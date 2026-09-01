A.B. Quintanilla confirma demanda vs. su hermana Suzette por el legado de Selena: “Hay circunstancias”

El nombre de Selena Quintanilla, quien murió hace 31 años, está en medio de la controversia. Hace algunas horas, su hermano, A.B. Quintanilla confirmó que había iniciado un proceso legal en contra de su hermana, Suzette Quintanilla. El motivo serían temas relacionados con el legado de la llamada ‘Reina del Tex-Mex’. Te contamos todo lo que se sabe.

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Se reportó que, presuntamente, Suzette Quintanilla quiere vender parte del legado de su hermana Selena / Mezcalent

La demanda de A.B. Quintanilla contra su hermana, Suzette Quintanilla

La familia de Selena Quintanilla siempre dio la imagen de ser sumamente unida. Además del lazo consanguíneo, trabajaron juntos y fueron clave para el éxito de la cantante. Para el público fue una sorpresa que A.B. Quintanilla anunciara una demanda en contra de su hermana, Suzette.

Esto ya había sido adelantado por el periodista Javier Ceriani. Casi un día antes del comunicado de A.B., el comunicador habló del proceso legal y reportó que, presuntamente, Suzette planeaba vender parte del patrimonio de la intérprete de ‘Como la flor’. El integrante de ‘Cumbia Kings’ no habría estado de acuerdo con esto. La querella sería por casi 50 millones de dólares.

“Suzette es la dueña en acción de todo lo que se mueve con el nombre de Selena. Como siempre pasa, el que tiene el poder se ve tentado… El hermano de Selena Quintanilla, su productor musical, el creador de todas las canciones que nos dejó, A.B. Quintanilla lleva un año demandando a su hermana Suzette por 48 millones de dólares”, indicó.

Según Ceriani, la exbaterista de Selena se “malgasta” el dinero que siguen produciendo el nombre y legado de su hermana, lo que habría aumentado las tensiones familiares.

“Una demanda fuerte, implacable, exigiendo los 48 millones de dólares que le corresponderían por su trabajo al frente, al costado y atrás de Selena. En nueve días, la demanda se hará pública en una corte de Estados Unidos. Suzette intentó escapar desesperadamente de esta demanda. Está exigiendo auditorías. Estaría demandando a su hermana Suzette por falta de pagos, por poca transparencia, por sospechas de mal uso del dinero generado por las canciones que él hizo… Además de la falta de pago, Suzette estaría vendiendo el 50% del legado de Selena”. Javier Ceriani

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¿Qué dijo A.B. Quintanilla sobre la demanda contra su hermana Suzette?

Horas después de que Javier Ceriani hablara de los problemas legales entre los hermanos Quintanilla, el propio A.B. Quintanilla confirmó que sí existe un proceso contra Suzette. Si bien no quiso explicar los motivos, reconoció que todo el asunto era muy doloroso para él.

Contó que todo comenzó hace algunos meses tras descubrir ciertas cosas con las que no estaba de acuerdo. Dijo que no quiso decir nada en un inicio por “respeto y lealtad”.

A.B. Quintanilla “Sí, existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga, así como con hechos y circunstancias relacionados con mi padre Abraham Quintanilla. La demanda es parte de un proceso que comenzó hace algunos meses, pero lo que me llevó hasta este punto no nació hace unos meses. Viene de años. Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo elegí callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia”.

Señaló que no daría entrevistas por el momento, ya que debía respetar el proceso legal. No obstante, prometió que, en el futuro, dará su versión de la historia.

“Por respeto al proceso legal, por ahora no concederé entrevistas ni entraré públicamente en los detalles del caso. Pero quiero dejar algo muy claro: hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce... Cuando llegue el momento adecuado, hablaré”, puntualizó.

Hasta el momento, Suzette no ha dado declaraciones sobre todo este asunto. En tanto que los fans se dicen tristes por el pleito familiar y esperan que las cosas se resuelvan pronto.

A.B. Quintanilla confirma demanda vs. Suzette Quintanilla / Redes sociales

¿Cómo murió la cantante Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla fue asesinada el 31 de mayo de 1995, justo cuando estaba en la cima del éxito. Su perpetradora fue Yolanda Saldívar, quien era la presidenta de su club de fans y gran amiga. Saldívar le disparó a la cantante en un hotel de Corpus Christi, Texas.

La celebridad se encontró con su exempleada en ese lugar para que le diera unos papeles relacionados con su empresa. Y es que había descubierto que Yolanda le estaba robando.

Tras la muerte de Selena, su asesina fue condenada a cadena perpetua. Si bien Saldivar ha intentado pedir la libertad condicional por buen comportamiento, no lo ha conseguido.

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