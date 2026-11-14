¿Timbiriche no le pertenece a sus integrantes? Esto revelan los registros del IMPI sobre el dueño de la marca

Tras el rechazo de los integrantes de Timbiriche a la bioserie que se estrenó recientemente, han surgido diversas dudas sobre la relación de los intérpretes con los derechos de propiedad intelectual del grupo y su música.

Y es que, luego de darse a conocer que los integrantes no estuvieron involucrados en la producción de esta serie, surgió la inquietud de saber quién es el dueño del nombre y la marca de la agrupación, así como quién tiene los derechos para autorizar su uso.

Si no son los propios integrantes, ¿quién es el propietario de Timbiriche y de los derechos del grupo? Te contamos.

Leer: Integrantes de Timbiriche hacen pacto para NO hablar sobre la serie de la banda, ¿habrá demanda?

Timbiriche / Archivo TVNotas

¿Quién es el dueño del nombre y la marca de Timbiriche?

Legalmente, el nombre y la marca de Timbiriche pertenecen a Televisa. La televisora mantiene los derechos comerciales de la agrupación y no sus integrantes originales.

Así lo confirmó Erik Rubín durante una entrevista en el pódcast ‘Pipiris nights’ de Apio Quijano, donde explicó que los cantantes no tienen la propiedad legal del grupo, pese a haber formado parte de él y haber construido su trayectoria musical.

De acuerdo con los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), los derechos sobre el nombre han estado vinculados con distintas empresas relacionadas con la televisora. Entre ellas se encuentra Nueva Generación, sociedad que posteriormente cambió su denominación a Televisa en vivo. Más recientemente, algunos registros aparecen a nombre de Televisa Talento.

Leer: ExTimbiriche desenmascara a Paulina Rubio y narra crueldades vividas en el grupo: “La época más dura de mi vida”

Timbiriche / Archivo TVNotas

¿Por qué los integrantes de Timbiriche han podido utilizar el nombre del grupo?

Los integrantes de Timbiriche han podido utilizar el nombre del grupo gracias a acuerdos que han negociado con Televisa.

Así lo explicó Erik Rubín el el pódcast de Apio Quijano, donde reveló que no tienen libertad para utilizar la denominación en sus proyectos sin llegar antes a un acuerdo con la televisora.

El cantante desmintió que la empresa les haya cedido definitivamente el nombre y explicó que, en ocasiones anteriores, han conseguido permisos temporales para giras a cambio de dar algún especial de televisión o proyectos para beneficio de la televisora.

“Hemos llegado a deals donde nos lo prestan y a cambio hacemos un especial de televisión o cosas así” Erik Rubín

Los integrantes pueden volver a reunirse y utilizar la marca, pero necesitan contar con la autorización previa de Televisa.

Leer: ¿'Timbiriche, la serie’ no tiene permiso de integrantes originales? Nueva polémica en la producción: ¿Cancelada?

¿Diego Schoening intentó registrar Timbiriche a nombre de los integrantes?

En 2005, Diego Schoening intentó registrar Timbiriche ante el IMPI a nombre de los integrantes originales del grupo, ya que la marca llevaba sin utilizarse varios años.

Sin embargo, cuando el cantante intentó hacer el registro, notificaron a Televisa y de inmediato, la empresa refrendó el registro, por lo que el nombre sigue siendo propiedad de la televisora.

“El nombre es de Televisa. Yo traté alguna vez de registrar el nombre, a nombre de todos. Porque la mara llevaba abandonada unos años... Cuando les avisaron, en ese segundo volvieron a refrendar, entonces el nombre es de Televisa.” Diego Schoening

Finalmente, las solicitudes presentadas por Diego y el empresario Ricardo Farías Nicolopoulos aparecen como abandonadas en 2006, por lo que el cantante no consiguió registrar Timbiriche a nombre de sus integrantes.

La bioserie de Timbiriche ha despertado mucha polémica, sobre todo porque ha recibido críticas por centrarse en en caso Sasha Sokol-Luis de Llano, y no en la hisotria del grupo.

Leer: ¿Quién es quién en la serie de ‘Timbiriche’? Actores, estreno y todo lo que se sabe sobre el proyecto