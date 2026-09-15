¿Joanna Vega-Biestro sí le gana a Gala Montes en una pelea? Aseguran que dejó a alguien “peor que a Fabiruchis”

Gala Montes y Joanna Vega-Biestro se han visto enfrascadas en una guerra de declaraciones. Todo comenzó después de que la periodista exhibiera que, presuntamente, la actriz salió de ‘La casa de los famosos México 2026’ tras haber agredido a la psicóloga del lugar.

Muy fiel a su estilo actual, la también cantante no solo desmintió la especulación, sino que también arremetió contra Joanna. Incluso amenazó con que, si quisiera, podría acosar a su hija, quien es menor de edad.

En medio de todo esto, un excompañero laboral de la conductora de ‘Sale el sol’ le advirtió a Gala que Joanna, aparentemente, es alguien que no tiene problema en golpear a la gente que se mete con su familia. Incluso contó que, presuntamente, en una ocasión no tuvo reparo en dejar a alguien “peor que Fabiruchis”. Te contamos los detalles.

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Gala Montes amenazó a Joanna Vega-Biestro / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre Joanna Vega-Biestro?

A través de redes sociales, Gala Montes se dijo muy molesta de que Joanna Vega-Biestro dijera mentiras sobre ella. También aseguró que la periodista acosaba a sus familiares. Manifestó que, si ella quisiera, podría hostigar a su hija menor de edad.

Si bien la actriz dejó claro que jamás haría eso, indicó que, en caso de hacerlo, no sería nada agradable para la también conductora. Incluso aprovechó para expresar que desea encontrar a Joanna en persona para golpearla.

Gala Montes “A la que le voy a partir la madre es a ti (Joanna Vega-Biestro) por estar inventando ma… así como ella me acosa, yo la puedo acosar. Yo no tengo hijos ni nada que perder. Tú estás yendo a investigar cosas mías, tanto con mi mamá como con mi papá. A mí papá lo están hostigando. Tú quieres que vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente, ¿no, verdad? Entonces respeta. No lo voy a hacer, pero es lo que estás haciendo. Respeta o voy a hacer que respetes, Joanna”.

En respuesta a esto, Joanna recalcó que Gala y su familia eran “figuras públicas” que decidieron ventilar sus problemas, a diferencia de su hija. Advirtió que ya se había asesorado legalmente, en caso de que la joven quisiera cumplir su “amenaza”.

“Mi hija es menor de edad. Es un tercero completamente ajeno a esta situación. No tiene nada que ver con mi profesión, ni con una diferencia que alguien pueda tener conmigo… Cualquier expresión que pueda representar una amenaza o una intimidación hacia ella será tomada con toda la seriedad que corresponde. Si alguien tiene algo que reclamarme por mi trabajo, que sea conmigo, con mi hija no… Estoy debidamente asesorada. De ser necesario, ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los míos”. Joanna Vega-Biestro

Ante esto, la celebridad afirmó no tener miedo. Si bien reiteró que no acosaría a nadie, volvió a decir que quiere “golpear” a la comunicadora.

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Joanna Vega-Biestro es buena peleando, aseguran

A través de su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie, quien trabajó en su momento con Joanna Vega-Biestro en ‘Sale el sol’, sostuvo que la presentadora es muy buena para los golpes, por lo que le mandó una contundente advertencia a Gala Montes.

“Garra Montes anda dice y dice, desde la semana pasada, que va a partirle su ma… a Juana Vega Siniestro. ¡Aguas, Garra Montes! La pájara en el alambre es magnífica para los put... Si piensas que la colaboradora de ‘Ya No Sale el Sol’ es una rival débil, ¡estás equivocada!”, expresó.

Según Kaffie, Vega-Biestro sabe pelear debido a que creció en un entorno masculino. Incluso relató que, presuntamente, conoce a una mujer que terminó muy lesionada tras insultar a la madre de la presentadora.

“Conozco a una mujer ¡que ¡terminó peor que la Fabiruchis! tras haber insultado a la mamá (que en paz está descansando) de Juana. Sí, hace años la Vega Siniestro madreó, sin ningún esfuerzo, a la miserable que ofendió a su progenitora Luz María Biestro de Vega. Juana es hábil con los puños y las patadas porque creció entre hombres, pues no tuvo hermanas. Sus consanguíneos, dos varones, entre juegos de infancia y peleas de adolescentes, ¡la enseñaron a pelear como hombre! Ya estás avisada, Garra. Juana sabe pelear muy bien. Toma en cuenta mis palabras, no sea que la put...¡vayas a ser tú!”. Álex Kaffie

Cabe destacar que esta anécdota no ha sido verificada por Joanna. Sin embargo, en redes sociales se dice que, en caso de ser verdad, Gala debería “quedarse callada”.

Alex Kaffie lanza advertencia a Gala Montes / Redes sociales

¿Quién es Joanna Vega-Biestro?

Joanna Vega-Biestro es una conductora y periodista mexicana.

Actualmente es titular de ‘Sale el sol’, junto a Gustavo Adolfo Infante.

Ha trabajado en diversos programas como ‘La Botana’, ‘Primero Noticias’ y ‘NXsclusiva’, entre otros.

En 2025, vivió uno de los episodios más duros de su vida. Se enteró de la muerte de su padre en plena transmisión de ‘Sale el sol’. Abandonó la emisión tras la noticia.

Está casada con Roberto Puig. Tienen una hija.

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