Niurka explota y fulmina a Juan Osorio tras demanda en su contra: “Para mí está muerto” VIDEO

Después de que la vedette Niurka Marcos confirmó que canceló su boda con Bruno Espino, acaparó nuevamente la atención de los medios al hacer tajantes declaraciones sobre Juan Osorio, su expareja y padre de su hijo, Emilio Osorio.

En un reciente encuentro con la prensa, la exparticipante de “La casa de los famosos” sorprendió a propios y extraños al hablar sin filtros sobre el productor. ¿Qué dijo de su expareja?

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Niurka Marcos habla sin filtros de Juan Osorio. / Clasos

¿Cómo fue el romance entre Niurka y Juan Osorio?

Luego de que Niurka hiciera polémicas declaraciones sobre Hotspanish y “La mansión VIP”, revivió su historia de amor con Juan Osorio al confesar que ya no existe el mínimo contacto entre ellos.

A más de 20 años de que la vedette mexicana y el productor pusieron fin a su relación, su amor sigue siendo tema de conversación. Cabe recordar que la pareja se conoció en 1998, cuando Osorio se encontraba en Cancún promocionando la telenovela “Vivo por Elena”.

Debido a que el flechazo entre la pareja fue inmediato, Juan Osorio decidió llevar a Niurka a la Ciudad de México y brindarle su primera oportunidad. Al inicio de su relación, el apoyo fue mutuo; incluso Juan Osorio superó problemas de adicciones gracias a su pareja; sin embargo, su historia terminó 5 años después.

Juntos le dieron la bienvenida a su hijo Emilio Osorio en 2002, y aunque Niurka decidió entrarse en su faceta como mamá los primeros meses, terminó regresando a los melodramas en “Velo de Novia”, donde conoció a Bobby Larios, quien se convirtió en su pareja tras concluir su historia con el productor mexicano.

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Niurka y Juan Osorio, así fue su historia de amor. / Redes sociales

¿Niurka asegura que Juan Osorio ya está muerto en su vida?

En medio de la controversia que enfrenta Niurka tras admitir brujería en La mansión VIP, la actriz de “La fea más bella” hizo una declaración sin filtro sobre Juan Osorio, con quien aseguró ya no existe comunicación pese al hijo que tienen en común.

“No, ya no tenemos contacto. Yo lo enterré de antemano. El día que se pele, ya no lo tengo que pelar, porque para mí ya murió”. Niurka

La pregunta de la prensa surge tras el auge que su hijo, Emilio Osorio, tiene en la televisión, pues tras su participación en “La casa de los famosos México” se centró en la música y poco después regresó a los melodramas de la mano de su papá.

Cabe recordar que las palabras de Niurka ocurren casi un año después de que Juan Osorio y Eva Daniela, su esposa, hablaron sobre una demanda en contra de la vedette. En octubre de 2025, la actriz aseguró que no podía hablar de su expareja porque había una “advertencia legal”, misma que la abogada del productor explicó tiempo después.

De acuerdo con la experta, Niurka había realizado varias declaraciones de sus representados desde tiempo atrás, lo que podría incurrir en el delito de “daño moral”, pues la mayoría de ellas las calificó como “mentiras”.

“Jurídicamente, ya se interpuso una medida de protección y se le notificó. Ella lo maneja como amenaza, pero no, es una advertencia legal”, señaló la abogada, desde entonces, no se ha dado a conocer más sobre el tema.

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Juan Osorio y Niurka estuvieron en pleito legal meses atrás. / FB: Juan Osorio y Niurka

¿Quién es el hijo de Niurka y Juan Osorio y a qué se dedica?

Niruka y Juan Osorio le dieron la bienvenida a Emilio Osorio en 2002, por lo que actualmente tiene 23 años. Al igual que sus papás, decidió emprender camino en la industria del entretenimiento.

Desde pequeño estuvo en los pasillos de la televisora de San Ángel, pero no fue hasta 2013 cuando inició formalmente su carrera en “Porque el amor manda”. Su salto a la fama ocurrió en “Mi marido tiene familia”, donde interpretó a Aristóteles Córcega, personaje que siguió presente en “Juntos el corazón nunca se equivoca”.

Además de los melodramas, también fue parte de la primera temporada de “La casa de los famosos México”, donde fue uno de los favoritos. Asimismo, ha explorado en la música con sencillos como “Juegos de Amor” y “Amor Valiente”. Pese a los dimes y diretes entre sus padres, el joven se mantiene presente en la vida de ambos.

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