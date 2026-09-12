Marie Claire sufre aparatosa caída antes de la gala de eliminación en LCDLFM 2026, ¿se va del reality? VIDEO

La última aparición de Marie Claire Harp en ‘Hoy’ tuvo de todo, desde un robo de protagonismo por Wendy Guevara hasta una fuerte caída.

La conductora preocupó a sus compañeros del programa y al equipo de producción luego de sufrir el percance durante una dinámica del programa.

Además, ocurrió faltando poco tiempo para la próxima gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026. ¿Se la va a perder?

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Marie Claire Harp / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

¿Por qué Marie Claire Harp estuvo en ‘Hoy’?

Marie Claire no forma parte del equipo de conductores principales de ‘Hoy’, pero el viernes 11 de septiembre tuvo una participación especial para estar en las dinámicas en vivo y en diferentes secciones del programa.

Después de esa participación, el público en redes sociales pidió que Marie Claire se quedara como una de las conductoras principales del programa, destacando su carisma y personalidad.

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Marie Claire Harp / Mezcalent, Canva

¿Qué le pasó a Marie Claire Harp durante el programa ‘Hoy’?

Durante la dinámica ‘Salva la rola’, en la que los concursantes tienen que correr hacia un micrófono cuando suena el fragmento de una canción para seguirla cantando y ganar puntos para su equipo, Marie Claire sufrió el incidente.

La presentadora llevaba la delantera para llegar al micrófono, pero el chef Mariano la alcanzó y ambos cayeron antes de que ella tomara el micrófono.

La caída de Marie Claire fue más aparatosa y, aunque estaba dentro de las donas inflables, el impacto se vio bastante fuerte.

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¿Marie Claire Harp podrá estar en la gala de ‘La casa de los famosos México’?

Aunque la caída sí estuvo fuerte y alarmó a todos los que estaban en el foro de ‘Hoy’, no pasó nada más allá del susto y la anécdota de la dinámica. Incluso, la misma Marie Claire compartió el clip en sus redes sociales y reaccionó con humor.

Por lo tanto, Marie Claire sí estará presente durante la séptima gala de eliminación del reality, como conductora digital del programa en redes sociales.

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