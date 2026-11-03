Yolanda Andrade sufre agresión en la calle y, ¿casi se agarra a golpes?; así lo denunció: “Pende...” VIDEO

Luego de que Yolanda Andrade sorprendiera con su reciente reaparición y cambio de imagen, la conductora volvió a acaparar los reflectores tras revelar un episodio que la llenó de indignación. Y es que, mientras intentaba caminar en la calle, una persona realizó una acción que la puso en riesgo y que incluso pudo haber provocado un accidente. ¿Qué fue lo que pasó y por qué habló de una agresión?

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Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué le hicieron a Yolanda Andrade mientras intentaba caminar con su bastón?

Yolanda Andrade denunció que patearon su bastón en plena calle, justo cuando intentaba dar algunos pasos para recuperar movilidad. La conductora contó que se inspiró en un joven que comparte en Instagram su esfuerzo por volver a caminar y decidió intentar algo similar. Sin embargo, sus piernas comenzaron a perder fuerza y tuvo que apoyarse por completo en su bastón. En ese momento, según relató, una persona pateó el objeto que la sostenía en tres ocasiones.

La situación pudo provocar una caída, pues la presentadora explicó que todo su peso descansaba sobre ese apoyo. Su indignación fue evidente al recordar lo ocurrido y pedir que las personas respeten el espacio de quienes necesitan ayuda para desplazarse.

“Yo apenas fui a intentar caminar ya los… No sé cuánto tiempo pasó, ya no pude caminar, entonces mis piernas ya no tenían fuerza y mi bastón. No sé qué le pasa a la gente. Si tú ves a alguien con bastón, guarda tu distancia, hazte un lado. Me patearon el bastón tres veces, pude haber caído porque todo mi peso está en el bastón”. Yolanda Andrade

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Yolanda Andrade y sus enfermedades / Redes sociales

¿Yolanda Andrade quiso golpear con su bastón a la persona que la agredió?

La conductora reconoció que el episodio le provocó tanto coraje que estuvo a punto de reaccionar de manera impulsiva. No obstante, decidió contenerse y pensar en las consecuencias que podría tener responder con violencia.

“Dieron tres bastonazos y dije: ‘O sea, nomás porque no quería encabron...’, pero casi agarro a esta persona con el bastón a darle una put...” Yolanda Andrade

Después, Yolanda contó que incluso imaginó cómo se habría visto si respondía a la agresión. Con su característico estilo directo, lanzó un fuerte reclamo a quienes se encuentran con personas que utilizan bastón: “Pero pensé: ‘Ay, luego van a decir Yolanda Andrade agarró a put... con el bastón a un pobre inocente transeúnte’. Entonces, si tú ves a alguien con bastón, por favor, quítate, no estorbes, adelántate, tú que puedes caminar, y no te quedes como pendej* o pendej* dándole patadas al bastón de la persona”.

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¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade y cómo afecta su enfermedad?

Más allá del desagradable episodio, Yolanda Andrade preocupó al hablar de las complicaciones que enfrenta por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Durante su transmisión en vivo, reconoció que su movilidad se ha visto afectada y que cada vez tiene más dificultades para comunicarse.

La presentadora también agradeció los mensajes de cariño que recibe de sus seguidores, aunque confesó que leerlos no siempre es sencillo. Explicó que sus problemas de visión y habla han complicado una actividad que antes disfrutaba: conversar con su público.

“Gracias por sus mensajes, quiero leerlos a todos, pero saben que estoy tuerta, ciega, apenas puedo hablar y yo hablo mucho, pero la esclerosis me quita el habla. Entonces estoy aprovechando hablar lo más que puedo porque es muy dolorosa, después no puedes hablar”. Yolanda Andrade

La conductora dejó ver que aprovecha los días en los que tiene más energía para realizar transmisiones y mantenerse cerca de sus seguidores. También reconoció que no todos los días se siente igual, por lo que intenta disfrutar los momentos en los que puede expresarse con mayor facilidad.

Enfermedades de Yolanda Andrade / Instagram

¿Qué padece Yolanda Andrade? Las secuelas que han afectado su movilidad y habla

La salud de Yolanda Andrade comenzó a generar preocupación pública desde 2023, cuando fue hospitalizada por un aneurisma cerebral. Posteriormente, la propia conductora habló de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y puede provocar debilidad muscular progresiva.

A este padecimiento se suma la neuralgia del trigémino, un trastorno que puede ocasionar episodios de dolor intenso en el rostro. La presentadora ha compartido que sus complicaciones no solo afectan su capacidad para caminar, sino también actividades tan cotidianas como hablar y alimentarse. Uno de los aspectos que más cuidado le exige es tragar los alimentos. Andrade explicó que debe prestar atención al masticar, pues existe el riesgo de atragantarse con determinadas comidas.

“Estoy aprovechando hablar lo más que pueda porque… Es muy doloroso. Después no puedes hablar, no puedes. Tienes que tener mucho cuidado para comer, para masticar, porque te ahogas”. Yolanda Andrade

Incluso puso como ejemplo una fruta que ahora evita por las dificultades que representa su cáscara al momento de tragar: “Tienes que tener mucho cuidado para comer porque te ahogas, hay cosas que no puedes comer como la uva porque la cáscara se atora”.