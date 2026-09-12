¿Gala Montes es una vecina conflictiva? Revelan fuertes quejas en el condominio donde vive

La polémica alrededor de Gala Montes parece no detenerse. Apenas unos días después de su sorpresiva salida de La casa de los famosos México 2026, la actriz volvió a convertirse en tema de conversación luego de que una periodista revelara el testimonio de una persona que asegura vivir cerca de ella. Según esta versión, algunos residentes del complejo donde habita estarían cansados de su comportamiento y la describen como una vecina conflictiva. Los nuevos señalamientos se suman a las controversias que han rodeado a la actriz desde que abandonó el reality.

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Gala Montes / Instagram

¿Vecinos de Gala Montes están molestos con ella? Estas son las acusaciones que reveló Flor Rubio

La polémica alrededor de Gala Montes sumó un nuevo capítulo después de que la periodista de espectáculo revelara el testimonio de una persona que asegura vivir en el mismo complejo habitacional que la actriz. Según contó la periodista, esta fuente la contactó para exponer una serie de situaciones que, afirma, han generado inconformidad entre varios residentes.

De acuerdo con esta versión, algunos vecinos consideran que Gala mantiene conductas que afectan la convivencia dentro del condominio. Entre los señalamientos mencionaron ruido constante y actitudes que califican como agresivas o poco cordiales.

“Me contactó una persona que es cercana a Gala, vive cerca de Gala, son vecinos, viven en el mismo complejo”, explicó Flor Rubio. Además, aseguró que la fuente describió el temperamento de la actriz como “incontrolable”, una declaración que rápidamente provocó reacciones en redes sociales.

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Gala Montes es un personaje polémico / Redes sociales

¿Los vecinos han intentado hablar con Gala Montes para resolver el problema?

Según el relato compartido por Rubio, esta no sería una molestia reciente. La persona que la contactó afirmó que, en distintas ocasiones, algunos habitantes del complejo han intentado dialogar con Gala para mejorar la convivencia.

Al tratarse de un condominio familiar, varios residentes estarían preocupados por mantener un ambiente tranquilo y aseguran que la situación se ha vuelto cada vez más complicada con el paso de los meses.

“Están dispuestos a hablar de una situación que les parece insostenible en el lugar donde Gala está habitando” Flor Rubio

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué salió Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

Las acusaciones contra Gala llegan apenas días después de su controvertida salida de La casa de los famosos México 2026, donde ingresó como participante sorpresa el pasado 6 de septiembre.

Aunque la producción informó que abandonó el reality por decisión propia, la actriz desmintió esa versión y aseguró que fue retirada del programa tras un incidente relacionado con una solicitud de productos de higiene femenina.

“Yo no me quería salir, me sacaron” Gala Montes

Según su relato, comenzó a menstruar dentro de la casa y no recibió la respuesta que esperaba por parte de la producción, situación que derivó en una fuerte molestia y posteriormente en su salida definitiva del reality.

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Gala Montes explica por qué salió de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué otras versiones han surgido sobre el comportamiento de Gala Montes?

Además de las declaraciones de los supuestos vecinos, en los últimos días han surgido otras versiones sobre lo ocurrido antes de la salida de Gala de La casa de los famosos México 2026.

La cuenta de espectáculos Chamonic aseguró que la actriz habría llegado alterada a una reunión relacionada con el programa y que incluso se registró un incidente con integrantes de la producción. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro también afirmó haber recibido información de una fuente vinculada al reality, según la cual Gala se habría alterado con personal del staff. La actriz negó categamente esas versiones y rechazó haber agredido físicamente a cualquier integrante de la producción. Hasta ahora, ninguna de estas acusaciones ha sido comprobada de manera oficial.