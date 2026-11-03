Yolanda Andrade manda nuevo mensaje sobre su estado de salud; revela lo complicado que es hablar: “te ahogas”

Desafortunadamente el estado de salud de Yolanda Andrade está cada vez más deteriorado, y al no ver salida, la conductora ha tomado la determinación de dejar sus medicamentos y permitirle a su cuerpo que reaccione sin detenerlo.

Y en el último video publicado por la conductora son cada vez más visibles sus síntomas, preocupando a más de uno. ¿Qué mensaje dio Yolanda Andrade? Aquí te lo compartimos.

Yolanda Andrade dejó los medicamentos / Mezcalent

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¿Cuál es la enfermedad que tiene Yolanda Andrade?

Desde 2023, Yolanda Andrade está arrastrando una combinación de padecimientos neurológicos que han provocado que su salud decaiga de manera importante. Entre las enfermedades que se le han detectado a la conductora están:



Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Neuralgia del trigémino

Cefalea en racimos y secuelas de aneurisma

Tristemente y a pesar de que Andrade se ha sometido a todos los tratamientos habidos y por haber, ninguno de los padecimientos que padece tienen cura, aunque sí ha podido utilizar medicamentos para controlarlos, disminuir las molestias por dolor y prolongar su calidad de vida.

Yolanda Andrade / Archivo TVNotas

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¿Qué dijo Yolanda Andrade en su último mensaje público?

En redes sociales está rondando un video de la conductora en la que revela la manera en la que las enfermedades que la aquejan le impiden hablar, y que es tanto el daño, que incluso comer se vuelve un verdadero triunfo.

“Estoy aprovechando a hablar lo más que puedo porque es muy dolorosa [la enfermedad], después no puedes hablar, tienes que tener mucho cuidado para comer, para masticar, porque te ahogas”, mencionó Andrade.

Las enfermedades que aquejan a Yolanda han provocado además que tenga severas dificultades para hablar y comunicarse, algo que sin duda la afecta también en su faceta como profesional de la conducción.

Yolanda Andrade habla sobre su estado de salud y asegura que su enfermedad le ha quitado la posibilidad de hablar como antes. #Hoy https://t.co/cWqbHuErYC — Programa Hoy (@programa_hoy) November 3, 2026

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¿Yolanda Andrade está explorando nuevos tratamientos para estar bien?

Los padecimientos que aquejan a Yolanda Andrade provocaron que la conductora tuviera que recurrir a agresivos tratamientos para buscar revertir sus enfermedad, incluso llegando a aplicarse una veintena de inyecciones al día, lo que causó un colapso en sus venas.

“Tengo una enfermedad degenerativa, dicen los doctores que es algo que no tiene cura. He pasado por todas las recomendaciones que me han dado, he vivido muchas cosas, 25 inyecciones diarias, mis brazos ya no pueden, mis venas se reventaron” Yolanda Andrade

Es por eso, que desde hace algún tiempo, ella decidió enfocarse únicamente en controlar el dolor, y buscar medicina alternativa para sentirse mejor.

Sus problemas de salud no son lo único que tiene a la conductora en un complicado estado anímico, también lo son su relaciones interpersonales, pues hace unas semanas, Yolanda Andrade reveló de manera pública la traición que había recibido de parte de una querida amiga, la periodista Inés Moreno: “Adiós Inés Moreno, yo no puedo dar otra oportunidad porque ya no hay tiempo, porque yo quiero aprovechar el tiempo que me quede con tantas amigas que me hablan y quieren platicar y escucharme, amigas con lealtad de años”.