¡Yolanda Andrade IRRECONOCIBLE! Conductora de ‘Montse & Joe’ reaparece radiante y con nuevo look VIDEO

Después de que Yolanda Andrade reapareciera con severas dificultades para hablar tras anunciar que dejaría algunos medicamentos y solo conversaría los necesarios para el dolor, la conductora de Montse & Joe sorprendió a propios y extraños con un inesperado cambio de look. ¡Aquí te contamos todo sobre su nueva imagen!

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Yolanda Andrade estrena nuevo look. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Por qué Yolanda Andrade dejó de tomar algunos medicamentos de su tratamiento?

Fue a finales de septiembre cuando Yolanda Andrade tomó una severa decisión sobre su salud al dejar de tomar los medicamentos de su tratamiento. A través de un live, la conductora de ‘Montse & Joe’ explicó que, tras un año de hospitales, solo continuará con los medicamentos que controlan su dolor.

“Ya no voy a tomar medicamentos, solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco alejarme de todo”. Yolanda Andrade

En esa misma transmisión, la también actriz agradeció a las personas que la han ayudado en su camino, sobre todo cuando le cuesta levantarse y hablar; además, también señaló sentirse una mujer afortunada por tener atención médica en un ‘hospital bueno’.

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Yolanda Andrade reaparece con severas dificultades para hablar. / Redes sociales

¿Yolanda Andrade tiene secuelas tras dejar de tomar todos sus medicamentos?

La decisión de Yolanda Andrade sobre sus medicamentos sorprendió a sus seguidores, pues tan solo semanas antes se mostró feliz de regresar al foro de ‘Montse & Joe’ junto a Montserrat Oliver y Roxanna Castellanos, lo que alarmó a sus fans.

Días después de hablar sobre el nuevo camino que tomaría en su tratamiento, se dio a conocer a través de la cuenta de X de ‘La tía Sandra’ que Andrade estaría explorando alternativas como la ‘terapia de energía escalar’, pues a través de sus redes compartió videos junto a un médico a quien le agradece sus cuidados.

Pese a la buena actitud que mostró en los clips, la conductora mostró dificultades para hablar y confirmó que no podría regresar a ‘Montse & Joe’, lo que volvió a encender las alarmas de su estado de salud; sin embargo, un reciente cambio de look ha tranquilizado las redes.

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Yolanda Andrade reaparece con severas dificultades para hablar. / Redes sociales

¿Cuál es el nuevo look de Yolanda Andrade tras drástica decisión sobre su tratamiento?

Luego de que Yolanda Andrade alarmara con un desgarrador mensaje en redes, la presentadora sorprendió para bien al compartir su nueva imagen. En un breve clip, Yolanda aparece junto a un estilista, a quien llama ‘el señor de los anillos’, y explica en qué consiste el look de la conductora.

En esa ocasión, la conductora y actriz luce un corte con más movimiento y más largo de las puntas, con un rubio que se llevó varios halagos y la hizo salir de su zona de confort, siempre conservando el carisma que la caracteriza.

Por el momento, Yolanda Andrade no ha dado nuevos detalles sobre su estado de salud , pero su nueva imagen sigue cautivando a sus seguidores, quienes han llenado la publicación de comentarios positivos tras haberse alarmado por las dificultades que tuvo la actriz para hablar.

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