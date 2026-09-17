Adrián Marcelo confirma tregua con Gala Montes y habla de su reciente polémica: “Una estrategia” VIDEO

La preocupación por el estado de Gala Montes ha aumentado luego de que, en redes sociales, la actriz se ha enfrascado en discusiones con diferentes personalidades.

Al respecto, varias figuras del espectáculo han expresado su opinión sobre la situación e incluso le han externado su apoyo con palabras de aliento.

Una de las opiniones más esperadas era la de Adrián Marcelo, con quien Gala protagonizó una de las rivalidades más mediáticas durante su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Ahora, el influencer regio llamó la atención por sus declaraciones sobre Gala Montes y lo que está ocurriendo con ella.

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Adrián Marcelo / Foto: Redes sociales

¿Adrián Marcelo y Gala Montes ya hicieron las paces?

En un encuentro con la prensa, Adrián Marcelo habló de Gala Montes y de qué ha ocurrido entre ellos después de protagonizar una de las rivalidades más intensas de la televisión.

Anteriormente, ya se había mencionado que ambos mantenían contacto y que la enemistad había quedado atrás. Ahora, el influencer volvió a hablar sobre el tema y explicó que sus representantes han platicado para limar asperezas y ponerle fin al conflicto que mantenían en redes sociales.

“Sí, estuvimos platicando para limar asperezas. Su manager platicó con el mío y por ahí hubo una tregua al menos en redes sociales, y ya no me nace estar tirándole.” Adrián Marcelo

De esta manera, todo apunta a que Gala Montes y Adrián Marcelo lograron establecer una tregua, dejando atrás el ríspido enfrentamiento que tuvieron.

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Adrián Marcelo / Foto: Redes sociales

¿La polémica de Gala Montes es una estrategia de marketing? Esto dijo Adrián Marcelo

Adrián Marcelo externó su opinión sobre lo que está pasando con Gala Montes en los últimos días. Lejos de criticarla o hacer burla de su situación, el influencer le mandó un mensaje de apoyo y buenos deseos.

Aclaró que él no tiene la facultad para diagnosticar o asegurar si Gala está bien o mal y espera que todo lo que está circulando en redes sociales sea parte de una estrategia de marketing para promocionar su música.

“Ojalá esté bien, no soy nadie para diagnosticar ni aseverar si está bien o mal. Ojalá que todo lo que vemos en redes sea parte de una estrategia para que su música llegue más lejos. De corazón le deseo que le vaya muy bien.” Adrián Marcelo

Por otra parte, Adrián Marcelo habló de su amigo Iván ‘la Mole’, quien se encontró con Gala Montes en Las Vegas y, de acuerdo con lo que se ha mencionado, ella lo habría insultado. Al respecto, el influencer salió en defensa del comediante y señaló que se reunirá con él para saber exactamente qué fue lo que ocurrió.

“Voy a Monterrey justo a ver a ‘Mole’, para ver qué me dice de ese tema, me comentó que ella le gritó. No sé si el contexto de Gala y Mole si algo le haya ofendido (...) Pero Mole es un pan de Dios y no quiere hacerle daño a nadie.” Adrián Marcelo

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¿Adrián Marcelo es el próximo participante para entrar a ‘La granja VIP’?

Desde el estreno del reality, comenzó a circular la versión de que Adrián Marcelo sería el último granjero en integrarse al ‘La granja VIP’ 2026. Incluso, en redes sociales aseguraban que el influencer se encontraba en el mismo hotel que el resto de los participantes.

Sin embargo, hasta el momento todo se ha mantenido como un rumor y Adrián Marcelo ya respondió a estas versiones. El influencer aseguró que desconoce de dónde surgió dicha información y consideró que podría tratarse de una estrategia para llamar la atención, pues, según explicó, con él no ha existido “nada” relacionado con el reality.

“No sé, yo creo que también son estrategias para llamar la atención y qué halago que me utilicen pero no, no hay nada” Adrián Marcelo

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