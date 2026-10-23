Adrián Marcelo habla del físico de Yolanda Andrade y en redes lo destrozan: “¿Y él qué? Está horrendo”

Tras las fuertes declaraciones que dio sobre su divorcio de Karina Puente, Adrián Marcelo protagoniza una nueva polémica. En esta ocasión, por los comentarios que hizo sobre el físico de Yolanda Andrade. Sus declaraciones causaron mucha controversia en redes sociales. Te contamos lo que dijo.

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Adrián Marcelo es criticado en redes sociales / Redes sociales

Adrián Marcelo se burla del físico de Yolanda Andrade

Para nadie es un secreto que Adrián Marcelo no tiene problemas en decir lo que piensa. Esto quedó claro cuando habló mal de ‘La casa de los famosos México’. Aseguró en muchas ocasiones que él es quien daba el “verdadero contenido” en el reality.

Es por ello que a muchos no les sorprenden los ácidos comentarios que suele hacer en redes sociales. Hace poco, durante un episodio reciente de su pódcast ‘Hermanos de leche’, abordó el tema de las lesbianas junto a su amigo y colaborador Iván ‘la Mole’.

Ambos admitieron que ver mujeres “feas” interactuando románticamente les generaba cierta “incomodidad”. Marcelo señaló que, cuando son chicas guapas, no hay ningún problema, pero que no le agrada tanto cuando son mujeres “como Martha Villalobos (luchadora profesional) o Yolanda Andrade”. Así fue la conversación:

‘La Mole’: “O sea, guapas así de ‘ay wey’, o sea, no te incomoda”.

“O sea, guapas así de ‘ay wey’, o sea, no te incomoda”. Adrián Marcelo: “No, te da calambrito”

“No, te da calambrito” M: “Pero, estás una pe…, y ves a dos Marthas Villalobos o así estás viendo a dos con corte de así… o sea, dos weyes vestidos como miraña”.

“Pero, estás una pe…, y ves a dos Marthas Villalobos o así estás viendo a dos con corte de así… o sea, dos weyes vestidos como miraña”. AM : “Sí, lenchas tipo Yolanda Andrade”.

: “Sí, lenchas tipo Yolanda Andrade”. M: “Sí puede llegar a haber un poquito de incomodidad”

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¿Yolanda Andrade le respondió a Adrián Marcelo por sus comentarios sobre su físico?

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha dicho nada acerca de los polémicos comentarios de Adrián Marcelo. En tanto que las redes sociales están completamente divididas sobre el tema.

Los detractores consideran que Adrián cometió un error al hablar de esa forma de la actriz y que no era necesario mencionarla para mostrar su punto. Incluso algunos dijeron que él estaba “horrendo”.

Por otro lado, sus fans lo defendieron y afirmaron que la gente está “exagerando”. Sostuvieron que Adrián solo estaba dando “una opinión” y la gente solo se está “ofendiendo” solo por el hecho de que ella está enferma

Hasta donde se sabe, Andrade no tiene en gracia a Marcelo. Y es que, en 2024, la actriz compartió un post en el que se acusaba a Adrián Marcelo de ejercer “violencia de género” dentro de ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que el influencer formó parte de la segunda temporada del reality y la gente lo acusó de ser un “agresor” debido a ciertas acciones y comentarios polémicos. También por las constantes peleas que protagonizó con Gala Montes.

Yolanda Andrade llegó a quejarse de Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Como se sabe, Yolanda Andrade padece dos graves enfermedades: ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), la cual afecta progresivamente el movimiento, y neuralgia del trigémino, afección que causa un dolor extremo en la cara.

Hace algunas semanas, la famosa contó que dejaría de ingerir algunos medicamentos y que solo tomaría los que son estrictamente necesarios para el dolor. También comentó que empezaría un tratamiento alternativo.

A través de sus redes sociales, ha dejado ver que, pese a todo, se encuentra estable y rodeada del gran amor de su familia y seres queridos.

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