Yolanda Andrade reaparece y presume emotivo regalo de Thalía: ¡La cantante lo hizo con sus propias manos!

Luego de que Adrián Marcelo fuera duramente criticado por comentar sobre el aspecto físico de Yolanda Andrade y desatara una ola de reacciones en redes sociales, la conductora vuelve a acaparar la atención, pero por un motivo mucho más emotivo. Esta vez, Yolanda presumió feliz el regalo que recibió de Thalía: una enorme cobija tejida a mano por la cantante, un detalle que conmovió a sus seguidores y volvió a poner en evidencia la entrañable amistad que las une desde hace años.

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Captura de pantalla

¿Qué le regaló Thalía a Yolanda Andrade y por qué emocionó a sus seguidores?

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores la noche del martes 27 de octubre, cuando publicó un video en el que finalmente mostró el regalo que Thalía había preparado especialmente para ella.

La conductora, de 54 años, apareció caminando mientras se cubría con una enorme cobija gris tejida a mano por Thalía, a la que ambas llaman cariñosamente “el cobijón” debido a su gran tamaño.

Con una sonrisa y visiblemente contenta por el detalle, Yolanda Andrade presumió el obsequio de su amiga y anunció su llegada con una frase que provocó ternura entre sus seguidores:

“Querido público conocedor, ya llegó, ya está aquí el cobijón que me hizo ‘Mimu’”. Yolanda Andrade

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Redes sociales

¿Qué le dijo Yolanda Andrade a Thalía tras recibir la cobija que tejió para ella?

Yolanda Andrade no dejó pasar la oportunidad de agradecer públicamente a Thalía por el tiempo y cariño que dedicó a preparar su regalo. La presentadora se mostró emocionada y destacó lo mucho que significaba para ella.

“Te amo, Mimucita linda. Valoro muchísimo este regalo. Te amo con toda mi alma. Les presumo a todos el cobijón”, expresó la conductora, dejando ver la cercana amistad que mantiene con la intérprete de Amor a la mexicana.

Thalía tampoco tardó en reaccionar al video de Yolanda Andrade. La cantante respondió con un mensaje lleno de cariño:

"¡Wow, wow, wow! Por fin (está) en tus manos. Te abrazo con tu megacobijón. Te amo, Mrhu”. Thalía

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🥹❤️ ¡Un regalo que le llegó al corazón! Yolanda Andrade reapareció en un video junto al cobijón que le regaló Thalía y no pudo ocultar su agradecimiento por el detalle. 🫂✨ “Te amo con toda mi alma”. 📹: RRSS https://t.co/3zTU7YFBcl — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 28, 2026

¿Cómo hizo Thalía la cobija para Yolanda Andrade y cuánto tardó en enviársela?

Thalía mostró desde el pasado 16 de octubre cómo elaboró la cobija tejida que ahora presume Yolanda Andrade. A través de Instagram, la cantante compartió parte del proceso de creación y dejó ver su habilidad para las manualidades.

En aquel video, la artista explicó que estaba preparando una cobija para una amiga. También mostró cómo empaquetó cuidadosamente el regalo para enviarlo desde Estados Unidos hasta México, donde vive la conductora.

Aunque Thalía no reveló cuánto tiempo le tomó terminar el enorme cobijón, el detalle llamó la atención porque fue elaborado personalmente por la cantante, quien decidió sorprender a su amiga con algo hecho por sus propias manos.



“Se convertirá en algunos años en una pieza de colección, obra de arte, pieza maestra, patrimonio de la cultura de la nación”.

“Quién diría que la diva de la música y diosa de la belleza y la moda estaría ahora en su versión ‘Thalìa cositas y manualidades’?”

“Y tiene la mejor energía, la de una amistad que te quiere y te cuida”.

“Imagínate estar bien calientito viendo Netflix con una cobija que te hizo Thalía”.

“Literalmente lo tejió el amor”.

“De grande quiero ser Thalía para ponerme a tejer un día a las 4 de la tarde”.