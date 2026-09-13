Gala Montes arremete vs. Poncho de Nigris y vuelve a responder a Joanna Vega-Biestro, ¿amenaza con golpearla? VIDEO

La polémica e inesperada salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 dejó pleitos que siguen dando de qué hablar, aún a varios días de su salida.

Después de que Joanna Vega-Biestro respondiera a las primeras declaraciones de Gala y mencionara una posible acción legal por mencionar a su hija en sus “amenazas”, la actriz respondió con alarmantes comentarios hacia la conductora.

Por si fuera poco, de paso también habló de Poncho de Nigris y respondió a lo que dijo el influencer sobre su regreso al reality.

Te contamos lo que está pasando.

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Joanna Vega-Biestro se defiende / Redes sociales

¿Por qué surgió el pleito entre Joanna Vega-Biestro y Gala Montes?

Todo comenzó con la salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México’ 2026. Joanna Vega-Biestro compartió información que, según sus palabras, le había llegado de fuentes cercanas a la producción del reality y que explicarían cómo fue realmente la salida de la actriz y lo que pasó antes de que abandonara la competencia.

Gala reaccionó molesta ante esas declaraciones y dijo sentirse hostigada y acosada por la periodista. Pero todo estalló cuando hizo referencia a la hija menor de Joanna y señaló que podría ir al kínder de la niña para confrontarla.

Ante eso, la periodista se defendió diciendo que su hija es una menor de edad completamente ajena al conflicto y que no dudaría en tomar acciones legales para defenderla.

Esto había sido lo último en el conflicto, hasta las últimas declaraciones de Gala Montes, hechas hace algunas horas.

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Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes / Redes sociales/Mezcalent

Así respondió Gala Montes a las declaraciones de Joanna Vega-Biestro

La madrugada del 13 de septiembre, a través de sus historias de Instagram, Gala Montes respondió de forma agresiva a lo último que comentó Joanna.

Gala le pidió que dejara de molestarla y de victimizarse por haber mencionado a su hija, además de pedirle que dejara de “meterse” con ella.

“Joanna, deja de victimizarte ahora ‘ay, es que mi hija’, pues deja de meterte conmigo. Es más, me voy a poner a investigar y vamos a sacarte tus trapitos al sol, a ver si sigues. Quédate callada, mejor.” Gala Montes

Según sus palabras, Joanna se “asustó” luego de que ella dijera que iba a investigar sobre su familia para “sacarle sus trapitos al sol”.

Gala incluso lanzó una fuerte advertencia contra la periodista y aseguró que, cuando se vean, podrían resolver sus problemas a golpes.

""En un p...o tiro se ve. El día que te vea te parto tu m...e, pe...a.” Gala Montes

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Gala Montes también estalló contra Poncho de Nigris

Además de responderle a la periodista, Gala también arremetió contra Poncho de Nigris, quien igualmente opinó sobre su regreso a ‘La casa de los famosos México’ y señaló que era irresponsable y peligroso entrar a un reality con problemas de adicciones y trastornos mentales.

Gala aseguró que no cree que él esté realmente preocupado por ella y consideró que debería preocuparse por sus propios asuntos. Además, mencionó que Poncho estaría enojado porque ella no quiso estar con su sobrino Aldo, pues, según sus declaraciones, él se junta con personas alcohólicas.

También señaló que no quiere que Poncho esté planeando, junto con su mamá, internarla, y aseguró que ella no quiere estar en Ring Royale.

"¿De cuándo a aquí tú te vas a preocupar por mí? Preocúpate por tu p...a madre (...) Estás em...tado porque mandé a la v...a a Taraldo (Aldo de Nigris), por juntarse con puto p..o pe..o. Entonces, no me vengas a querer armar un grupito con mi mamá para internarme. A la v...a Ring Royale, no quiero estar ahí.” Gala Montes

Al respecto, Poncho De Nigris publico en X que no volverá a meterse en problemas que no son suyos, y aseguró que no es Gala quien está hablando, sino una persona intoxicada y que hay que ayudarla a salir. Mencionó que Las Vegas (lugar donde está Gala) no es un buen lugar para ella por todas las sustancias que se pueden conseguir ahí.

“No me vuelvo a meter en pedos que no son míos, pero siento que ella se puede hacer daño, si necesitan ayuda estamos para sumar, no es gala la que habla, es otra persona que está intoxicada. Hay que ayudarla a salir de este hoyo. Las vegas no es un buen lugar, hay mucha droga. Cuidado con el fentanilo y demás substancias, la mariguana no te pone así a esos niveles.” Poncho de Nigris

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