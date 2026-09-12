Wendy Guevara llega de sorpresa a ‘Hoy’ y la sacan a la fuerza, ¿hasta con seguridad? VIDEO

A días del polémico comentario de Wendy Guevara sobre que Yanet García había dejado plantada a la producción de ‘La casa de los famosos México’ para una de las postgalas, la integrante de ‘Las Perdidas’ protagonizó otro tenso momento.

Esta vez fue en el programa ‘Hoy’, donde llegó sin avisar y el resto de los conductores reaccionó con sorpresa y pidió que la sacaran. ¿Hasta llamaron a seguridad? Te contamos.

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Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cómo fue la llegada de Wendy Guevara a ‘Hoy’?

Mientras estaba una sección del programa en la que platicaban en la mesa de desayuno, Wendy llegó por detrás de Marie Claire y se dirigió directamente a ella para decirle que a Wendy le habían hablado antes para conducir el programa, pero que, como no pudo, eligieron a Marie Claire para ocupar su lugar.

Después de un breve intercambio de palabras con Marie Claire, Wendy empezó a despedirse porque ya se tenía que ir, pero antes de irse, Nicola Porcella apareció para reclamarle por estar ahí.

“Qué triste que me hayan hablado a mí y no pude venir y te hablaron a ti, chiquita. Como desde hace un mes, mi amor.”, le dijo Wendy a Marie Claire.

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Wendy Guevara y Marie Claire Harp

¿Por qué sacaron a Wendy Guevara del foro de ‘Hoy’?

Nicola Porcella llegó y le dijo a Wendy que ese no era su foro y que se fuera. De inmediato, Marie Claire apoyó al conductor y pidió que la sacaran, mientras que otro de los conductores llamó a seguridad.

Nicola abrazó a la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ y simuló sacarla a la fuerza del foro.

Sin embargo, todo se trató de un sketch dentro del programa matutino, pues aunque Wendy no forma parte del equipo de conductores de ‘Hoy’, tiene una muy buena relación de amistad con Marie Claire y Nicola. Además, también trabaja en Televisa como conductora de las postgalas de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

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¿Marie Claire se molestó por la llegada de Wendy Guevara al foro de ‘Hoy’?

Cuando llegó Wendy, ambas tuvieron una breve discusión y, después, Marie Claire se levantó para decir que el programa ya se estaba acabando y así quitarle la atención a Wendy.

Después de que la sacaran del foro, Marie Claire dijo ante las cámaras que nadie le iba a quitar el protagonismo, siguiendo con la dinámica y en aparente señal de molestia por la aparición de Wendy.

Sin embargo, no se trataba de una molestia real, pues ambas conductoras tienen una buena relación de amistad y esta ha sido su forma de llevarse desde hace tiempo. Por ejemplo, cuando Wendy Guevara le dijo a Marie Claire que engordara, a modo de broma.

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