Juan Osorio y Eva Daniela hacen anuncio y desatan sospechas de embarazo: ¿Bebé en camino?

¿Juan Osorio será papá? El productor de telenovelas y su esposa Eva Daniela hicieron un extraño anuncio que comenzó a levantar sospechas, ¿qué dijeron? Te contamos todos los detalles.

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¡¿Viene bebé?! Juan Osorio y Eva Daniela sorprenden con anuncio que levanta rumores. / Redes sociales

¿Cómo fue la boda de Juan Osorio y Eva Daniela?

La boda de Juan Osorio y Eva Daniela se llevó a cabo el 4 de octubre del año pasado en un entorno privado cercano a León, Guanajuato, lugar de origen de la actriz. La celebración reunió a más de 120 invitados, entre ellos figuras del medio como Ana Belena, José Ron y Daniel Elbittar, quienes asistieron siguiendo un código de vestimenta previamente establecido.

Durante el evento hubo música en vivo a cargo de Sonora Santanera, además de momentos como fuegos artificiales que acompañaron distintos pasajes de la celebración. De acuerdo con Televisa Espectáculos, la ceremonia y la fiesta se desarrollaron en un ambiente que combinó distintos elementos preparados para la ocasión.

La organización del enlace comenzó un año antes, el 5 de octubre de 2024, cuando Osorio entregó el anillo de compromiso. A partir de entonces, la pareja compartió avances de los preparativos, desde pruebas de maquillaje y detalles de decoración hasta la elección de su primer baile, que realizaron con la canción “Destino o casualidad” de Melendi.

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Juan Osorio y Eva Daniela generan sospechas de que esperan a su primer bebé. / Redes sociales

¿Juan Osorio y Eva Daniela están esperando a su primer bebé juntos?

Durante una entrevista con medios, Juan Osorio quiso hacer una revelación, destacando que hace un mes recibieron una noticia positiva, ¿será que agrandan la familia?

“Estamos muy felices porque hace un mes recibimos una noticia maravillosa y hoy, si Dios quiere...”, dijo Juan Osorio, sin embargo, Eva Daniela impidió que diera más detalles: “No les digas, todavía no, hagan sus apuestas, a ver qué será”

Ante esto, Juan Osorio con un toque incertidumbre hermetismo puntualizó diciendo: “Al termino de este año y, si Dios quiere y la bendición importante de la virgen, vamos a... Ahí lo dejamos”.

Como era natural, las especulaciones sobre la posibilidad de que anuncien la llegada de un bebé no tardaron en surgir. No obstante, será hasta que los famosos den la noticia. ¿Será?

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Sospechas de embarazo para Juan Osorio y Eva Daniela tras anuncio: ¿qué dijeron? / Redes sociales

¿Cuántos años le lleva Juan Osorio a su esposa Eva Daniela?

Juan Osorio y Eva Daniela hicieron pública su relación en mayo de 2021 y, desde entonces, han compartido distintos momentos de su vida en pareja tanto con sus seguidores como con la prensa. En octubre de 2024, formalizaron su compromiso, lo que marcó el inicio de los preparativos de su boda, misma que se llevó a cabo el 4 de octubre, tras varios meses en los que dieron a conocer detalles del proceso.

La relación también ha generado conversación debido a la diferencia de edad entre ambos, ya que Juan Osorio tiene 68 años y Eva Daniela 31, lo que representa una diferencia de 37 años, lo que ha sido señalado en distintos espacios públicos desde que confirmaron su relación, manteniéndose como uno de los temas recurrentes en torno a la pareja.

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