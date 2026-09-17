¿Gala Montes vetada de la TV? Reportan que Juan Osorio la sacó de un proyecto; ella reacciona: “Ni novelas quiero”

Las polémicas recientes de Gala Montes parecen haber afectado su vida laboral. Y es que empezó a circular la versión de que, presuntamente, estaría vetada de Televisa. Incluso se dijo que, supuestamente, Juan Osorio la tenía contemplada para su nueva novela, pero al final la descartó por todo el escándalo.

Muy a su estilo, la actriz responde a todo esto con un contundente mensaje. ¿Lo reconoció? Te contamos todo lo que dijo.

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Juan Osorio es un productor de Televisa / Mezcalent

¿Cuáles son las polémicas recientes que ha protagonizado Gala Montes?

Desde hace algún tiempo se ha venido especulando que Gala Montes, presuntamente, estaría pasando por una crisis emocional derivada de una supuesta adicción a las sustancias ilícitas. La teoría se vio reforzada tras su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Para muchos, la joven ha mostrado comportamientos “erráticos”. Además de pelearse con varias celebridades que han opinado sobre su vida, se rapó parte de la cabeza y se cortó el fleco de una forma que varios consideran que no le favorece.

Su mamá, Crista Montes, se ha mostrado muy preocupada por ella y ha expresado su deseo de que la actriz se “anexe” a un centro de rehabilitación. De igual forma, otros famosos cercanos a ella le han sugerido que “busque ayuda”, lo que la ha enfurecido.

Su último escándalo viral fue la confirmación de su romance con Emiliano Aguilar. La intérprete de ‘Tácara’ reveló que su relación con él comenzó como una infidelidad a su exnovio, Icho Van. También contó que todo habría terminado por los celos excesivos del rapero, de quien hasta sostuvo que no se baña y no tiene dinero.

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Se especula que Gala Montes está en medio de una crisis emocional / Redes sociales

¿Gala Montes se quedó sin trabajo por sus polémicos videos contra Emiliano Aguilar, Joanna Vega-Biestro y ‘La casa de los famosos México 2026’?

En medio de todo esto, se empezó a especular que Gala Montes, presuntamente, quedó vetada de Televisa por las polémicas que ha protagonizado en las últimas semanas. Y es que, supuestamente, consideran que la actriz es inestable.

De igual forma, corrió el rumor de que, supuestamente, Juan Osorio la sacó de un reciente proyecto por todo lo que ha pasado.

“Juan Osorio (@osoriojua) renunció a tener a Gala Montes (@GalaMontes2) en su nueva telenovela tras sus polémicas recientes en redes sociales”, comentó un usuario en X (antes Twitter).

Ante esto, la famosa usó sus redes sociales para responder que, en estos momentos, “no quería ni podía hacer telenovelas”. Si bien no dijo nada sobre el presunto veto de la televisora, admitió desconocer si realmente el productor la descartó de un proyecto.

No obstante, dijo considerar que esto último es falso, ya que tiene una buena relación con él. Terminó su mensaje promocionando su próximo disco.

“Pero si yo ni novelas quiero ni puedo hacer ahora mismo. No lo creo. Él es una gran persona. ¡Me cae chido! Y si me contempló, le agradezco . Yo quiero sacar mi disco este 23 de octubre”. Gala Montes

Hasta el momento, esta información no ha sido verificada, pues Juan no ha dicho nada al respecto. No obstante, la mayoría de los internautas consideran que la información es real.

Pero si yo ni novelas quiero ni puedo hacer ahora mismo,

No lo creo el es una gran persona , me cae chido! Y si me contemplo, le agradezco . Yo quiero sacar mi disco este 23 de octubre ! https://t.co/yNrtQSH3D2 — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 17, 2026

¿En qué telenovelas ha trabajado Gala Montes?

Como se sabe, Gala Montes es una cantante y actriz que comenzó su carrera en televisión desde muy joven. Su debut fue en 2007, cuando participó en ‘La niñera’, adaptación mexicana de la serie estadounidense ‘The Nanny’.

A partir de allí, se le ha visto en diversas telenovelas. Aquí te dejamos las más importantes:

Amar de nuevo

La otra cara del alma

Secretos de familia

En otra piel

UEPA

La mexicana y el güero

Diseñando tu amor

Vivir de amor

Su último melodrama fue ‘Corazón de oro’, estrenado en 2026. Fue una de las protagonistas, compartiendo créditos con Marilyn Villanueva y Moisés Peñaloza.

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