karol Sevilla.

Pese a que los inicios de su relación se vieron envueltos en rumores de infidelidad, la pareja explicó en podcast de Karime Pinter que, aunque tuvieron un primer encuentro antes de que Osorio ingresara al reality 24/7, su romance no comenzó hasta después.

“Yo genuinamente le mandé un mensaje. Ya no había una chispa, y cuando vi su proceso en la casa, y ahora que estuve dentro, lo admiro más, no es nada fácil”, contó Gallardo, a lo que Osorio agregó: “Me cayó tan bien su comentario, que estaba mal en mi relación, que dije: ‘Me voy a dar la oportunidad de responder y punto’. Leyó el mensaje y ahí quedó. No pasó nada”.

Pese a que su relación llegó a conectar con gran parte de sus seguidores, terminó públicamente en mayo de 2025, cuando la exintegrante de Acapulco Shore lanzó un comunicado.

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