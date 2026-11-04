¿Por qué Paulina Rubio y Thalía se pelearon? Esto dijo la “Chica dorada” sobre capítulo Timbiriche: VIDEO

La rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía es una de las más comentadas en la historia del pop mexicano, la cual, data desde su estadía en Timbiriche. Sin embargo, antes de convertirse en protagonistas de la disputa, ambas fueron amigas cercanas. Tras el capítulo de la serie, revivieron el VIDEO de Paulina hablando del tema. ¿Ni en pintura?

Paulina Rubio y su pelea con Thalía / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Paulina Rubio y Thalía en evento de Timbiriche?

El episodio entre Thalía y Paulina Rubio ocurrió durante una presentación de Timbiriche en Ciudad Guzmán, Jalisco, con los años se volvió una de las anécdotas más polémicas del grupo.

La versión que ha circulado durante décadas entre los fans, sostiene que Paulina desconectó el micrófono de Thalía y que ese gesto desató una pelea a golpes sobre el escenario.

Cabe recordar que, para muchos, ambas eran las caras más importantes de Timbiriche en aquella época, por lo que su conflicto causo amplio debate entre los seguidores de la agrupación. ¿Cuál es la versión oficial?

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Thalía y su “rivalidad” con Paulina Rubio / IG: @thalia

¿Qué dijo Paulina Rubio sobre su pelea con Thalía en Timbiriche?

Paulina Rubio explicó hace algunos años, en entrevista con Yordi Rosado, qué fue lo que realmente las distanció, y apuntó a factores externos más que a la competencia entre ellas.

Sin embargo, Paulina afirmó no recordar qué fue lo que las “orilló” a protagonizar dicho enfado:

Es que yo no me acuerdo el por qué nos peleamos esa vez, fue en Ciudad Guzmán. (...) Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces creo que eso fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas. Paulina Rubio

Lo que sí recuerda es que había un sampler a cargo de Aleks Syntek y que, durante la canción “ Acelerar ”, comenzaron las bromas que escalaron la tensión. A su juicio, ese momento fue solo el detonante.

Más allá de ese testimonio, no hay en la información disponible detalles sobre la reacción del público, la duración de la pelea ni las consecuencias inmediatas para el grupo.

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¿Qué opina Paulina Rubio sobre la serie de Timbiriche?

Hasta el momento de esta nota, Paulina Rubio no ha hablado sobre la serie de Timbiriche, pero esto no ha evitado que algunos de sus excompañeros sí alzaran la voz en contra del proyecto.

Tras los últimos capítulos del proyecto, un comunicado lanzada por miembros del grupo (Alix, Diego, Mariana, Benny, Erik y Sasha) mostró su disgusto:

Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones. Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable. Timbiriche

Con el salir de los episodios de la serie, la molestia ha ido creciendo no solo entre los involucrados, si no también en aquellos fieles seguidores de Timbiriche. ¿A ti te gustó?

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